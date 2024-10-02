Наша экскурсия проходит в одном доме, но построена на контрастах. Мы осмотрим двор и парадную, а затем поднимемся по чёрной лестнице. Куда? В две разные квартиры. Одна — жилая коммуналка, настоящий музей ленинградского быта. Вторая — дореволюционная квартира на верхнем этаже с великолепной залой и балконом, откуда открывается чудесный вид на Невский.

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Описание экскурсии

Мы осмотрим двор-колодец доходного дома на Рубинштейна и его парадную. Выясним, как с домом связаны знаменитый балетмейстер Шарль Луи Дидло и сын Александра II. Обсудим архитектурные особенности здания.

Поднимемся по чёрной лестнице на третий этаж и погрузимся в быт жителей советского Ленинграда. Раскроем феномен коммунальной квартиры и увидим её современное состояние. Зайдём в одну из комнат и общую зону с ванной, располагающейся прямо на кухне.

Отправимся на пятый этаж и познакомимся с дореволюционной историей роскошных доходных домов. Поговорим о печальной судьбе последних владельцев нашего дома. Осмотрим интерьер квартиры и послушаем настоящий граммофон.

И на десерт: вы побываете на открытом балконе, с которого полюбуетесь великолепным центром Северной столицы — Невским проспектом. Насладитесь красотами города и сделаете эффектные фото.

Организационные детали