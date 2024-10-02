Две квартиры доходного дома на Рубинштейна

Совместить в одной прогулке дореволюционную роскошь и ленинградский коммунальный быт
Наша экскурсия проходит в одном доме, но построена на контрастах. Мы осмотрим двор и парадную, а затем поднимемся по чёрной лестнице. Куда? В две разные квартиры. Одна — жилая коммуналка, настоящий музей ленинградского быта.

Вторая — дореволюционная квартира на верхнем этаже с великолепной залой и балконом, откуда открывается чудесный вид на Невский.
4.81
16 отзывов
Две квартиры доходного дома на Рубинштейна
Две квартиры доходного дома на Рубинштейна
Две квартиры доходного дома на Рубинштейна
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00

Описание экскурсии

Мы осмотрим двор-колодец доходного дома на Рубинштейна и его парадную. Выясним, как с домом связаны знаменитый балетмейстер Шарль Луи Дидло и сын Александра II. Обсудим архитектурные особенности здания.

Поднимемся по чёрной лестнице на третий этаж и погрузимся в быт жителей советского Ленинграда. Раскроем феномен коммунальной квартиры и увидим её современное состояние. Зайдём в одну из комнат и общую зону с ванной, располагающейся прямо на кухне.

Отправимся на пятый этаж и познакомимся с дореволюционной историей роскошных доходных домов. Поговорим о печальной судьбе последних владельцев нашего дома. Осмотрим интерьер квартиры и послушаем настоящий граммофон.

И на десерт: вы побываете на открытом балконе, с которого полюбуетесь великолепным центром Северной столицы — Невским проспектом. Насладитесь красотами города и сделаете эффектные фото.

Организационные детали

  • Не приходите в нетрезвом виде: алкоголь и высота не сочетаются — безопасность превыше всего!
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 400 ₽
Дети до 12 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Екатерина)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Екатерина)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Екатерина)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Екатерина)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Екатерина)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Екатерина)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Татьяна)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Натали)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Натали)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Анна)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Анна)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Анна)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Елизавета)Две квартиры доходного дома на Рубинштейна (Степан)
П
2 окт 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия и просто великолепные сами интерьеры. Ребят, огромное вам спасибо! Все рекомендую!
Екатерина
14 сен 2024
Нам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод и к теме не готов. Много слов паразитов,торопится. «Посмотрите сюда,теперь соответственно мы проходим сюда». Исторических
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справок нет, вопросы ставят его в тупик. Не экскурсия,а просмотр квартир,от риэлтора больше информации. Обсудили зарплаты в Санкт-Петербурге,сдачу квартир.. все что угодно. И экскурсия была 40 минут,больше,видимо,мы не заслужили.
В коммуналке смотреть можно 1 комнату и кухню,остальное сдаётся и закрыто. В верхней «богатой квартире» стройка и разруха,оборудована 1 комната,собственно она с балконом и является кульминацией данной экскурсии.
Смотреть можно? Да. Интересно? Нет.
Фото коммуналки отсутствует.

Нам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод иНам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод иНам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод иНам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод иНам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод иНам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод и
Т
7 сен 2024
Очень приятная экскурсия по квартирам в доме на Рубинштейна. Наш гид Степан - молодой и очень искренний парень, много рассказал интересного. Общайтесь с ним, очень располагает к коммуникации! Прекрасны балкон, звучание граммофона, старинные зеркала и много деталей прошлого
Очень приятная экскурсия по квартирам в доме на Рубинштейна. Наш гид Степан - молодой и очень
Г
3 сен 2024
Все очень понравилось, особенно балкончик, гид Вадим необычайно эрудирован
Н
31 авг 2024
Люблю экскурсии на трипстере, они разнообразные, интересные, всегда правдивые отзывы, на которые я ориентируюсь при заказе. Спасибо организатору и экскурсоводу за прекрасно проведенное время, за возможность заглянуть в прошлое и
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своими глазами увидеть и представить как жили люди в прошлые времена. Также вдохновил вид с балкона, откуда открывается вид на Невский проспект и улицу Рубинштейна. Экскурсия насыщенная в плане рассказов и историй, подойдет отлично для тех, кто не любит долгие прогулки и перемещения. Размеренный темп без спешки и внимание гида ко всем гостям - это то что хочется отметить отдельно! Не смотря на групповой формат, чувствуется индивидуальный подход. Очень понравилось, посоветую обязательно своим друзьям!

