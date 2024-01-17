1 день

Экскурсия «Город, который построил Пётр», Петропавловская крепость, музей железных дорог России

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Город, который построил Пётр», во время которой мы проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов его основателя – Петра I. С самого начала Петербург строился по определённым правилам, многие из которых соблюдаются до сих пор. Чтобы узнать секреты современного города, познакомимся с историей его создания.

14:00 Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Основание крепости дало жизнь нашему городу, осуществилась мечта Петра I: «В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море».

16:00 Экскурсия в Музей железных дорог России – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции, благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее.

18:00-18:30 Возвращение в гостиницы на автобусе.