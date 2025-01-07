Эта экскурсия для тех, кому интересна непарадная жизнь былого Петербурга и судьбы людей, живших в нём.
Во время неспешной прогулки по Васильевскому острову вы узнаете, когда он начал застраиваться и как возникло его название.
Увидите дома, где жили известные всем со школьных лет люди, раскроете правдивые истории из их прошлого и послушаете легенды.
Во время неспешной прогулки по Васильевскому острову вы узнаете, когда он начал застраиваться и как возникло его название.
Увидите дома, где жили известные всем со школьных лет люди, раскроете правдивые истории из их прошлого и послушаете легенды.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Одни из первых каменных домов на Васильевском острове.
- Доходный дом первой женщины-математика С. В. Ковалевской.
- Знаменитую аптеку А. В. Пеля, во дворе которой живут мистические существа — грифоны.
- Школу Э. П. Шаффе — женщины, начавшей масштабный переворот в женском образовании России.
- Дом Тани Савичевой.
- Доходный дом П. А. Беккеля — бизнес-центр класса люкс 19 века.
- Участок, которым в 18 веке владел арап Петра Великого.
- Место, где печатали басни Крылова и сказки Пушкина.
Вы узнаете:
- О строительстве доходных домов на Васильевском острове.
- Женском образовании в России в середине 19 века.
- Легенды, связанные с аптекой Пеля.
- Чем обернулась для Н. Г. Чернышевского борьба за социальное равенство.
- Историю развода А. П. Ганнибала длиной в 20 с лишним лет и историю семьи Тани Савичевой до начала Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Оксана. Я с большой любовью отношусь к своему родному Петербургу и его истории. Для меня она не ограничивается набором безликих дат прокладки улиц, строительства домов иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 янв 2025
Гид шла оооочень медленно. Мы всё безумно замёрзли в -6. Несмотря на это двигаться быстрее не стали, и даже не заходили никуда погреться. Вся экскурсия по факту уместилась бы в
Оксана
Ответ организатора:
Сожалею, что погодные условия испортили ваши впечатления. Тайминг и программа экскурсии указаны в ее описании и не изменяются в зависимости
Марина
1 ноя 2024
Отличная прогулка по городу в обществе человека, не просто знающего историю, но и увлечённого ею. Оксана много знает и умеет интересно рассказывать. Маршрут хорошо продуман. Экскурсия была прията и познавательна. Спасибо, Оксана!!!
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