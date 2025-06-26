Этот тур — путешествие в мир петербургских коммунальных квартир, где оживают дух эпохи и судьбы горожан.
Вы посетите три уникальных адреса: дом мещанской управы на Загородном, дом Довлатова на Рубинштейна и мистический дом Никонова на Пушкинской.
Узнаете, как доходные дома стали коммуналками, какие драмы и дружбы рождались на общей кухне, и как эти места вдохновляли писателей и художников.
Вы посетите три уникальных адреса: дом мещанской управы на Загородном, дом Довлатова на Рубинштейна и мистический дом Никонова на Пушкинской.
Узнаете, как доходные дома стали коммуналками, какие драмы и дружбы рождались на общей кухне, и как эти места вдохновляли писателей и художников.
Описание экскурсии
Экскурсия по трём коммунальным квартирам Петербурга — это путешествие в самую душу города, где сохранился дух эпохи и особая атмосфера, присущая только этому месту! В программе:
- Дом мещанской управы на Загородном проспекте Начинаем с дома, который олицетворяет «золотой век коммуналок» — величественное здание мещанской управы. Здесь можно почувствовать, как из изысканных доходных домов Петербурга квартиры стали делиться на множество комнат, каждая из которых становилась отдельным маленьким миром. Экскурсия проходит через сохранившиеся интерьеры, общие кухни и коридоры, полные историй о соседях с разными судьбами. Экскурсовод расскажет о том, как зарождалась культура коммунального сосуществования.
- Дом Довлатова Следующая остановка — дом Сергея Довлатова на Рубинштейна, 23. Здесь оживает литературная история. Экскурсия проведёт через атмосферу 70-х годов, описанную в книгах писателя. Вы сможете увидеть и ощутить, как жили герои Довлатова, услышать забавные и печальные истории о быте коммуналок того времени. Возможно, это место вдохновит вас на прочтение или переосмысление его произведений.
Дом Никонова Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна своей мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Участники экскурсии услышат о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом. Сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:.
Дом Никонова Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна своей мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Участники экскурсии услышат о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом. Сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:.
• Дом Никонова Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна своей мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Участники экскурсии услышат о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом. Сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) - подробнее в переписке • Экскурсия состоится при наборе группы от 4х человек!
Расписание – ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 <br> В новогодние праздники экскурсии проходят в 12:00, 16:00 и 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Звенигородская ул., 1
Завершение: Г. Санкт-Петербург, ул. Колокольная, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание – ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
В новогодние праздники экскурсии проходят в 12:00, 16:00 и 18:00
В новогодние праздники экскурсии проходят в 12:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) - подробнее в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 июн 2025
За свою цену просто ашаленно, даже не знаю как точно прокомментировать, это нужно видеть, есть момент будто окунаешься в глубокое прошлое, очень необычно и круто:)
Н
Надежда
25 июн 2025
В этой экскурсии, все понравилось, было очень интересно, узнали много нового, экскурсовод супер!!!!
О
Оксана
16 июн 2025
Очень интересная экскурсия, советую!
Н
Наталья
26 мая 2025
Давно хотела побывать в коммунальных квартирах СПБ. Здесь очень правильно и интересно подобрали три разных и полностью противоположных друг другу комуналки, чтобы провести сравнение времени. Спасибо экскурсоводу, просто браво!
Л
Людмила
12 мая 2025
Е
Елена
10 мар 2025
Большое спасибо, Алексей! Было невероятно интересно. Жаль, я не смогла дослушать про французские окна в третьей квартире: меня теперь это мучает 😁
Е
Евгения
4 мар 2025
Безумно понравилась экскурсия!!!!! Реально настоящая история в квартирах,а не в эрмитаже и музеях. Реальность и быт как оно было. Дома очень старые 1800 годов и в них никогда не было
Н
Надежда
25 фев 2025
Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Алексею за рассказ и погружение в жизнь коммунальных квартир!
П
Полина
16 фев 2025
В
Влад
16 фев 2025
В
Вероника
17 янв 2025
Все ок гид молодец провел по интересным местам
Н
Наталья
7 янв 2025
Д
Дмитрий
3 янв 2025
Очень понравилось,хорошая экскурсия, рекомендую.
С
Сергей
24 дек 2024
h
hi+79166
17 дек 2024
Отличная экскурсия! Посмотрели три очень разные квартиры, несколько комнат. Спасибо большое Анастасии, за интересные факты и истории
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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