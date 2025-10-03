Сейчас май — это идеальное время.

Лучшие месяцы для водной прогулки по рекам и каналам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться видами города с воды в комфортных условиях.

Увлекательная водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга на комфортабельном теплоходе. Путешествие проходит по Неве, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Крюкову каналу. Туристы увидят Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Летний сад, Петропавловскую крепость и Мариинский театр. Аудиогид расскажет об истории и значении этих мест. Прогулка подходит для всех, кто хочет насладиться уникальными видами и узнать больше о культурном наследии города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Река Мойка. Вы увидите Синий, Красный и Зелёный мосты, полюбуетесь великолепными зданиями 18–19 веков. Наш аудиогид расскажет о значении этих объектов в истории города и их архитектурных особенностях.

Зимняя канавка, соединяющая Мойку с Невой. Вы узнаете, как канавка использовалась в прошлом для транспортировки грузов и людей. Насладитесь видами на Зимний дворец и другие исторические здания.

Нева. Отсюда открываются потрясающие панорамы на Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Аудиогид поделится с вами интересными фактами о Неве как главной водной артерии города и расскажет о её роли в истории Петербурга.

Фонтанка. Мы пройдём мимо дома-музея Есенина и Летнего сада. Вы посмотрите на набережные, старинные особняки и уютные мосты, послушаете о жизни петербургских аристократов и культурном наследии.

Крюков канал. Здесь царит атмосфера уединения и спокойствия. Вы сможете насладиться видами старинных зданий и сделать фото на фоне исторических достопримечательностей — Семимостья, Морского Никольского собора и Мариинского театра.

Река Мойка. Наш маршрут завершится, где начался, — на Мойке. Пройдём от острова Новая Голландия до Синего моста. По пути вы увидите Поцелуев мост, консерваторию Римского-Корсакова, Юсуповский дворец и дом культуры работников связи, напоминающий готическую церковь.

Организационные детали