1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200₽ за всё до 7 чел.
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Круиз
1 час
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Морской Петербург: история для детей и взрослых
Исследуйте морскую историю Санкт-Петербурга, открывая секреты Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии для детей
Начало: Петропавловская крепость
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
скидка
30%
Групповая
3 часа
Петербург: групповая обзорная экскурсия на автобусе с гидом
Познакомьтесь с историческими символами Санкт-Петербурга, путешествуя с комфортом на автобусе
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 16:30
Завтра в 12:00
9 июня в 09:30
1200840₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник в 11:00 и 15:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Групповая
1 час
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 870₽ за человека
Групповая
4 часа
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600₽ за человека
Групповая
5 часов
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850₽ за человека
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 13:00
9 июня в 17:00
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ААнна5 июня 2024Экскурсия хорошая, все понравилось, но в Петропавловской крепости совсем не давали время на фото, группа еще не полностью подошла, экскурсовод уже половину рассказал, не ждёт отстающих.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия многогранная. но находясь в Петропавловской крепости очень хотелось зайти в собор, потому что отдельно ехать туда уже не захочется
- ААлександра5 июня 2024Огромное спасибо за такую полноценную экскурсию! Очень повезло с погодой, временем, организатором и экскурсоводом. Посетили и бастион, и Петропавловский собор, прогулялись по территории и получили массу позитива!
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ИИрина5 июня 2024Эксурсоводу Яне РЕСПЕКТ. Экскурсию провела на одном дыхании, все интересно и доходчиво рассказала, на заданные вопросы всегда был полноценный ответ.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловская крепость»
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