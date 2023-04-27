Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака

Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото

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Дворы и парадные в районе станции «Чернышевская» — кратчайший путь в самое сердце старого Петербурга.

В группе до 15 человек мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. А в финале окинем город взглядом с крыши!
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные, крыша и квартира в доме Бака
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Описание

Что вас ожидает

Посещение квартиры в доме Бака. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото!

Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают:

  • доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор;
  • мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств;
  • Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая;
  • балкон, под которым мы встретим встретим петербургскую сову;
  • атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер;
  • И многое другое!

Вид на город сверху. Завершится наше путешествие на крыше, откуда можно будет посмотреть на старый район Петербурга с высоты и сделать отличные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа), посещение квартиры (полчаса), подъём на крышу крышу (полчаса)
  • Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании, минимум для 2 человек): стоимость — 3000 руб. /чел.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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