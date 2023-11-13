Прогулка на ретро-катере в Санкт-Петербурге: уникальное водное путешествие
Прогулка на ретро-катере с говорящим названием «Счастливчик» — лучший способ познакомиться с городом, устроить свидание или встретиться с друзьями и загадать заветные желания.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 6 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Ломоносовский мост
- Юсуповские дворцы
- Троицкий собор
- Никольский собор
- Площадь семи мостов
- Мариинский театр
- Остров Новая Голландия
- Самый широкий мост в Европе
- Исаакиевский собор
- Музей Пушкина
- Медный всадник
- Дворцовый мост
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Аврора
- Летний сад
- Строгановский музей
- Аничков мост
Описание
Не знаете, как сделать девичник или романтический вечер по-настоящему незабываемыми? А может быть, вы просто хотите насладиться красотами водных маршрутов Петербурга с невероятным комфортом? Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в невероятное водное путешествие на аутентичном ретро-катере. В течение нашего плавания мы освоим просторы знаменитого канала Грибоедова, насладимся видами старинных зданий вдоль Набережной реки Мойки, исследуем парадные фасады набережной Невы. А чтобы ваше водное приключение было еще более приятным, мы предоставим вам теплые пледы и настроим музыку по вашему выбору. Берите с собой игристое и отправляйтесь любоваться любимым городом! На случай непогоды, вы сможете укрыться в закрытой части катера и продолжить прогулку. Катер оснащен спасательными жилетами. Ограничений по возрасту не имеется. Прогулка безопасна даже для самых маленьких пассажиров. Важно знать• На экскурсию одевайтесь по погоде.
- В расписании указано ориентировочное время начала. Вы можете скорректировать время при бронировании. Для этого напишите гиду желаемое время начала.
- Если вы выбрали оплату на месте, вы можете передать гиду наличные или перевести деньги через мобильный банк.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ломоносовский мост
- Юсуповские дворцы
- Троицкий собор
- Никольский собор
- Площадь семи мостов
- Мариинский театр
- Остров Новая Голландия
- Самый широкий мост в Европе
- Исаакиевский собор
- Музей Пушкина
- Медный всадник
- Дворцовый мост
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Аврора
- Летний сад
- Строгановский музей
- Аничков мост
Что входит
- На борту есть пледы, бокалы
- Возможность воспользоваться холодильником, дым. машиной
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 112
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- На экскурсию одевайтесь по погоде
- В расписании указано ориентировочное время начала. Вы можете скорректировать время при бронировании. Для этого напишите гиду желаемое время начала
- Если вы выбрали оплату на месте, вы можете передать гиду наличные или перевести деньги через мобильный банк
- За дополнительную плату можно продлить аренду катера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Klimat_6
13 ноя 2023
Д
Данил
14 окт 2023
Отличный кораблик, комфортно, удобно, красиво. Рекомендую
С
Синько
1 окт 2023
Д
Дмитрий
26 сен 2023
Все супер, все понравилось!
А
Анастасия
24 сен 2023
Все супер. Попросили проехать именно мимо Спаса на крови для красивых фоток. Капитан катера Иван специально подплыл к нужному месту и подождал, пока мы наделаем столько фото сколько нам нужно 😁
В
Воронова
12 сен 2023
Все было замечательно! Спасибо🌺
К
Ксения
4 сен 2023
В
Вячеслав
4 сен 2023
Заменили катер на другой. Но мы остались довольны.
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