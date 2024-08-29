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- то опережал, то отставал, то вообще не известно о чем рассказывал. Это главное разочарование.

Маршрут был изменен - из-за уровня воды. Видимо, для этого типа катера это критично, другие плавсредства в этот день ходили по всем маршрутам. В результате мы прокатились по большой Неве, дальше вошли в Фонтанку, проплыли её чуть дальше Невского, развернулись и поплыли тем же маршрутом обратно. Соответсвенно и текст на аудиогиде был включен тот же.

В общем в следующий раз выберу прогулку с другой компанией.