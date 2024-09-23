Дискотека под разводными мостами

Приглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на комфортном теплоходе и в полной мере насладиться красотой ночного Санкт-Петербурга со зрелищным открытием разводных мостов! На борту есть все для того, чтобы ваше путешествие по Неве стало комфортным и незабываемым: бар с разнообразными напитками и снеками, приятная музыка и вежливый персонал.
3.4
5 отзывов
Дискотека под разводными мостами
Дискотека под разводными мостами
Дискотека под разводными мостами
Ближайшие даты:
8
мая9
мая11
мая12
мая13
мая14
мая15
мая
Время начала: 00:50

Описание водной прогулки

Мы пройдем:

  • Дворцовый мост, который соединяет центр города с Васильевским островом, располагаясь между Дворцовой площадью и Адмиралтейством.
  • Троицкий мост — один из ключевых мостов в Санкт-Петербурге, связывающий центр города с Петроградской стороной через реку Неву. Его конструкцию разработал французский инженер Гюстав Эйфель, который спроектировал знаменитую Эйфелеву башню.
  • Литейный мост — один из старейших мостов Санкт-Петербурга, соединяющий два берега Невы между Литейным проспектом и Летним садом. Мост был построен в 1785-1787 годах по распоряжению Екатерины II и изначально был деревянным. С тех пор он несколько раз перестраивался и модернизировался, приобретая современный облик в конце XIX века.
Большеохтинский мост — однопролетный подвесной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1909-1911 годах и с тех пор остается одним из самых высоких мостов в городе. Его длина составляет 334 метра, а высота от уровня воды до пика башен составляет около 60 метров. Мост также знаменит своими четырьмя колоссальными башнями, украшенными золотыми двуглавыми орлами. Подойдем максимально близко к знаменитому крейсеру Авроре, чтобы увидеть его во всей красе! Важная информация:.
Большеохтинский мост — однопролетный подвесной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1909-1911 годах и с тех пор остается одним из самых высоких мостов в городе. Его длина составляет 334 метра, а высота от уровня воды до пика башен составляет около 60 метров. Мост также знаменит своими четырьмя колоссальными башнями, украшенными золотыми двуглавыми орлами. Подойдем максимально близко к знаменитому крейсеру Авроре, чтобы увидеть его во всей красе! Важная информация:.
• Большеохтинский мост — однопролетный подвесной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1909-1911 годах и с тех пор остается одним из самых высоких мостов в городе. Его длина составляет 334 метра, а высота от уровня воды до пика башен составляет около 60 метров. Мост также знаменит своими четырьмя колоссальными башнями, украшенными золотыми двуглавыми орлами. Подойдем максимально близко к знаменитому крейсеру Авроре, чтобы увидеть его во всей красе! Важная информация:
  • На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала.
  • Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства.
  • На борт теплохода не разрешается проносить еду и безалкогольные напитки.

Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовый мост
  • Государственный Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Большеохтинский мост
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Дискотека
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Петровский спуск (Адмиралтейская наб. 16)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
2
1
1
Н
23 сен 2024
+ Очень красиво, захватывающие виды. Капитан молодец.
- Очень сильно пахло соляркой..
- Музыки на палубе как таковой
- Дорогой бар
Е
18 сен 2024
Полная беда - грязный теплоход, курение на борту, пьяный дебош, драка, персонал отсутствует - непонятно, как можно проводить такие мероприятия, не заботясь совсем о безопасности - и это в сегодняшних условиях, в ночное время. Просто чудо, что никто из пьяных, выясняющих отношения в драке, не упал в воду с верхней палубы - попытки опрокинуть одного из них были.
И
16 сен 2024
Все замечательно,весело и впечатляет Но в рекламе указан тур до 10 человек а на самом деле такого тура не существует. спутник будьте внимательны и за меньшие деньги можно купить отличный тур но не индивидуальный.
А
3 сен 2024
Из плюсов только сам развод мостов. Минусы:
На сайте указано, что на борту теплохода работает ресторан, естественно мы надеялись поужинать там с ребёнком, в итоге на баре были только чай, газировки,
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пиво и сухарики
Бардак на теплоходе, люди пьют с горла (бедные иностранцы, судя по их лицам им было страшно)), везде валяются пустые бутылки и стаканчики
Не так мы представляли себе экскурсию.
До этого были на двух дневных от других компаний, там было всё цивилизованно.
Не буду никому рекомендовать

С
30 авг 2024
Очень классная атмосфера, весело,красиво

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