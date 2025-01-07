читать дальше один час, возможно даже быстрее, если бы гид двигалась хотя бы обычным шагом, а не со скоростью улитки. В рассказе присутствовало много дат и много малознакомых фамилий, так что наше внимание очень рассеивалось. Было несколько интересных фактов, но и только. Не рекомендую эту экскурсию.

Гид шла оооочень медленно. Мы всё безумно замёрзли в -6. Несмотря на это двигаться быстрее не стали, и даже не заходили никуда погреться. Вся экскурсия по факту уместилась бы в