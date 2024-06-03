Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга

Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Приглашаются все желающие на групповую экскурсию по Санкт-Петербургу.

Посетите парадные доходных домов Елисеевых и Каншиных, где вас ждут роскошная лепнина, витражи и винтовые лестницы. Исследуйте дворы-колодцы и пряничный дом с мозаикой.

Узнайте,
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почему Достоевский жил в угловых квартирах, чем парадная отличается от подъезда и где купить пышки без очереди. В подарок карта с 100 открытыми парадными. Экскурсию проведет опытный гид, возможно индивидуальное проведение для группы до 6 человек

4.87
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Посещение скрытых уголков города
  2. 🏛 Роскошные парадные с лепниной и витражами
  3. 🏰 Пряничный дом с мозаикой
  4. 🎬 Двор Толстовского дома из известных фильмов
  5. 📜 Увлекательные истории и факты

Что можно увидеть

  • Голубая парадная дома Каншиных
  • Пряничный дом
  • Двор Толстовского дома
  • Дворы-колодцы
  • Доходные дома купцов Елисеевых
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Голубую парадную дома Каншиных, украшенную великолепной лепниной с позолотой.
  • Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема.
  • Двор Толстовского дома, где снимались многие известные фильмы.
  • Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами.
  • Доходные дома купцов Елисеевых с чугунной шахтой парового лифта, витражами на окнах, винтовыми лестницами, поилкой для лошадей и резными перилами.

Вы узнаете:

  • Почему Достоевский жил только в угловых квартирах.
  • Чем всё-таки парадная отличается от подъезда.
  • Где купить пышки по 18 рублей, избежав при этом часовой очереди.
  • Что такое «магазин волшебных фонарей».
  • Как рабочие полюбили картину «Парижанка одевается, парижанка раздевается».

Организационные детали

  • В подарок после экскурсии вы получите карту, где обозначено 100 открытых парадных.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 6 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 000 ₽
Дети до 7 лет850 ₽
Пенсионеры850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Полина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Полина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Кристина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Кристина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Кристина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Кристина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Кристина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Марина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Марина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Марина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Марина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Марина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Валерия)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Валерия)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Валерия)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Валерия)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Ирина)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Елена)Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга (Елена)
И
3 июня 2024
Энергичный гид с яркой подачей информации. Было не скучно.

Исторические неточности в повествовании.

За полтора часа увидели только две закрытые парадные.
П
28 мая 2024
Побывали на интересной экскурсии Парадные Петербурга. Остались в полном восторге от гида Аси которая рассказала с таким интересом о своем городе и было очень интересно слушать истории, загадки во время экскурсии на которой почувствовали всю атмосферу того времени.
Хотелось бы пожелать успехов, побольше позитивных гостей и вернемся вновь на ваши экскурсии по этому замечательному городу😌😉
Побывали на интересной экскурсии Парадные Петербурга. Остались в полном восторге от гида Аси которая рассказала сПобывали на интересной экскурсии Парадные Петербурга. Остались в полном восторге от гида Аси которая рассказала с
Кристина
25 мая 2024
Гид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. Отдельный плюс что маршрут не растянут по городу и ходить удобно. Посмотрели доходные дома, зашли в парадные, думаю если бы у нас было еще время, мы бы обязательно еще взяли экскурсию с Асей😃
Гид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. ОтдельныйГид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. ОтдельныйГид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. ОтдельныйГид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. ОтдельныйГид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. Отдельный
А
22 мая 2024
Все привет! Вчера для нас с другом гид Ася провела экскурсию по парадным Петербурга! Там сложилось, что нас было вссего двое при этом "групповая" экскурсия всё равно состоялась, то по
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сути стала индивидуальной) Мы отлично провели время, узнали много, что так долго не давало покая и наслидились историей и красотой "внутренностей" северной столицы. Огромное спасибо Асе, она приятный, знающий и милый гид! Спасибо!

