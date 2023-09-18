Я хочу рассказать вам о быте петербуржцев… Прежнем быте, каким он был более ста лет назад. Для этого я приглашаю вас в старинную квартиру доходного дома. Здесь вы услышите музыку каретных часов, оцените размах барского гигантизма, поразитесь контрасту имперских и советских вкусов и сможете прикоснуться к недавнему прошлому — взглядом и руками.

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Описание

Что вас ожидает

Через парадную — в ушедшее столетие

Мы посетим доходный дом, выстроенный по последнему писку технологий начала 20 века. Обсудим, почему в период уплотнения квартиру называли «барской коммуналкой». Зайдём в 3 комнаты: в первой — аутентичный интерьер царского периода; во второй — петроградская мебель с налётом советских времён; а в третьей — современный уклад жизни.

Уникальные детали

Вы увидите оригинальную дверную и оконную фурнитуру — она ещё помнит прикосновения старых хозяев. Я расскажу о традиционной изразцовой печи Петербурга, которая отлично работает по сей день. Покажу «клад», спрятанный за печкой в период революции. Вы увидите бытовую технику конца 19 — начала 20 вв. и услышите, под какую мелодию просыпались жители того времени.

Дотронуться до старины

Мы с вами прикоснёмся к быту прошлого в прямом смысле — руками. Накроем старинными предметами стол для завтрака банкира, который здесь проживал. Почитаем новости столетней давности в газете. Потрогаем столовые приборы, которыми ежедневно пользовались коренные петербуржцы царской России. Поговорим о главных бытовых маркерах жизни обитателей доходного дома — всех эпох, которые он застал.

Организационные детали

Экскурсия проходит в жилых комнатах, поэтому во время сырой погоды гостям будут предложены обычные тапочки (бесплатные, своевременно дезинфицируются и кварцируются). При желании вы можете принести с собой чистую сменную обувь. В сухую погоду можно в бахилах.

Встреча проходит в камерных условиях, поэтому на время экскурсии просим гостей перевести телефоны в беззвучный режим

Фото- и видеосъёмка не допускаются