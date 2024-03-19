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Моховая улица. Дома и судьбы

Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, прогуливаясь по Моховой улице. Узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, которые здесь происходили
Моховая улица в Санкт-Петербурге - это место, где история оживает на каждом шагу.

Здесь можно увидеть дома, которые помнят дореволюционные события, и узнать о судьбах людей, живших в них.

Экскурсия включает посещение колоритных дворов и знакомство с историей улицы, названной вовсе не в честь мха. Это уникальная возможность узнать, где жил Иван Гончаров и где снимали фильм «Собачье сердце»
4.5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🎬 Места съёмок фильмов
  • 📚 Литературные легенды
  • 🏠 Дома известных людей
  • 🔍 Тайны дореволюционного Петербурга

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать экскурсию по Моховой улице в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу прогулке. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур и снега, но при правильной одежде и подготовке даже в это время можно получить удовольствие от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Моховая улица. Дома и судьбы
Моховая улица. Дома и судьбы
Моховая улица. Дома и судьбы

Что можно увидеть

  • Дом Ивана Гончарова
  • Моховая улица
  • Съёмочные места фильма «Собачье сердце»

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • В честь кого названа улица и почему северный мох тут не при чём
  • Чем Моховая привлекательна и чем знаменита
  • В каком доме снимал квартиру писатель Иван Гончаров
  • Какой скандальный брак потряс дореволюционный Петербург
  • Как выглядит дом, которым владел телохранитель Николая II
  • Где проходили съёмки фильма «Собачье сердце»
  • и многое другое!

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и не забудьте взять с собой зонт.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В начале Моховой улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 102 туристов
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри? Если пойдете на эту экскурсию ваше любопытство будет удовлетворено. Хорошая задумка и хорошее исполнение. Интересный экскурсовод. Рекомендую.
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
Когда гуляешь по Петербургу и любуешься домами на Моховой, всегда возникает вопрос, а что там внутри?
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Катерина
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
Информационно насыщенная экскурсия по ул моховой,дворы,подъезды. Рекомендую!
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Я
Очень понравилась прогулка по Моховой улице! Валентина провела интереснейшую экскурсию, рассказала множество любопытных фактов. В то же время приятно было встретить не только талантливого рассказчика, но и человека, искренне ценящего историю, любящего героев своего повествования и сохраняющего память о них. После экскурсии остается очень приятное впечатление от того, что действительно погружаешься в жизнь города. Очень рекомендую эту прогулку👏
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Б
3 часа пролетели незаметно.
Валентина - очень увлеченный историей и Питером человек. Рассказывает интересно. Узнала много нового про такую "знакомую" и любимую улицу. Заходили в некоторые парадные, во дворцы-колодцы. Увидели то, что было всегда рядом, когда приезжаем и останавливаемся на этой улице. Благодарим!
Рекомендую этого гида. А также одевайтесь потеплее 🙂
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Лариса
Много раз были на всевозможных экскурсиях в Петербурге, и индивидуальных и групповых. Валентина - один из лучших гидов на нашем пути, увлекательный рассказчик. Экскурсия невероятно понравилась даже моему сыну подростку, 2 часа пролетели как 2 минуты.
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Людмила
Увлеченная и любящая свой город девушка Валентина отлично провела экскурсию, рекомендую
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