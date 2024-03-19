Моховая улица в Санкт-Петербурге - это место, где история оживает на каждом шагу.



Здесь можно увидеть дома, которые помнят дореволюционные события, и узнать о судьбах людей, живших в них.



Экскурсия включает посещение колоритных дворов и знакомство с историей улицы, названной вовсе не в честь мха. Это уникальная возможность узнать, где жил Иван Гончаров и где снимали фильм «Собачье сердце»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать экскурсию по Моховой улице в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу прогулке. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур и снега, но при правильной одежде и подготовке даже в это время можно получить удовольствие от экскурсии.

Сейчас август — это идеальное время.