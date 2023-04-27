Дворы и парадные в районе станции «Чернышевская» — кратчайший путь в самое сердце старого Петербурга. В группе до 15 человек мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. А в финале окинем город взглядом с крыши!

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Описание

Что вас ожидает

Посещение квартиры в доме Бака. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото!

Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают:

доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор;

мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств;

Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая;

балкон, под которым мы встретим встретим петербургскую сову;

атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер;

И многое другое!

Вид на город сверху. Завершится наше путешествие на крыше, откуда можно будет посмотреть на старый район Петербурга с высоты и сделать отличные снимки.

Организационные детали