Люблю экскурсии на трипстере, они разнообразные, интересные, всегда правдивые отзывы, на которые я ориентируюсь при заказе.Люблю экскурсии на трипстере, они разнообразные, интересные, всегда правдивые отзывы, на которые я ориентируюсь при заказе.
А
30 авг 2024
Отличная экскурсия, всё понравилось
А
27 авг 2024
Спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно прикоснуться к старинным предметам быта и погрузиться в атмосферу былых времен.
С балкона одной из квартир открывается потрясающий вид на Невский проспект.
Рекомендую 👍🏻
Спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно прикоснуться к старинным предметам быта и погрузиться в атмосферу былых времен.Спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно прикоснуться к старинным предметам быта и погрузиться в атмосферу былых времен.Спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно прикоснуться к старинным предметам быта и погрузиться в атмосферу былых времен.
Георгий
26 авг 2024
Были в рабочей поездке, перед отъездом выдался свободный день. Давно хотели посмотреть, как выглядит Невский изнутри. Будем честны, выбирали методом тыка. И, что удивительно, вообще не прогадали. Даже впервые в
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жизни положительный отзыв написать захотелось! Очень эрудированный и чуткий гид, ответил на все вопросы — а вопросов у нас традиционно много)
По экспонатам в квартирах— пока не очень много, но зато какие они! Дореволюционная (!!!) пишущая машинка «Зингер» в идеальном состоянии! Такой раритет! А граммофон времен царской России, а фортепиано…
В верхней квартире (экскурсия делится на две локации внутри дома — коммуналка и частная квартира на последнем этаже) открывается ПОТРЯСАЮЩИЙ вид на Невский проспект с собственного балкона!
Из минусов — не дали заглянуть в подсобку, а очень хотелось. Но говорят, что та часть ещё не готова для просмотра)
В общем, рекомендуем!

Д
25 авг 2024
Однозначно стоит посетить экскурсию. Спасибо гиду Степану за неакадемический стиль изложения, все было очень понятно, живо и нескучно!
А
24 авг 2024
По началу не ожидала ничего особенного от этой экскурсии, т. к. сама живу в Питере, но контраст бедной коммуналки и богатой квартиры очень удивил
Гид очень харизматичный и любящий свое дело человек
Г
22 авг 2024
Спасибо гиду, интересно рассказал экскурсию
Квартира на 5 этаже очень удивила
Елизавета
22 авг 2024
Безумно рада посетить данное место. Вадим очень интересный экскурсовод, интересно слушать, спасибо ему за экскурсию. Погрузилась в эпоху тех времен. Открывается шикарный вид на Рубинштейна и Невский проспект. Рекомендую
Безумно рада посетить данное место. Вадим очень интересный экскурсовод, интересно слушать, спасибо ему за экскурсию. Погрузилась
А
21 авг 2024
Экскурсия действительно стоит потраченные время и деньги. Экскурсовод профессионал, практически без воды рассказал много интересного, атмосфера приятная. Однозначно советую, получите удовольствие и не пожалеете. Организаторам огромное спасибо!
А
21 авг 2024
Экскурсия оставила отличное впечатление. Особенно посещение коммуналки — оно дало уникальное представление о прошлом, а вид с балкона на Невский проспект стал великолепным завершением. Рекомендую для тех, кто хочет глубже познакомиться с историей Петербурга, или сделать отличные фото на балконе!
А
21 авг 2024
Отличная экскурсия! Было интересно увидеть старинный доходный дом изнутри, погрузиться в атмосферу коммунальной квартиры и насладиться видом на Невский с балкона. Очень понравилось, рекомендую!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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