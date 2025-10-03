Лучшие месяцы для водной прогулки по рекам и каналам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться видами города с воды в комфортных условиях.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исаакиевский собор
Адмиралтейство
Летний сад
Петропавловская крепость
Мариинский театр
Описание аудиогида
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Река Мойка. Вы увидите Синий, Красный и Зелёный мосты, полюбуетесь великолепными зданиями 18–19 веков. Наш аудиогид расскажет о значении этих объектов в истории города и их архитектурных особенностях.
Зимняя канавка, соединяющая Мойку с Невой. Вы узнаете, как канавка использовалась в прошлом для транспортировки грузов и людей. Насладитесь видами на Зимний дворец и другие исторические здания.
Нева. Отсюда открываются потрясающие панорамы на Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Аудиогид поделится с вами интересными фактами о Неве как главной водной артерии города и расскажет о её роли в истории Петербурга.
Фонтанка. Мы пройдём мимо дома-музея Есенина и Летнего сада. Вы посмотрите на набережные, старинные особняки и уютные мосты, послушаете о жизни петербургских аристократов и культурном наследии.
Крюков канал. Здесь царит атмосфера уединения и спокойствия. Вы сможете насладиться видами старинных зданий и сделать фото на фоне исторических достопримечательностей — Семимостья, Морского Никольского собора и Мариинского театра.
Река Мойка. Наш маршрут завершится, где начался, — на Мойке. Пройдём от острова Новая Голландия до Синего моста. По пути вы увидите Поцелуев мост, консерваторию Римского-Корсакова, Юсуповский дворец и дом культуры работников связи, напоминающий готическую церковь.
Организационные детали
На борту теплохода работает профессиональный аудиогид, который погрузит вас в историю города
Наша компания вовремя обновляет и получает все судовые документы, а у капитанов в наличии действующие дипломы
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 206 туристов
Наша команда заботится о вашем комфорте и безопасности. Все наши теплоходы и яхты оборудованы современными удобствами, а наши капитаны — настоящие профессионалы, которые обеспечат вам приятное и безопасное путешествие. Исследуйте Петербург с новой стороны — забронируйте экскурсию уже сегодня и откройте для себя магию города на Неве!
Отзывы и рейтинг
Ирина
Дата посещения: 30 сен 2025
Понравился маршрут путешествия. Это - невозможно конечно при аудиогиде, но было бы здорово чуть притормозить в районе "семимостья" и показать-посчитать эти мосты.
Ятманова
Экскурсия по рекам и каналам нам очень понравилась. Организация и проведение были на высоте. Всё было продуманно до мелочей. Мы жили на другом берегу, но теплоход причалил как раз в читать дальшеуменьшить
то время, когда мосты были сведены. Это очень удобно. Ко всем мо стал подходил теплоход близко, можно было хорошо рассмотреть. На теплоходе было тепло и уютно. А игра на саксофоне добавляла романтики. Всем советую. Я бы с удовольствием ещё раз посетила.
Мария
Отличная и комфортная прогулка, а экскурсовод просто чудо. Заслушались про историю.
Антон
Супер экскурсия. Все просто замечательно
Ольга
Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга – это незабываемое путешествие в сердце города. ✨🚢😊 С воды открываются потрясающие виды на архитектурные шедевры и исторические достопримечательности. 🌉😍🤩 Теплоход плавно скользит по читать дальшеуменьшить
водной глади, создавая ощущение спокойствия и умиротворения. 🌊😌⛵ Вечерняя подсветка придает городу особую магию и романтику. 🌟🌃💖 Рекомендую всем гостям города обязательно включить такую прогулку в свою программу. 👍✅🗺️ Для нас было оптимально за час узнать многое с помощью аудио гида. 🎧⏱️💯
Елена
Спасибо, очень хорошая экскурсия, одна из самых любимых.
