Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды
Приглашаем на живописную и комфортную речную прогулку по одному из самых красивых городов мира! На белоснежном современном катере не будет посторонних людей — только вы и профессиональный капитан.
Это прекрасная возможность отдохнуть душой, получить новый интересный опыт и насладиться панорамами Петербурга с другого ракурса.
Это прекрасная возможность отдохнуть душой, получить новый интересный опыт и насладиться панорамами Петербурга с другого ракурса.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут по вашему желанию. Мы всегда выстраиваем маршрут исходя из ваших пожеланий. Чаще всего гости выбирают Акваторию Невы, Фонтанку, Мойку, Крюков канал или канал Грибоедова. Если вы уже исследовали центр, можно отправиться на залив с островами.
Праздничная атмосфера. Прогулка на частном катере — это отличный вариант для девичника или мальчишника, дня рождения или фотосессии. А ещё это чудесный способ внести красоту и разнообразие в повседневную жизнь.
Организационные детали
- Это водная прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На катере с вами будет только капитан.
- По запросу мы можем организовать прогулку с гидом, доплата составит 2500 руб.
- На катер нельзя брать красное вино и ягоды красного цвета
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 1236 экскурсий для 2826 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
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