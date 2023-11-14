Групповая прогулка по одной из самых фешенебельных улиц дореволюционного Петербурга
Моховая — то самое старое сердце города, которое бьётся размеренно и тихо, но хранит в себе столько бурных воспоминаний! Мы пройдём по следам дореволюционных событий. Увидим дома с вековой историей и в некоторые из них зайдём.
Побродим по колоритным проходным дворам, подслушаем их тайны и прикоснёмся к неподдельному «внутреннему Петербургу».
Побродим по колоритным проходным дворам, подслушаем их тайны и прикоснёмся к неподдельному «внутреннему Петербургу».
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- В честь кого названа улица и почему северный мох тут не при чём
- Чем Моховая привлекательна и чем знаменита
- В каком доме снимал квартиру писатель Иван Гончаров
- Какой скандальный брак потряс дореволюционный Петербург
- Как выглядит дом, которым владел телохранитель Николая II
- Где проходили съёмки фильма «Собачье сердце»
- и многое другое!
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и не забудьте взять с собой зонт.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в начале Моховой улицы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
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