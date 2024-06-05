С Светлана Побег из Петропавловской крепости Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…

В Вера Большая автобусная экскурсия по Петербургу Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!

А Анна Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую

Е Елена Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Экскурсия понравилась, получили удовольствие.

А Анна Петербург: обзорная экскурсия на автобусе Экскурсия хорошая, все понравилось, но в Петропавловской крепости совсем не давали время на фото, группа еще не полностью подошла, экскурсовод уже половину рассказал, не ждёт отстающих.

Н Наталья Петербург: обзорная экскурсия на автобусе читать дальше для просмотра. Была на такой экскурсии в 2011 году. Мы были и в казематах и в соборе, выделите время для посещения. Пришли в петропавловскую крепость и просто повертели головами. Экскурсия многогранная. но находясь в Петропавловской крепости очень хотелось зайти в собор, потому что отдельно ехать туда уже не захочется

А Александра Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе Огромное спасибо за такую полноценную экскурсию! Очень повезло с погодой, временем, организатором и экскурсоводом. Посетили и бастион, и Петропавловский собор, прогулялись по территории и получили массу позитива!

Е Елена Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!

В Виктория На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива читать дальше у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо! Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном