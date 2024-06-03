Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга

Приглашаются все желающие на групповую экскурсию по Санкт-Петербургу.
Посетите парадные доходных домов Елисеевых и Каншиных, где вас ждут роскошная лепнина, витражи и винтовые лестницы. Исследуйте дворы-колодцы и пряничный дом с мозаикой.
Узнайте,
Посетите парадные доходных домов Елисеевых и Каншиных, где вас ждут роскошная лепнина, витражи и винтовые лестницы. Исследуйте дворы-колодцы и пряничный дом с мозаикой.
Узнайте,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение скрытых уголков города
- 🏛 Роскошные парадные с лепниной и витражами
- 🏰 Пряничный дом с мозаикой
- 🎬 Двор Толстовского дома из известных фильмов
- 📜 Увлекательные истории и факты
Что можно увидеть
- Голубая парадная дома Каншиных
- Пряничный дом
- Двор Толстовского дома
- Дворы-колодцы
- Доходные дома купцов Елисеевых
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Голубую парадную дома Каншиных, украшенную великолепной лепниной с позолотой.
- Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема.
- Двор Толстовского дома, где снимались многие известные фильмы.
- Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами.
- Доходные дома купцов Елисеевых с чугунной шахтой парового лифта, витражами на окнах, винтовыми лестницами, поилкой для лошадей и резными перилами.
Вы узнаете:
- Почему Достоевский жил только в угловых квартирах.
- Чем всё-таки парадная отличается от подъезда.
- Где купить пышки по 18 рублей, избежав при этом часовой очереди.
- Что такое «магазин волшебных фонарей».
- Как рабочие полюбили картину «Парижанка одевается, парижанка раздевается».
Организационные детали
- В подарок после экскурсии вы получите карту, где обозначено 100 открытых парадных.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 6 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 000 ₽
|Дети до 7 лет
|850 ₽
|Пенсионеры
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 255 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
3 июня 2024
Энергичный гид с яркой подачей информации. Было не скучно.
Исторические неточности в повествовании.
За полтора часа увидели только две закрытые парадные.
Исторические неточности в повествовании.
За полтора часа увидели только две закрытые парадные.
П
Полина
28 мая 2024
Побывали на интересной экскурсии Парадные Петербурга. Остались в полном восторге от гида Аси которая рассказала с таким интересом о своем городе и было очень интересно слушать истории, загадки во время экскурсии на которой почувствовали всю атмосферу того времени.
Хотелось бы пожелать успехов, побольше позитивных гостей и вернемся вновь на ваши экскурсии по этому замечательному городу😌😉
Хотелось бы пожелать успехов, побольше позитивных гостей и вернемся вновь на ваши экскурсии по этому замечательному городу😌😉
Кристина
25 мая 2024
Гид Ася отлично провела нам экскурсию, рассказывала и показывала, нам было легко и интересно слушать. Отдельный плюс что маршрут не растянут по городу и ходить удобно. Посмотрели доходные дома, зашли в парадные, думаю если бы у нас было еще время, мы бы обязательно еще взяли экскурсию с Асей😃
А
Алексей
22 мая 2024
Все привет! Вчера для нас с другом гид Ася провела экскурсию по парадным Петербурга! Там сложилось, что нас было вссего двое при этом "групповая" экскурсия всё равно состоялась, то по
Е
Елена
21 мая 2024
Спасибо Асе умница! Я узнала много нового и интересного
Ольга
19 мая 2024
Благодарим Максима за прекрасную экскурсию, многочисленные новые знания,которыми мы обогатились
Очень насыщенно.
Желаем вам отличных слушателей
Очень насыщенно.
Желаем вам отличных слушателей
Г
Геннадий
17 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Ирина
13 мая 2024
Спасибо Максиму за экскурсию! Очень живо и интересно, много исторических фактов. Рекомендую🔥
М
Макарова
13 мая 2024
Были на экскурсии 13.05.2024
Гидом была девушка Ася
Очень интересно и приятно было всё послушать и посмотреть.
Всё очень понравилось, рекомендую
Гидом была девушка Ася
Очень интересно и приятно было всё послушать и посмотреть.
Всё очень понравилось, рекомендую
Е
Елена
13 мая 2024
Ходили на экскурсию компанией из 4х человек в возрасте от 14 до 49 лет, в т. ч. один питерец. Гид Максим и говорит, и передвигается в хорошем темпе. Поскольку информации
Андрей
11 мая 2024
Посещали данную экскурсию 10 мая. Экскурсовод - Константин. Могу поставить оценку "хорошо". Вообщем экскурсия проведена была хорошо, но каких-то глубоких знаний на ней получить нельзя. Экскурсовод является скорее проводником, нежели именно рассказчиком. Наша экскурсия длилась 1 час 40 минут. Экскурсия подарила интерес дальше изучать закоулочки Петербурга! Спасибо!
Tatiana
8 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию! До этого приезжала в Питер раза 4, но всегда выбирала привычные маршруты. Было невероятно интересно побывать внутри зданий, которые обычно выглядят «неприступными и закрытыми», карта тоже супер — в пару мест заглянули после!
М
Марина
5 мая 2024
Спасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию! Получилось очень информативно, интересно и динамично) Несмотря на то, что были на экскурсии только нашей семьей, Максим ничего не отменил и провел нам индивидуальное путешествие по историческим парадным и дворам Петербурга. Видно, что человек является мастером своего дела и очень живо и интересно рассказывает) Рекомендую всем посетить данную экскурсию!
В
Валерия
28 апр 2024
Впервые в Питере, ходили на экскурсию с экскурсоводом Максимом. Очень понравилось, узнали и увидели много нового. Рассказывал очень оживленно и интересно, видно, что человек увлечен своим делом. Время пролетело незаметно. Ни разу не пожалели, что сходили
Советую данную экскурсию всем, кто хочет посмотреть на город с другой стороны🔥🔥
Советую данную экскурсию всем, кто хочет посмотреть на город с другой стороны🔥🔥
Ирина
28 апр 2024
Большое спасибо Максиму за экскурсию! Все прошло великолепно, динамично, в дружеском формате. Я много раз была в Петербурге и знакома с его парадной стороной. В этот приезд хотелось увидеть город
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