Е
21 мая 2024
Спасибо Асе умница! Я узнала много нового и интересного
Ольга
19 мая 2024
Благодарим Максима за прекрасную экскурсию, многочисленные новые знания,которыми мы обогатились
Очень насыщенно.
Желаем вам отличных слушателей
Г
17 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Ирина
13 мая 2024
Спасибо Максиму за экскурсию! Очень живо и интересно, много исторических фактов. Рекомендую🔥
Спасибо Максиму за экскурсию! Очень живо и интересно, много исторических фактов. Рекомендую🔥Спасибо Максиму за экскурсию! Очень живо и интересно, много исторических фактов. Рекомендую🔥Спасибо Максиму за экскурсию! Очень живо и интересно, много исторических фактов. Рекомендую🔥Спасибо Максиму за экскурсию! Очень живо и интересно, много исторических фактов. Рекомендую🔥
М
13 мая 2024
Были на экскурсии 13.05.2024
Гидом была девушка Ася
Очень интересно и приятно было всё послушать и посмотреть.
Всё очень понравилось, рекомендую
Е
13 мая 2024
Ходили на экскурсию компанией из 4х человек в возрасте от 14 до 49 лет, в т. ч. один питерец. Гид Максим и говорит, и передвигается в хорошем темпе. Поскольку информации
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у него предостаточно,"пустоты" и паузы в экскурсии отсутствуют. Объекты осмотра на маршруте подобраны логично и в непосредственной близости друг от друга. Поэтому нет длительных переходов и "зон молчания". Максим отличный рассказчик, покорил и объемом знаний, и легкой подачей материала. 2 часа пролетели как одно мгновение. Рекомендую и экскурсию, и гида Максима.

Андрей
11 мая 2024
Посещали данную экскурсию 10 мая. Экскурсовод - Константин. Могу поставить оценку "хорошо". Вообщем экскурсия проведена была хорошо, но каких-то глубоких знаний на ней получить нельзя. Экскурсовод является скорее проводником, нежели именно рассказчиком. Наша экскурсия длилась 1 час 40 минут. Экскурсия подарила интерес дальше изучать закоулочки Петербурга! Спасибо!
Tatiana
8 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию! До этого приезжала в Питер раза 4, но всегда выбирала привычные маршруты. Было невероятно интересно побывать внутри зданий, которые обычно выглядят «неприступными и закрытыми», карта тоже супер — в пару мест заглянули после!
М
5 мая 2024
Спасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, что были на экскурсии только нашей семьей, Максим ничего не отменил и провел нам индивидуальное путешествие по историческим парадным и дворам Петербурга. Видно, что человек является мастером своего дела и очень живо и интересно рассказывает) Рекомендую всем посетить данную экскурсию!
Спасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, чтоСпасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, чтоСпасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, чтоСпасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, чтоСпасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, что
В
28 апр 2024
Впервые в Питере, ходили на экскурсию с экскурсоводом Максимом. Очень понравилось, узнали и увидели много нового. Рассказывал очень оживленно и интересно, видно, что человек увлечен своим делом. Время пролетело незаметно. Ни разу не пожалели, что сходили
Советую данную экскурсию всем, кто хочет посмотреть на город с другой стороны🔥🔥
Впервые в Питере, ходили на экскурсию с экскурсоводом Максимом. Очень понравилось, узнали и увидели много нового.Впервые в Питере, ходили на экскурсию с экскурсоводом Максимом. Очень понравилось, узнали и увидели много нового.Впервые в Питере, ходили на экскурсию с экскурсоводом Максимом. Очень понравилось, узнали и увидели много нового.Впервые в Питере, ходили на экскурсию с экскурсоводом Максимом. Очень понравилось, узнали и увидели много нового.
Ирина
28 апр 2024
Большое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз была в Петербурге и знакома с его парадной стороной. В этот приезд хотелось увидеть город
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изнутри - попасть во дворы и парадные. Маршрут превзошел все ожидания. Мы зашли в очень разные по духу парадные: с оригинальными витражами, лепниной, бережно отреставрированные и с советским ремонтом с зеленой краской. О каждой Максим рассказал много интересного - с юмором, живым доступным языком. Также мы рассматривали интересные дома по пути, заходили во дворы колодцы. В конце Максим поделился ссылкой на карту с открытыми парадными. Я уже заглянула в несколько во время самостоятельных прогулок по городу. Нашей компании из трех человек все очень-очень понравилось. Рекомендую!

Большое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз былаБольшое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз была

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