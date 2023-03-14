Столетиями Петербург надёжно охраняется его мифическими и реально существующими «монстрами». Мы проедем по центральным районам города, чтобы через знакомство с его фантастическими обитателями узнать об истории города, его мифах и легендах. Вы услышите о городских слонах, сфинксах, драконах и даже попробуете заглянуть в глаза Медузы Горгоны — не бойтесь, это безопасно.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с фантастическим Петербургом

Мы погрузимся в прошлое Петербурга необычным способом: через поиск следов пребывания здесь мифических, полумифических и реально существовавших монстров. И пролистаем страницы истории, начиная с петровских времен и до наших дней. Вы отыщете грифонов и летающих львов (заодно научитесь их отличать друг от друга), тигров-лягушек и даже городскую кикимору. А я поделюсь с вами притчами, как они поселились в нашем славном городе, и расскажу, какие мифы и легенды их окружают.

Поездка по историческому центру города

В поисках мифических друзей мы проедем от самого центра города до Петроградской стороны, минуя Адмиралтейство и Васильевский остров. По пути вы узнаете истории о:

Появлении городских слонов и мест, где они «наследили» — с фантастическим оттенком.

Появлении сфинксов из Египта на набережной Невы — с мистическим оттенком.

Появлении тигров-лягушек Ши-Цзу на Петровской набережной Невы — с историческим оттенком.

Историю мест, охраняемых головой Медузы Горгоны на Фонтанке — с мифическим оттенком.

Появлении химер на Садовой улице — с архитектурным оттенком.

Алхимическую историю Башни грифонов на Васильевском острове — с художественным оттенком, и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hummer H3 с выходом на экскурсионных точках. Возможно проведение экскурсии на мотоцикле для одного или нескольких участников.