В расписании указано ориентировочное время начала. Вы можете скорректировать время при бронировании. Для этого напишите гиду желаемое время начала.

Если вы выбрали оплату на месте, вы можете передать гиду наличные или перевести деньги через мобильный банк.

Не знаете, как сделать девичник или романтический вечер по-настоящему незабываемыми? А может быть, вы просто хотите насладиться красотами водных маршрутов Петербурга с невероятным комфортом? Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в невероятное водное путешествие на аутентичном ретро-катере. В течение нашего плавания мы освоим просторы знаменитого канала Грибоедова, насладимся видами старинных зданий вдоль Набережной реки Мойки, исследуем парадные фасады набережной Невы. А чтобы ваше водное приключение было еще более приятным, мы предоставим вам теплые пледы и настроим музыку по вашему выбору. Берите с собой игристое и отправляйтесь любоваться любимым городом! На случай непогоды, вы сможете укрыться в закрытой части катера и продолжить прогулку. Катер оснащен спасательными жилетами. Ограничений по возрасту не имеется. Прогулка безопасна даже для самых маленьких пассажиров. Важно знать• На экскурсию одевайтесь по погоде.