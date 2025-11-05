Одна из первых ассоциаций при упоминании Петербурга — это разводные мосты. Многотонные конструкции, отблески фонарей на водной глади, сияющие набережные и фасады домов. Все вокруг будто замирает, поддавшись чарам ночного города. Этот маршрут специально разработан для наблюдения за разведением мостов, очень красиво и романтично. Вы увидите грандиозное зрелище в первых рядах.
Описание водной прогулкиРомантика петербургских мостов При свете луны Петербург преображается, вы убедитесь в этом, выбрав данную экскурсию. Только представьте, сотни теплоходов, яхт и катеров встречаются у Дворцового моста, чтобы застать невероятное зрелище - разведение мостов. Белые ночи в Петербурге Еще одна ассоциация с Санкт-Петербургом — это белые ночи. Начинается это уникальное природное явление в конце мая и длится, как правило, до начала июля. В это время в городе стираются границы между днем и ночью. Объединить просмотр разводки мостов с борта теплохода и период белых ночей — превосходное решение для тех, кто планирует быть в Петербурге в это время. Важная информация:
- В дни государственных праздников и на «Алые паруса» мосты не разводятся.
- С животными (даже маленькими собаками) на борт нельзя.
• Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями. Для вашего комфорта:
- Подходите к причалу заранее, чтобы успеть на регистрацию, получить посадочный талон при необходимости и занять лучшие места! Рассадка свободная. Регистрация начинается за 30 минут.
- Одевайтесь теплее, ночью на воде холодно и ветрено. На борту можно приобрести пледы, проката нет.
- Если после прогулки вам нужно оказаться на другом берегу Невы: Дворцовый мост сводят с 2:50 до 3:10, Благовещенский — с 2:45 до 3:10. Если не хотите ждать — вы можете воспользоваться Большим Обуховским (Вантовым) мостом или ЗСД.
Ежедневно в 00:15. Посадка на борт начинается в 23:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Драмтеатр Товстоногова
- «Дома-близнецы» на Фонтанке
- Мост Ломоносова
- Доходный дом графа М.П. Толстого
- Аничков Дворец и мост
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Санкт-Петербургский государственный цирк
- Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
- Летний сад
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Петропавловская крепость
- Зимний Дворец
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Исаакиевский собор
- Разведение Дворцового и Троицкого мостов
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:15. Посадка на борт начинается в 23:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 1532 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Экскурсия замечательная. Аудиогид все доступно рассказывает и соответствует тому, что наблюдаешь за бортом. Разводка мостов эффектна.
Е
Елена
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, разводные мосты - это что то с чем то. Но конечно же прохладно, одевайтесь потеплее)
Л
Людмила
31 окт 2025
Отличная ночная прогулка в пледиках, которые выдают. Красоту Питера и разводные мосты увидели во всей красе 👍 спасибо за прогулку.
А
Антон
31 окт 2025
Все отлично!!! Я очень доволен!! Единственное, я бы ввел еще один вариант водной прогулки: 20 минут катания только с разведением дворцового моста!
Ж
Жанна
31 окт 2025
Н
Наталья
30 окт 2025
А
Анастасия
29 окт 2025
интересный рассказ, удобный маршрут и красивый вид ✨
Е
Екатерина
28 окт 2025
Все прошло хорошо.
Ж
Жанна
26 окт 2025
А
Анна
26 окт 2025
У
Ульяна
26 окт 2025
Была с подростком-инвалидом. Наполнились праздничным настроением, эйфорией! Ощущение, что побывали в фешенебельной Европе:)) А ведь это наш город! Такой сказочно красивый! « Знай и люби свой город!» Посадка на Университетской
Ю
Юлия
24 окт 2025
А
Ангелина
18 окт 2025
Т
Татьяна
18 окт 2025
А
Анастасия
18 окт 2025
Экскурсия интересная, посмотрели город с воды. Увидели 2 разводных моста. Единственное, что с погодой не повезло с шел дождь, поэтому если у Вас тоже по погоде дождь максимально утепляйтесь и берите дождевики
