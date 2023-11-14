Моховая улица. Дома и судьбы

Групповая прогулка по одной из самых фешенебельных улиц дореволюционного Петербурга

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Моховая — то самое старое сердце города, которое бьётся размеренно и тихо, но хранит в себе столько бурных воспоминаний! Мы пройдём по следам дореволюционных событий. Увидим дома с вековой историей и в некоторые из них зайдём.

Побродим по колоритным проходным дворам, подслушаем их тайны и прикоснёмся к неподдельному «внутреннему Петербургу».
Моховая улица. Дома и судьбы
Моховая улица. Дома и судьбы
Моховая улица. Дома и судьбы
Моховая улица. Дома и судьбы
Моховая улица. Дома и судьбы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • В честь кого названа улица и почему северный мох тут не при чём
  • Чем Моховая привлекательна и чем знаменита
  • В каком доме снимал квартиру писатель Иван Гончаров
  • Какой скандальный брак потряс дореволюционный Петербург
  • Как выглядит дом, которым владел телохранитель Николая II
  • Где проходили съёмки фильма «Собачье сердце»
  • и многое другое!

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и не забудьте взять с собой зонт.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в начале Моховой улицы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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