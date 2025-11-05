О Ольга Экскурсия замечательная. Аудиогид все доступно рассказывает и соответствует тому, что наблюдаешь за бортом. Разводка мостов эффектна.

Е Елена Очень понравилась экскурсия, разводные мосты - это что то с чем то. Но конечно же прохладно, одевайтесь потеплее)

Л Людмила Отличная ночная прогулка в пледиках, которые выдают. Красоту Питера и разводные мосты увидели во всей красе 👍 спасибо за прогулку.

А Антон Все отлично!!! Я очень доволен!! Единственное, я бы ввел еще один вариант водной прогулки: 20 минут катания только с разведением дворцового моста!

А Анастасия интересный рассказ, удобный маршрут и красивый вид ✨

Е Екатерина Все прошло хорошо.

Было комфортно ехать, посмотрели развод мостов.

На борту были пледы

У Ульяна читать дальше наб, 3, высадились у Троицкого моста на Синопской наб, где было удобно в это время ночи заказать такси. Все прошло четко, все продумано для прекрасной экскурсии! И рассказ экскурсовода заслуживает отдельной похвалы. Спасибо! Была с подростком-инвалидом. Наполнились праздничным настроением, эйфорией! Ощущение, что побывали в фешенебельной Европе:)) А ведь это наш город! Такой сказочно красивый! « Знай и люби свой город!» Посадка на Университетской

