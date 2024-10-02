Совместить в одной прогулке дореволюционную роскошь и ленинградский коммунальный быт
Наша экскурсия проходит в одном доме, но построена на контрастах. Мы осмотрим двор и парадную, а затем поднимемся по чёрной лестнице. Куда? В две разные квартиры. Одна — жилая коммуналка, настоящий музей ленинградского быта.
Вторая — дореволюционная квартира на верхнем этаже с великолепной залой и балконом, откуда открывается чудесный вид на Невский.
4.81
16 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Мы осмотрим двор-колодец доходного дома на Рубинштейна и его парадную. Выясним, как с домом связаны знаменитый балетмейстер Шарль Луи Дидло и сын Александра II. Обсудим архитектурные особенности здания.
Поднимемся по чёрной лестнице на третий этаж и погрузимся в быт жителей советского Ленинграда. Раскроем феномен коммунальной квартиры и увидим её современное состояние. Зайдём в одну из комнат и общую зону с ванной, располагающейся прямо на кухне.
Отправимся на пятый этаж и познакомимся с дореволюционной историей роскошных доходных домов. Поговорим о печальной судьбе последних владельцев нашего дома. Осмотрим интерьер квартиры и послушаем настоящий граммофон.
И на десерт: вы побываете на открытом балконе, с которого полюбуетесь великолепным центром Северной столицы — Невским проспектом. Насладитесь красотами города и сделаете эффектные фото.
Организационные детали
Не приходите в нетрезвом виде: алкоголь и высота не сочетаются — безопасность превыше всего!
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 26 туристов
Наша команда состоит из трёх молодых профессиональных гидов.
Юрий — харизматичный гид. Расскажет увлекательные истории Санкт-Петербурга, покажет лучшие виды города и сделает вам классные фотографии.
Вадим — гид, работавший в разных уголках планеты, поэтому он особенно хорош в сравнении Петербурга с другими городами и их историями.
Степан — неформальный гид, знающий каждый закоулок Петербурга и его локальные истории.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Павел
2 окт 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия и просто великолепные сами интерьеры. Ребят, огромное вам спасибо! Все рекомендую!
Екатерина
14 сен 2024
Нам с супругой не повезло. То ли с экскурсией,то ли с гидом. Степан очень молод и к теме не готов. Много слов паразитов,торопится. «Посмотрите сюда,теперь соответственно мы проходим сюда». Исторических читать дальше
справок нет, вопросы ставят его в тупик. Не экскурсия,а просмотр квартир,от риэлтора больше информации. Обсудили зарплаты в Санкт-Петербурге,сдачу квартир.. все что угодно. И экскурсия была 40 минут,больше,видимо,мы не заслужили. В коммуналке смотреть можно 1 комнату и кухню,остальное сдаётся и закрыто. В верхней «богатой квартире» стройка и разруха,оборудована 1 комната,собственно она с балконом и является кульминацией данной экскурсии. Смотреть можно? Да. Интересно? Нет. Фото коммуналки отсутствует.
Т
Татьяна
7 сен 2024
Очень приятная экскурсия по квартирам в доме на Рубинштейна. Наш гид Степан - молодой и очень искренний парень, много рассказал интересного. Общайтесь с ним, очень располагает к коммуникации! Прекрасны балкон, звучание граммофона, старинные зеркала и много деталей прошлого
Г
Галина
3 сен 2024
Все очень понравилось, особенно балкончик, гид Вадим необычайно эрудирован
Н
Натали
31 авг 2024
Люблю экскурсии на трипстере, они разнообразные, интересные, всегда правдивые отзывы, на которые я ориентируюсь при заказе. Спасибо организатору и экскурсоводу за прекрасно проведенное время, за возможность заглянуть в прошлое и читать дальше
своими глазами увидеть и представить как жили люди в прошлые времена. Также вдохновил вид с балкона, откуда открывается вид на Невский проспект и улицу Рубинштейна. Экскурсия насыщенная в плане рассказов и историй, подойдет отлично для тех, кто не любит долгие прогулки и перемещения. Размеренный темп без спешки и внимание гида ко всем гостям - это то что хочется отметить отдельно! Не смотря на групповой формат, чувствуется индивидуальный подход. Очень понравилось, посоветую обязательно своим друзьям!
А
Александр
30 авг 2024
Отличная экскурсия, всё понравилось
А
Анна
27 авг 2024
Спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно прикоснуться к старинным предметам быта и погрузиться в атмосферу былых времен. С балкона одной из квартир открывается потрясающий вид на Невский проспект. Рекомендую 👍🏻
Георгий
26 авг 2024
Были в рабочей поездке, перед отъездом выдался свободный день. Давно хотели посмотреть, как выглядит Невский изнутри. Будем честны, выбирали методом тыка. И, что удивительно, вообще не прогадали. Даже впервые в читать дальше
жизни положительный отзыв написать захотелось! Очень эрудированный и чуткий гид, ответил на все вопросы — а вопросов у нас традиционно много) По экспонатам в квартирах— пока не очень много, но зато какие они! Дореволюционная (!!!) пишущая машинка «Зингер» в идеальном состоянии! Такой раритет! А граммофон времен царской России, а фортепиано… В верхней квартире (экскурсия делится на две локации внутри дома — коммуналка и частная квартира на последнем этаже) открывается ПОТРЯСАЮЩИЙ вид на Невский проспект с собственного балкона! Из минусов — не дали заглянуть в подсобку, а очень хотелось. Но говорят, что та часть ещё не готова для просмотра) В общем, рекомендуем!
Д
Даниил
25 авг 2024
Однозначно стоит посетить экскурсию. Спасибо гиду Степану за неакадемический стиль изложения, все было очень понятно, живо и нескучно!
А
Алина
24 авг 2024
По началу не ожидала ничего особенного от этой экскурсии, т. к. сама живу в Питере, но контраст бедной коммуналки и богатой квартиры очень удивил Гид очень харизматичный и любящий свое дело человек
Г
Герман
22 авг 2024
Спасибо гиду, интересно рассказал экскурсию Квартира на 5 этаже очень удивила
Елизавета
22 авг 2024
Безумно рада посетить данное место. Вадим очень интересный экскурсовод, интересно слушать, спасибо ему за экскурсию. Погрузилась в эпоху тех времен. Открывается шикарный вид на Рубинштейна и Невский проспект. Рекомендую
А
Афуф
21 авг 2024
Экскурсия действительно стоит потраченные время и деньги. Экскурсовод профессионал, практически без воды рассказал много интересного, атмосфера приятная. Однозначно советую, получите удовольствие и не пожалеете. Организаторам огромное спасибо!
А
Афанасьев
21 авг 2024
Экскурсия оставила отличное впечатление. Особенно посещение коммуналки — оно дало уникальное представление о прошлом, а вид с балкона на Невский проспект стал великолепным завершением. Рекомендую для тех, кто хочет глубже познакомиться с историей Петербурга, или сделать отличные фото на балконе!
А
Аурелия
21 авг 2024
Отличная экскурсия! Было интересно увидеть старинный доходный дом изнутри, погрузиться в атмосферу коммунальной квартиры и насладиться видом на Невский с балкона. Очень понравилось, рекомендую!