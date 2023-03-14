Мы погрузимся в прошлое Петербурга необычным способом: через поиск следов пребывания здесь мифических, полумифических и реально существовавших монстров. И пролистаем страницы истории, начиная с петровских времен и до наших дней. Вы отыщете грифонов и летающих львов (заодно научитесь их отличать друг от друга), тигров-лягушек и даже городскую кикимору. А я поделюсь с вами притчами, как они поселились в нашем славном городе, и расскажу, какие мифы и легенды их окружают.
В поисках мифических друзей мы проедем от самого центра города до Петроградской стороны, минуя Адмиралтейство и Васильевский остров. По пути вы узнаете истории о:
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hummer H3 с выходом на экскурсионных точках. Возможно проведение экскурсии на мотоцикле для одного или нескольких участников.