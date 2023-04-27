Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Дворы и парадные в районе станции «Чернышевская» — кратчайший путь в самое сердце старого Петербурга.
В группе до 15 человек мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. А в финале окинем город взглядом с крыши!
В группе до 15 человек мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. А в финале окинем город взглядом с крыши!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Посещение квартиры в доме Бака. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото!
Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают:
- доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор;
- мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств;
- Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая;
- балкон, под которым мы встретим встретим петербургскую сову;
- атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер;
- И многое другое!
Вид на город сверху. Завершится наше путешествие на крыше, откуда можно будет посмотреть на старый район Петербурга с высоты и сделать отличные снимки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа), посещение квартиры (полчаса), подъём на крышу крышу (полчаса)
- Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании, минимум для 2 человек): стоимость — 3000 руб. /чел.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Чернышевская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Влад, я провожу экскурсии по неформальному Петербургу. Буду рад показать вам любимый город таким, каким его вижу я: небанальным и очень насыщенным. Постараюсь раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
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