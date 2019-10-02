56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Разводные мосты глазами петербуржца

Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться».

На моей автомобильной экскурсии за счет хитрой логистики вы понаблюдаете, как разводится несколько мостов: от помпезного Дворцового и удивительного Троицкого до моста Петра Великого в стиле модерн.

А по пути узнаете, как устроены механизмы, разводящие мосты, услышите удивительные истории и сможете представить, как выглядел развод мостов в прошлые эпохи.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча метро Пушкинская или ваш адрес (по согласованию)
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У этой экскурсии56 отзывов
5
Разводные мосты глазами петербуржца
Разводные мосты глазами петербуржца

Что вас ожидает

Мосты крупным планом и караван грузовых судов
Составленный мной маршрут позволит понаблюдать за разведением наиболее интересных мостов Петербурга. Вы увидите Дворцовый мост — самый красивый и «открыточный» мост, который летом разводят под музыку. Затем Троицкий и Литейный — «однокрылые» мосты, поднимающиеся почти вертикально, и романтический мост Петра Великого в стиле модерн. Я подробно расскажу, в чем различия между мостами и какие секретные (и стратегически важные) функции они выполняют. И, конечно, мы постараемся встретить грузовой флот — баржи и танкеры, для прохода которых мосты и разводят. Именно в этом заключена петербургская романтика — ночь, переходящая в утро, вереница грузовых судов, кажущаяся с набережной бесконечной, и неторопливое ожидание, когда мост, наконец, сведут.

Разводные механизмы: как это работает?
Чтобы разобраться в механизме разводных мостов, я общался с инженерами-мостостроителями и выпускниками архитектурной академии и университета морского и речного флота. На прогулке я простым и понятным языком объясню, каким образом действуют подъемные механизмы, а также расскажу, чем занимаются сотрудники мостовой службы, как работает художественная подсветка, кто курирует судоходный фарватер и какие экзамены нужно сдать, чтобы стать капитаном грузового судна и проходить по фарватеру Невы.

Как это было раньше?
Вы увидите фотографии, рисунки и чертежи разводных систем, которые действовали в Петербурге в прошлые века. Попробуете представить разводные мосты над Фонтанкой и Мойкой, первый разводной мост над Невой, который двигали специальные баржи, и знаменитый Троицкий мост, который когда-то разводился не «вверх», а «вбок».

Истории петербургских мостов из первых уст
Наша прогулка не обойдется без рассказов о курьезных, удивительных, а порой и трагических ситуациях, которые случались во время развода мостов над Большой Невой и её рукавами. Например, вы услышите историю о том, как однажды мост не смогли развести из-за слишком толстого слоя нового асфальта. Узнаете, чем закончился трюк мотоциклиста, пытавшегося пересечь реку по разводящемуся мосту. А еще попробуете разобраться, случались ли в реальной жизни ситуации, как в сцене из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»: когда герои бегут по мосту, и он неожиданно начинает разводиться.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле (Ford Kuga 2019), поэтому количество участников — от 1 до 4
  • Экскурсия начинается после полуночи, а завершается в зависимости от необходимого вам места окончания. Последний мост, на который я предлагаю посмотреть, разводится в 2:00 ночи.
  • Начало экскурсии в центре города, но по окончании я готов отвезти вас в любую точку в черте города
  • Экскурсия проводится только в период навигации: с 20 апреля по 20 ноября
Разводные мосты глазами петербуржца
Разводные мосты глазами петербуржца
Разводные мосты глазами петербуржца
Разводные мосты глазами петербуржца
Разводные мосты глазами петербуржца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Пушкинская или ваш адрес (по согласованию).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2019
Отличная экскурсия,советую всем!
29 сентября 2019
Замечательная экскурсия,мы увидели развод нескольких мостов ,с очень удачных ракурсов. Кирил очень интересно рассказывал об истории создания мостов, механике и процессе разведения мостов. Нам были показаны разные мосты, и на мой взгляд, самыми красивыми и интересными были те ,что находятся за пределами основных туристических маршрутов .Мы очень довольны что заказали экскурсию.
19 сентября 2019
Были на экскурсии с Кириллом. И не пожалели, что выбрали этот формат просмотра развода мостов! Благодаря точно составленному Кириллом маршруту, мы смогли посмотреть все запланированные мосты с самых удачных и выгодных для просмотра точек. Все наше передвижение, Кирилл сопровождал интересным рассказом. спасибо большое, Кирилл за увлекательное ночное путешествие! Все четко, понятно и увлекательно!
29 августа 2019
Были на экскурсии вдвоём с дочерью (13 лет). И ей, и мне очень понравилось! Отлично построен маршрут, успели посмотреть 5 мостов (один из окна автомобиля). Кроме этого услышали много интересных фактов как про разводные мосты, так и про город. Экскурсия, несмотря на позднее время, получилась совершенно неутомительная. Кирилл забрал нас из гостиницы и привёз обратно, за что ему отдельное спасибо!
Совершенно не пожалели, что выбрали именно такой формат экскурсии, а не автобус или катер.
25 августа 2019
Были на экскурсии 24 августа. Кирилл забрал нас прямо от дома ( ул.Пестеля),где мы останавливались. По окончании подвез обратно. Никаких дополнительных трат. Кирилл отлично знает тему,рассказывает очень интересно,с многочисленными фактами.Тайминг суперпрофессиональный. Мы смогли посмотреть 5 ( ПЯТЬ,Карл !) мостов. Сделали замечательные снимки с нужными ракурсами. Во время передвижений получали информацию не только по теме мостов,но и по истории города,архитектуре.Супруга была просто счастлива ( это была ее мечта-посмотреть развод мостов). Все прошло отлично, и даже погода не подвела( до начала шел дождь очень приличный,но на время экскурсии-прекратился.) . Экскурсия замечательная,очень рекомендую всем.
8 августа 2019
Очень хорошо покатались! Тайминг конечно выверен отлично
8 августа 2019
3 утра в северной столице - мы вернулись с экскурсии! Великолепная идея, содержание и подача материала, поставленная дикция, уютная обстановка и просто здорово !Кирилл профессионал , который заражает интересом к истории города. Огромное спасибо!
7 августа 2019
Замечательная экскурсия! Кирилл рассказал много нового не только о мостах, а так же об истории Северной столицы.
Мы были очень довольны увиденным и услышанным, спасибо большое, Кирилл!
3 августа 2019
Интересно, понятно, увлекательно и доступно!!! Отлично составлена схема и маршрут экскурсии. Успеваешь многое посмотреть. Интересный рассказ и комментарии Кирилла. Спасибо!
28 июля 2019
Отличная экскурсия. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Ещё 46 отзывов

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