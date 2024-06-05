Экскурсии в Петропавловскую крепость

Найдено 94 экскурсии в категории «Петропавловская крепость» в Санкт-Петербурге, цены от 100 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
640 отзывов
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
312 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
«Петропавловка» - начало всех начал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005 за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
101 отзыв
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
22 отзыва
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Круиз «Город - Порт»
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
7 отзывов
Круиз «Город - Порт»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400 за человека
Морской Петербург для детей: секреты Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
184 отзыва
Морской Петербург: история для детей и взрослых
Исследуйте морскую историю Санкт-Петербурга, открывая секреты Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии для детей
Начало: Петропавловская крепость
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 540 за всё до 5 чел.
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
130 отзывов
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость - сердце старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
3 часа
119 отзывов
Петербург: групповая обзорная экскурсия на автобусе с гидом
Познакомьтесь с историческими символами Санкт-Петербурга, путешествуя с комфортом на автобусе
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 16:30
Завтра в 12:00
9 июня в 09:30
1200840 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
130 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник в 11:00 и 15:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2 000 за человека
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2 часа
9 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950 за человека
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 870 за человека
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
9 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600 за человека
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
По главным местам Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
4 отзыва
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850 за человека
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
50 отзывов
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040 за человека
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 13:00
9 июня в 17:00
от 6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
    Экскурсия хорошая, все понравилось, но в Петропавловской крепости совсем не давали время на фото, группа еще не полностью подошла, экскурсовод уже половину рассказал, не ждёт отстающих.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
    Экскурсия многогранная. но находясь в Петропавловской крепости очень хотелось зайти в собор, потому что отдельно ехать туда уже не захочется
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    для просмотра. Была на такой экскурсии в 2011 году. Мы были и в казематах и в соборе, выделите время для посещения. Пришли в петропавловскую крепость и просто повертели головами.

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
    Огромное спасибо за такую полноценную экскурсию! Очень повезло с погодой, временем, организатором и экскурсоводом. Посетили и бастион, и Петропавловский собор, прогулялись по территории и получили массу позитива!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
    Эксурсоводу Яне РЕСПЕКТ. Экскурсию провела на одном дыхании, все интересно и доходчиво рассказала, на заданные вопросы всегда был полноценный ответ.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловская крепость»

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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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