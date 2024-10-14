Разводные мосты — визитная карточка Петербурга и действительно невероятное зрелище, которое мы предлагаем вам понаблюдать в «первых рядах», погрузившись в атмосферу ночного города на борту небольшого катера.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:50
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Ночной маршрут на 11-местном катере к разводным мостам — это прекрасная возможность совместить экскурсию по малым рекам и каналам ночного Петербурга и увидеть потрясающее зрелище — разведение мостов. Благодаря небольшому количеству пассажиров на борту и обзору в 360 градусов, каждый гость сможет насладиться видами города и сделать незабываемые кадры. Маршрут прогулки: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева (Крейсер Аврора) — Центральная акватория Невы (разворот у Медного всадника) — Просмотр разведение Дворцового и Троицкого мостов — Фонтанка. Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида. На катере имеются удобные диваны, стол, выдвижной тент. Важная информация:
- На борт запрещено приносить еду и алкогольные напитки.
- Маршрут может быть изменен на усмотрение компании при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии.
- Рекомендуем одеваться по погоде, на воде всегда прохладнее.
Ежедневно
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2 990 ₽
|Льготный
|2 690 ₽
|Детский (от 4-х до 12 лет)
|2 490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкий собор
- Семисотье
- Остров Новая Голландия
- Исаакиевский собор
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Крейсер Аврора
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Медный всадник
- Разведение Дворцового и Троицкого мостов
- Летний сад
- Михайловский замок и другие
Что включено
- Прогулка на катере
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Плед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71, причала
Завершение: Наб. реки Фонтанки, д. 71, причал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на 11-местном открытом катере
- На борт запрещено приносить еду и алкогольные напитки
- На посадке необходимо быть за 15 минут до отправления рейса и оформить посадочные билеты в кассе причала, сообщив о брони на сайте Спутник
- Маршрут может быть изменен на усмотрение компании при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии
- На борт не допускаются люди в алкогольном и других видах опьянения - в таких случаях в услуге может быть отказано без возврата средств
- Рекомендуем одеваться по погоде, на воде всегда прохладнее
- Промежуточные остановки не предусмотрены, заранее продумайте возвращение к месту проживания в ночное время
- Прогулка проводится вне зависимости от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в определённую дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 окт 2024
В
Валентина
9 окт 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Водная прогулка
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
7 ноя в 00:30
11 ноя в 00:30
9 334₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Они, мосты Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, путешествуя по его рекам и каналам. Узнайте истории самых известных мостов и насладитесь их разведением
6 ноя в 23:30
7 ноя в 23:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: Ежедневно в 23:30
21 апр в 23:30
22 апр в 23:30
18 000₽ за всё до 5 чел.