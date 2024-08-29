Обзорная прогулка на теплоходе откроет для вас достопримечательности Петербурга с необычного ракурса. Мы проплывем по рекам и каналам Северной столицы, увидим ее мосты и архитектурные памятники.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:50, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05
Описание круиза
Город на Неве Проходите на борт теплохода — мы отправляемся в путешествие по «золотому кольцу» Петербурга! Обзорная экскурсия проведет вас по рекам и каналам Северной столицы и позволит насладиться видами главных достопримечательностей от Эрмитажа до домика Петра I. Важная информация:
- Первую посадку необходимо сделать на причале «Румянцевский спуск».
- С 17 по 28 июля причал «Медный всадник» будет закрыт для подготовки к празднованию Дня ВМФ. В связи маршрут идет к причалу «Адмиралтейство» (Адмиралтейская наб. 10).
- Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
- Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу.
Ежедневно с 11:00 до 20:00 каждый час
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 200 ₽
|Льготный (школьники/студенты/пенсионеры/люди с инвалидностью)
|1 000 ₽
|Детский (от 3 до 12 лет включительно)
|900 ₽
|Детский до 3 лет (без места)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Петропавловская крепость
- Аврора
- Летний сад/Марсово поле
- Невский проспект/Музей Фаберже
- Стрелка Васильевского острова
- Исаакиевский собор и другие достопримечательности Петербурга
Что включено
- Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой (аудиогид)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Университетская наб., 17
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00 каждый час
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Первую посадку необходимо сделать на причале «Румянцевский спуск»
- С 17 по 28 июля причал "Медный всадник" будет закрыт для подготовки к празднованию Дня ВМФ. В связи маршрут идет к причалу "Адмиралтейство" (Адмиралтейская наб. 10)
- Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями - в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет
- Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 авг 2024
Из плюсов - народу было 6 человек, можно было выбрать любое место или пересаживаться по ходу поездки.
Из минусов - пледы можно купить, воспользоваться просто ими нельзя.
Аудиогид не совпадал с маршрутом
Из минусов - пледы можно купить, воспользоваться просто ими нельзя.
Аудиогид не совпадал с маршрутом
А
Анастасия
19 авг 2024
Прекрасная экскурсия! Мы остались очень довольны, что выбрали именно ее. Позволяет увидеть все значимые достопримечательности и под другим углом, с воды. Особенно интересно было посмотреть Петербург с каналов.
В
Валерий
5 июл 2018
О
Оксана
15 июн 2018
М
Маргарита
29 мая 2018
Е
Елена
12 мая 2018
А
Александр
11 мая 2018
З
Зырянова
6 мая 2018
g
guillaum
8 ноя 2017
В
Виктория
3 окт 2017
Г
Галина
7 сен 2017
Замечательная экскурсия. Очень удобно посмотреть достопримечательности не думая о том как добраться туда и обратно.
A
Alex
29 авг 2017
В
Виталий
24 авг 2017
Как экскурсия спланирована - хорошо, но где обещанный аудио гид? Из-за шума ветра 50% было не слышно информации. Во время экскурсии информации о достопримечательностях Санкт-Петербурга преподносилась интересная но сжатая и
И
Ирина
16 авг 2017
m
mihalici
10 авг 2017
Спасибо, все было отлично.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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