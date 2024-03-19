Моховая улица в Санкт-Петербурге - это место, где история оживает на каждом шагу.
Здесь можно увидеть дома, которые помнят дореволюционные события, и узнать о судьбах людей, живших в них.
Экскурсия включает посещение колоритных дворов и знакомство с историей улицы, названной вовсе не в честь мха. Это уникальная возможность узнать, где жил Иван Гончаров и где снимали фильм «Собачье сердце»
Здесь можно увидеть дома, которые помнят дореволюционные события, и узнать о судьбах людей, живших в них.
Экскурсия включает посещение колоритных дворов и знакомство с историей улицы, названной вовсе не в честь мха. Это уникальная возможность узнать, где жил Иван Гончаров и где снимали фильм «Собачье сердце»
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🎬 Места съёмок фильмов
- 📚 Литературные легенды
- 🏠 Дома известных людей
- 🔍 Тайны дореволюционного Петербурга
Лучшее время для посещения
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фев
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июн
июл
авг
сен
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Лучше всего посещать экскурсию по Моховой улице в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу прогулке. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур и снега, но при правильной одежде и подготовке даже в это время можно получить удовольствие от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Ивана Гончарова
- Моховая улица
- Съёмочные места фильма «Собачье сердце»
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- В честь кого названа улица и почему северный мох тут не при чём
- Чем Моховая привлекательна и чем знаменита
- В каком доме снимал квартиру писатель Иван Гончаров
- Какой скандальный брак потряс дореволюционный Петербург
- Как выглядит дом, которым владел телохранитель Николая II
- Где проходили съёмки фильма «Собачье сердце»
- и многое другое!
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и не забудьте взять с собой зонт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В начале Моховой улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 102 туристов
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри? Если пойдете на эту экскурсию ваше любопытство будет удовлетворено. Хорошая задумка и хорошее исполнение. Интересный экскурсовод. Рекомендую.
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Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
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Я
Очень понравилась прогулка по Моховой улице! Валентина провела интереснейшую экскурсию, рассказала множество любопытных фактов. В то же время приятно было встретить не только талантливого рассказчика, но и человека, искренне ценящего историю, любящего героев своего повествования и сохраняющего память о них. После экскурсии остается очень приятное впечатление от того, что действительно погружаешься в жизнь города. Очень рекомендую эту прогулку👏
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Б
3 часа пролетели незаметно.
Валентина - очень увлеченный историей и Питером человек. Рассказывает интересно. Узнала много нового про такую "знакомую" и любимую улицу. Заходили в некоторые парадные, во дворцы-колодцы. Увидели то, что было всегда рядом, когда приезжаем и останавливаемся на этой улице. Благодарим!
Рекомендую этого гида. А также одевайтесь потеплее 🙂
Валентина - очень увлеченный историей и Питером человек. Рассказывает интересно. Узнала много нового про такую "знакомую" и любимую улицу. Заходили в некоторые парадные, во дворцы-колодцы. Увидели то, что было всегда рядом, когда приезжаем и останавливаемся на этой улице. Благодарим!
Рекомендую этого гида. А также одевайтесь потеплее 🙂
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Много раз были на всевозможных экскурсиях в Петербурге, и индивидуальных и групповых. Валентина - один из лучших гидов на нашем пути, увлекательный рассказчик. Экскурсия невероятно понравилась даже моему сыну подростку, 2 часа пролетели как 2 минуты.
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Увлеченная и любящая свой город девушка Валентина отлично провела экскурсию, рекомендую
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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