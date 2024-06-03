Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга

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изнутри - попасть во дворы и парадные. Маршрут превзошел все ожидания. Мы зашли в очень разные по духу парадные: с оригинальными витражами, лепниной, бережно отреставрированные и с советским ремонтом с зеленой краской. О каждой Максим рассказал много интересного - с юмором, живым доступным языком. Также мы рассматривали интересные дома по пути, заходили во дворы колодцы. В конце Максим поделился ссылкой на карту с открытыми парадными. Я уже заглянула в несколько во время самостоятельных прогулок по городу. Нашей компании из трех человек все очень-очень понравилось. Рекомендую!