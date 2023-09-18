Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?

Рассмотреть, изучить и сравнить бытовой уклад двух эпох

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Я хочу рассказать вам о быте петербуржцев… Прежнем быте, каким он был более ста лет назад. Для этого я приглашаю вас в старинную квартиру доходного дома.

Здесь вы услышите музыку каретных часов, оцените размах барского гигантизма, поразитесь контрасту имперских и советских вкусов и сможете прикоснуться к недавнему прошлому — взглядом и руками.
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
Доходный дом Петербурга: барская квартира или ленинградская коммуналка?
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Описание

Что вас ожидает

Через парадную — в ушедшее столетие

Мы посетим доходный дом, выстроенный по последнему писку технологий начала 20 века. Обсудим, почему в период уплотнения квартиру называли «барской коммуналкой». Зайдём в 3 комнаты: в первой — аутентичный интерьер царского периода; во второй — петроградская мебель с налётом советских времён; а в третьей — современный уклад жизни.

Уникальные детали

Вы увидите оригинальную дверную и оконную фурнитуру — она ещё помнит прикосновения старых хозяев. Я расскажу о традиционной изразцовой печи Петербурга, которая отлично работает по сей день. Покажу «клад», спрятанный за печкой в период революции. Вы увидите бытовую технику конца 19 — начала 20 вв. и услышите, под какую мелодию просыпались жители того времени.

Дотронуться до старины

Мы с вами прикоснёмся к быту прошлого в прямом смысле — руками. Накроем старинными предметами стол для завтрака банкира, который здесь проживал. Почитаем новости столетней давности в газете. Потрогаем столовые приборы, которыми ежедневно пользовались коренные петербуржцы царской России. Поговорим о главных бытовых маркерах жизни обитателей доходного дома — всех эпох, которые он застал.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в жилых комнатах, поэтому во время сырой погоды гостям будут предложены обычные тапочки (бесплатные, своевременно дезинфицируются и кварцируются). При желании вы можете принести с собой чистую сменную обувь. В сухую погоду можно в бахилах.
  • Встреча проходит в камерных условиях, поэтому на время экскурсии просим гостей перевести телефоны в беззвучный режим
  • Фото- и видеосъёмка не допускаются
  • Рекомендую прибавить к 2,5 часам экскурсии ещё 20 минут, т. к. в завершение я отвечаю на вопросы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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