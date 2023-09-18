Рассмотреть, изучить и сравнить бытовой уклад двух эпох
Здесь вы услышите музыку каретных часов, оцените размах барского гигантизма, поразитесь контрасту имперских и советских вкусов и сможете прикоснуться к недавнему прошлому — взглядом и руками.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Через парадную — в ушедшее столетие
Мы посетим доходный дом, выстроенный по последнему писку технологий начала 20 века. Обсудим, почему в период уплотнения квартиру называли «барской коммуналкой». Зайдём в 3 комнаты: в первой — аутентичный интерьер царского периода; во второй — петроградская мебель с налётом советских времён; а в третьей — современный уклад жизни.
Уникальные детали
Вы увидите оригинальную дверную и оконную фурнитуру — она ещё помнит прикосновения старых хозяев. Я расскажу о традиционной изразцовой печи Петербурга, которая отлично работает по сей день. Покажу «клад», спрятанный за печкой в период революции. Вы увидите бытовую технику конца 19 — начала 20 вв. и услышите, под какую мелодию просыпались жители того времени.
Дотронуться до старины
Мы с вами прикоснёмся к быту прошлого в прямом смысле — руками. Накроем старинными предметами стол для завтрака банкира, который здесь проживал. Почитаем новости столетней давности в газете. Потрогаем столовые приборы, которыми ежедневно пользовались коренные петербуржцы царской России. Поговорим о главных бытовых маркерах жизни обитателей доходного дома — всех эпох, которые он застал.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в жилых комнатах, поэтому во время сырой погоды гостям будут предложены обычные тапочки (бесплатные, своевременно дезинфицируются и кварцируются). При желании вы можете принести с собой чистую сменную обувь. В сухую погоду можно в бахилах.
- Встреча проходит в камерных условиях, поэтому на время экскурсии просим гостей перевести телефоны в беззвучный режим
- Фото- и видеосъёмка не допускаются
- Рекомендую прибавить к 2,5 часам экскурсии ещё 20 минут, т. к. в завершение я отвечаю на вопросы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Звенигородская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.