Экскурсия по трём коммунальным квартирам Петербурга — это путешествие в самую душу города, где сохранился дух эпохи и особая атмосфера, присущая только этому месту! В программе:

Дом мещанской управы на Загородном проспекте Начинаем с дома, который олицетворяет «золотой век коммуналок» — величественное здание мещанской управы. Здесь можно почувствовать, как из изысканных доходных домов Петербурга квартиры стали делиться на множество комнат, каждая из которых становилась отдельным маленьким миром. Экскурсия проходит через сохранившиеся интерьеры, общие кухни и коридоры, полные историй о соседях с разными судьбами. Экскурсовод расскажет о том, как зарождалась культура коммунального сосуществования.

Дом Довлатова Следующая остановка — дом Сергея Довлатова на Рубинштейна, 23. Здесь оживает литературная история. Экскурсия проведёт через атмосферу 70-х годов, описанную в книгах писателя. Вы сможете увидеть и ощутить, как жили герои Довлатова, услышать забавные и печальные истории о быте коммуналок того времени. Возможно, это место вдохновит вас на прочтение или переосмысление его произведений.

Дом Никонова Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна своей мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Участники экскурсии услышат о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом. Сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:.

Дом Никонова Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна своей мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Участники экскурсии услышат о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом. Сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:.

• Дом Никонова Финальная точка маршрута — мистический и немного пугающий дом Никонова на Колокольной, 11. Эта коммуналка известна своей мрачной репутацией, загадками и легендами, которые плотно укоренились в городской мифологии. Здесь не только сохранились старые интерьеры, но и витает атмосфера мистики. Участники экскурсии услышат о мистических случаях и городских легендах, связанных с этим домом. Сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация: