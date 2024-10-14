К разводным мостам Петербурга на катере

Разводные мосты — визитная карточка Петербурга и действительно невероятное зрелище, которое мы предлагаем вам понаблюдать в «первых рядах», погрузившись в атмосферу ночного города на борту небольшого катера.
5
2 оценки
К разводным мостам Петербурга на катере
К разводным мостам Петербурга на катере
К разводным мостам Петербурга на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 23:50

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Ночной маршрут на 11-местном катере к разводным мостам — это прекрасная возможность совместить экскурсию по малым рекам и каналам ночного Петербурга и увидеть потрясающее зрелище — разведение мостов. Благодаря небольшому количеству пассажиров на борту и обзору в 360 градусов, каждый гость сможет насладиться видами города и сделать незабываемые кадры. Маршрут прогулки: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева (Крейсер Аврора) — Центральная акватория Невы (разворот у Медного всадника) — Просмотр разведение Дворцового и Троицкого мостов — Фонтанка. Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида. На катере имеются удобные диваны, стол, выдвижной тент. Важная информация:
  • На борт запрещено приносить еду и алкогольные напитки.
  • Маршрут может быть изменен на усмотрение компании при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии.
  • Рекомендуем одеваться по погоде, на воде всегда прохладнее.

Ежедневно

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)2 990 ₽
Льготный2 690 ₽
Детский (от 4-х до 12 лет)2 490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Троицкий собор
  • Семисотье
  • Остров Новая Голландия
  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Разведение Дворцового и Троицкого мостов
  • Летний сад
  • Михайловский замок и другие
Что включено
  • Прогулка на катере
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Плед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71, причала
Завершение: Наб. реки Фонтанки, д. 71, причал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на 11-местном открытом катере
  • На борт запрещено приносить еду и алкогольные напитки
  • На посадке необходимо быть за 15 минут до отправления рейса и оформить посадочные билеты в кассе причала, сообщив о брони на сайте Спутник
  • Маршрут может быть изменен на усмотрение компании при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии
  • На борт не допускаются люди в алкогольном и других видах опьянения - в таких случаях в услуге может быть отказано без возврата средств
  • Рекомендуем одеваться по погоде, на воде всегда прохладнее
  • Промежуточные остановки не предусмотрены, заранее продумайте возвращение к месту проживания в ночное время
  • Прогулка проводится вне зависимости от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в определённую дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
14 окт 2024
В
9 окт 2024

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