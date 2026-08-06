56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Поскольку мосты разводят по очереди, большинству гостей Петербурга удаётся увидеть лишь один-два за ночь. На теплоходе или с набережной за всеми не угнаться. Благодаря продуманному маршруту вы увидите развод сразу пяти мостов.
По пути узнаете, как работают эти гиганты, и перенесётесь в прошлое, чтобы представить, как это происходило столетия назад.
Увидим самый знаменитый «открыточный» мост, который летом разводят под музыку. Вы узнаете, почему его развод — это всегда большое шоу.
Троицкий и Литейный мосты
Понаблюдаем за работой уникальных «однокрылых» гигантов, которые поднимаются вверх почти вертикально. Я расскажу, в чём их главные различия и секретные функции.
Мост Петра Великого
Полюбуемся романтичным и монументальным мостом в стиле модерн. Вы узнаете, какие инженерные решения скрываются за его величественным обликом.
Мост Александра Невского
Пятый мост — самый длинный (около километра) и интересно подсвеченный. Увидим его разводку из точки, где безлюдно даже в разгар летнего сезона.
Встреча с караваном судов
Если повезёт, станем свидетелями главного события — прохода грузовых барж и танкеров, ради которых мосты и разводят. Это и есть настоящая петербургская романтика: бесконечная вереница судов, медленное ожидание и ночь, переходящая в утро.
Темы и истории для обсуждения
Как это работает?
Простым языком объясню устройство разводных механизмов. Расскажу о работе мостовой службы, о том, кто управляет судоходным фарватером и что нужно, чтобы стать капитаном, ведущим судно по Неве.
Мосты прошлого
Перенесёмся в прошлое: вы представите первые разводные мосты над Фонтанкой и Мойкой, а также узнаете о необычной системе, когда мост через Неву двигали с помощью барж. Я расскажу, почему Троицкий мост изначально разводился не «вверх», а «вбок».
Легенды и курьёзы
Наша прогулка не обойдётся без невероятных и забавных историй. Вы услышите:
о случае, когда мост не смогли развести из-за слишком толстого слоя нового асфальта
о трюке мотоциклиста, попытавшегося проскочить по расходящемуся пролёту
и о том, случались ли в реальности ситуации, как в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» (когда герои бегут по мосту, и он неожиданно начинает разводиться)
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Ford Kuga
Экскурсия начинается после полуночи. Точное время начала (диапазон от 00:20 до 00:45) я предложу, когда узнаю удобный для вас адрес встречи. Спланируем время, чтобы вовремя приехать к первому мосту.
Время завершения зависит от необходимого вам места окончания. Последний мост, на который я предлагаю посмотреть, разводится в 2:20 ночи
Начало экскурсии в центре города, но по окончании я готов отвезти вас в любую точку в черте города
Экскурсия проводится только в период навигации: с 20 апреля по 30 ноября
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 8456 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 232 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
232
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Милена
За 5 дней пребывания в Питере мы были на разных экскурсиях, но прогулка с Кириллом стала лучшей! Огромное спасибо за доброжелательность, комфорт, отличное знание дела и пунктуальность. Отдельное спасибо за читать дальшеуменьшить
интересные факты и красивые снимки! Мы остались в полном восторге и до сих пор вспоминаем, как же было интересно и атмосферно. Однозначно рекомендую эту экскурсию к посещению! Кирилл, спасибо вам за магию!
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М
Марина
это было лучшее решение посмотреть на разводку мостов с Кириллом. идеально выверенное расписание, комфортная и чистая машина, увидели 7 мостов с лучших обзорных точек, без толп туристов и «пробок» из читать дальшеуменьшить
короблей на воде - все набережные напоминали фан-зону на концерте. программа составлена так, что вы не смотрите один и тот же сюжет разводки несколько раз. Кирилл рассказывает историю, обращает внимание на маленькие нюансы. в итоге, каждый мост и каждая разводка - это что-то новенькое, отдельная история. отдельно подчеркну доброжелательность, увлеченность темой и четкую дикцию Кирилла, чудесный гид. буду рада посетить и другие программы гид в следующий приезд в Санкт-Петербург.
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И
Инна
Долго сомневалась брать ли вообще экскурсию на разводные мосты, мы с мужем были уже не раз, хотелось показать дочке. Но победило, то что вся экскурсия проходила на машине, что очень читать дальшеуменьшить
удобно в плане того, что отвезли и привезли к дому, не нужно думать о том как добираться ночью, особенно во время дождя. Я не ожидала, что это будет самая потрясающая экскурсия к разводным мостам. Мы посетили 5 мостов, каждый мост и вид на него были уникальные, такого не увидишь ни с кораблика, ни с экскурсией на автобусе. Так же посмотрели на ночной город, именно глазами петербуржца. Огромное спасибо организатору за такую шикарную экскурсию. Всем рекомендуем. Не пожалеете.
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Е
Елена
Кирилл связался с нами заранее, определил время встречи, исходя из месторасположения отеля, подъехал четко ко времени встречи. Весь маршрут выстроен поминутно, мы успели посмотреть развод всех мостов, которые были намечены. все два часа экскурсии Кирилл давал пояснения разных нюансов, рассказывал историю происхождения мостов, выбирал самые выгодные смотровые точки. Нам очень понравилась вся программа.
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Н
Наталия
Кирилл - прекрасный экскурсовод. Выверенная до минут (!!!) поездка, за которую мы успели увидеть 7 разводных мостов из 9 существующих с самых выгодных ракурсов. А ещё узнали очень много интересной читать дальшеуменьшить
информации об истории создания мостов, особенностях устройства их механизмов. И все это - не скучная лекция, а увлекательный рассказ из уст человека, который заражает своей любовью к городу, если вдруг вы ещё не влюбились в Санкт-Петербург! Прошли сутки с экскурсии, а мы все вспоминает её и понимаем, что хотим встретиться с Кириллом на других его маршрутах. Очень рекомендуем!
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Татьяна
Эта самая восхитительная экскурсия! Она впечатлила нас больше всех. Не зря говорят, что разводные мосты Питера это визитная карточка города. В данной экскурсии все было на высоте и это благодаря организации читать дальшеуменьшить
Кирилла. Он забрал нас от места где мы проживали и по окончании экскурсии привез обратно. Маршрут у него продуман поминутно. Шикарные точки обзора, где без толпы можно сделать красивые фотографии. Кирилл, спасибо Вам огромное! Нам с Вами было очень комфортно (на всех экскурсиях, которые мы были с Вами). Вы прекрасный рассказчик, хорошо знаете историю города. Мы прям прочувствовали как Вы любите Питер. Данную экскурсию рекомендуем! 👍
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