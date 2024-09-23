Приглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на комфортном теплоходе и в полной мере насладиться красотой ночного Санкт-Петербурга со зрелищным открытием разводных мостов! На борту есть все для того, чтобы ваше путешествие по Неве стало комфортным и незабываемым: бар с разнообразными напитками и снеками, приятная музыка и вежливый персонал.
Описание водной прогулки
Мы пройдем:
- Дворцовый мост, который соединяет центр города с Васильевским островом, располагаясь между Дворцовой площадью и Адмиралтейством.
- Троицкий мост — один из ключевых мостов в Санкт-Петербурге, связывающий центр города с Петроградской стороной через реку Неву. Его конструкцию разработал французский инженер Гюстав Эйфель, который спроектировал знаменитую Эйфелеву башню.
- Литейный мост — один из старейших мостов Санкт-Петербурга, соединяющий два берега Невы между Литейным проспектом и Летним садом. Мост был построен в 1785-1787 годах по распоряжению Екатерины II и изначально был деревянным. С тех пор он несколько раз перестраивался и модернизировался, приобретая современный облик в конце XIX века.
Большеохтинский мост — однопролетный подвесной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1909-1911 годах и с тех пор остается одним из самых высоких мостов в городе. Его длина составляет 334 метра, а высота от уровня воды до пика башен составляет около 60 метров. Мост также знаменит своими четырьмя колоссальными башнями, украшенными золотыми двуглавыми орлами. Подойдем максимально близко к знаменитому крейсеру Авроре, чтобы увидеть его во всей красе! Важная информация:.
Большеохтинский мост — однопролетный подвесной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1909-1911 годах и с тех пор остается одним из самых высоких мостов в городе. Его длина составляет 334 метра, а высота от уровня воды до пика башен составляет около 60 метров. Мост также знаменит своими четырьмя колоссальными башнями, украшенными золотыми двуглавыми орлами. Подойдем максимально близко к знаменитому крейсеру Авроре, чтобы увидеть его во всей красе! Важная информация:.
• Большеохтинский мост — однопролетный подвесной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1909-1911 годах и с тех пор остается одним из самых высоких мостов в городе. Его длина составляет 334 метра, а высота от уровня воды до пика башен составляет около 60 метров. Мост также знаменит своими четырьмя колоссальными башнями, украшенными золотыми двуглавыми орлами. Подойдем максимально близко к знаменитому крейсеру Авроре, чтобы увидеть его во всей красе! Важная информация:
- На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала.
- Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства.
- На борт теплохода не разрешается проносить еду и безалкогольные напитки.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый мост
- Государственный Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Большеохтинский мост
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Дискотека
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Петровский спуск (Адмиралтейская наб. 16)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 сен 2024
+ Очень красиво, захватывающие виды. Капитан молодец.
- Очень сильно пахло соляркой..
- Музыки на палубе как таковой
- Дорогой бар
- Очень сильно пахло соляркой..
- Музыки на палубе как таковой
- Дорогой бар
Е
Елена
18 сен 2024
Полная беда - грязный теплоход, курение на борту, пьяный дебош, драка, персонал отсутствует - непонятно, как можно проводить такие мероприятия, не заботясь совсем о безопасности - и это в сегодняшних условиях, в ночное время. Просто чудо, что никто из пьяных, выясняющих отношения в драке, не упал в воду с верхней палубы - попытки опрокинуть одного из них были.
И
Ирина
16 сен 2024
Все замечательно,весело и впечатляет Но в рекламе указан тур до 10 человек а на самом деле такого тура не существует. спутник будьте внимательны и за меньшие деньги можно купить отличный тур но не индивидуальный.
А
Айнура
3 сен 2024
Из плюсов только сам развод мостов. Минусы:
На сайте указано, что на борту теплохода работает ресторан, естественно мы надеялись поужинать там с ребёнком, в итоге на баре были только чай, газировки,
На сайте указано, что на борту теплохода работает ресторан, естественно мы надеялись поужинать там с ребёнком, в итоге на баре были только чай, газировки,
С
Светлана
30 авг 2024
Очень классная атмосфера, весело,красиво
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