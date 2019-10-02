56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мосты крупным планом и караван грузовых судов

Составленный мной маршрут позволит понаблюдать за разведением наиболее интересных мостов Петербурга. Вы увидите Дворцовый мост — самый красивый и «открыточный» мост, который летом разводят под музыку. Затем Троицкий и Литейный — «однокрылые» мосты, поднимающиеся почти вертикально, и романтический мост Петра Великого в стиле модерн. Я подробно расскажу, в чем различия между мостами и какие секретные (и стратегически важные) функции они выполняют. И, конечно, мы постараемся встретить грузовой флот — баржи и танкеры, для прохода которых мосты и разводят. Именно в этом заключена петербургская романтика — ночь, переходящая в утро, вереница грузовых судов, кажущаяся с набережной бесконечной, и неторопливое ожидание, когда мост, наконец, сведут.

Разводные механизмы: как это работает?

Чтобы разобраться в механизме разводных мостов, я общался с инженерами-мостостроителями и выпускниками архитектурной академии и университета морского и речного флота. На прогулке я простым и понятным языком объясню, каким образом действуют подъемные механизмы, а также расскажу, чем занимаются сотрудники мостовой службы, как работает художественная подсветка, кто курирует судоходный фарватер и какие экзамены нужно сдать, чтобы стать капитаном грузового судна и проходить по фарватеру Невы.

Как это было раньше?

Вы увидите фотографии, рисунки и чертежи разводных систем, которые действовали в Петербурге в прошлые века. Попробуете представить разводные мосты над Фонтанкой и Мойкой, первый разводной мост над Невой, который двигали специальные баржи, и знаменитый Троицкий мост, который когда-то разводился не «вверх», а «вбок».

Истории петербургских мостов из первых уст

Наша прогулка не обойдется без рассказов о курьезных, удивительных, а порой и трагических ситуациях, которые случались во время развода мостов над Большой Невой и её рукавами. Например, вы услышите историю о том, как однажды мост не смогли развести из-за слишком толстого слоя нового асфальта. Узнаете, чем закончился трюк мотоциклиста, пытавшегося пересечь реку по разводящемуся мосту. А еще попробуете разобраться, случались ли в реальной жизни ситуации, как в сцене из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»: когда герои бегут по мосту, и он неожиданно начинает разводиться.