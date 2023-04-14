Приглашаем на живописную и комфортную речную прогулку по одному из самых красивых городов мира! На белоснежном современном катере не будет посторонних людей — только вы и профессиональный капитан. Это прекрасная возможность отдохнуть душой, получить новый интересный опыт и насладиться панорамами Петербурга с другого ракурса.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут по вашему желанию. Мы всегда выстраиваем маршрут исходя из ваших пожеланий. Чаще всего гости выбирают Акваторию Невы, Фонтанку, Мойку, Крюков канал или канал Грибоедова. Если вы уже исследовали центр, можно отправиться на залив с островами.

Праздничная атмосфера. Прогулка на частном катере — это отличный вариант для девичника или мальчишника, дня рождения или фотосессии. А ещё это чудесный способ внести красоту и разнообразие в повседневную жизнь.

Организационные детали