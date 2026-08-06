56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поскольку мосты разводят по очереди, большинству гостей Петербурга удаётся увидеть лишь один-два за ночь. На теплоходе или с набережной за всеми не угнаться. Благодаря продуманному маршруту вы увидите развод сразу пяти мостов. По пути узнаете, как работают эти гиганты, и перенесётесь в прошлое, чтобы представить, как это происходило столетия назад.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Маршрут и ключевые локации

Дворцовый мост

Увидим самый знаменитый «открыточный» мост, который летом разводят под музыку. Вы узнаете, почему его развод — это всегда большое шоу.

Троицкий и Литейный мосты

Понаблюдаем за работой уникальных «однокрылых» гигантов, которые поднимаются вверх почти вертикально. Я расскажу, в чём их главные различия и секретные функции.

Мост Петра Великого

Полюбуемся романтичным и монументальным мостом в стиле модерн. Вы узнаете, какие инженерные решения скрываются за его величественным обликом.

Мост Александра Невского

Пятый мост — самый длинный (около километра) и интересно подсвеченный. Увидим его разводку из точки, где безлюдно даже в разгар летнего сезона.

Встреча с караваном судов

Если повезёт, станем свидетелями главного события — прохода грузовых барж и танкеров, ради которых мосты и разводят. Это и есть настоящая петербургская романтика: бесконечная вереница судов, медленное ожидание и ночь, переходящая в утро.

Темы и истории для обсуждения

Как это работает?

Простым языком объясню устройство разводных механизмов. Расскажу о работе мостовой службы, о том, кто управляет судоходным фарватером и что нужно, чтобы стать капитаном, ведущим судно по Неве.

Мосты прошлого

Перенесёмся в прошлое: вы представите первые разводные мосты над Фонтанкой и Мойкой, а также узнаете о необычной системе, когда мост через Неву двигали с помощью барж. Я расскажу, почему Троицкий мост изначально разводился не «вверх», а «вбок».

Легенды и курьёзы

Наша прогулка не обойдётся без невероятных и забавных историй. Вы услышите:

о случае, когда мост не смогли развести из-за слишком толстого слоя нового асфальта

о трюке мотоциклиста, попытавшегося проскочить по расходящемуся пролёту

и о том, случались ли в реальности ситуации, как в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» (когда герои бегут по мосту, и он неожиданно начинает разводиться)

Организационные детали