Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Парковые острова — идеальное место, чтобы впервые встать на сап и провести пару часов, рассматривая с воды непривычно зеленые и тихие набережные Петербурга.
Мы снабдим вас всем необходимым для комфортной прогулки, поможем почувствовать себя уверенно на доске, а по пути сделаем живые фотографии на память о нашем приключении.
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8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приключение с комфортом
Перед стартом прогулки вы получите все необходимые инструкции, чтобы без страха и сомнений взять в руки весло, встать на сап и быстро привыкнуть к доске. На протяжении всего маршрута внимательные инструкторы будут рядом — чтобы помочь вам, если потребуется, и сделать множество ярких и живых фотографий, которые вы получите после прогулки.
Парковые острова: зелень, прохлада и роскошные фасады
Наш зеленый живописный маршрут пройдет от Каменного острова до Крестовского: на сапах мы проплывем по канавкам и под небольшими мостиками, полюбуемся панорамами Елагина острова, Большой и Малой Невки, речки Крестовки. А по пути увидим Елагиноостровский дворец, Лахта-центр и множество изящных особняков — недаром на в имперскую эпоху здесь строили дачи известные петербуржцы.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам старше 11 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!
Организационные детали
До места старта вам нужно добраться самостоятельно. Место сбора — в 15 минутах от метро «Крестовский остров».
Всё оборудование и фотографии включены в стоимость
Возьмите с собой запасную одежду (на всякий случай), все вещи можно оставить у инструктора
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменном острове
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 228 туристов
Мы, Ольга и Константин, семейная пара из Владивостока, живем в Санкт-Петербурге уже 7 лет, участвуем в сап-гонках и проводим прогулки для всех желающих на сапах уже более 5 лет! Хотим показать красоту этого города каждому, а также подарить вам бурю положительных эмоций и красивых фото!)) И конечно, помочь освоить сапборд!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
20 мая 2024
Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
Ольга
11 июля 2023
Костя- прекрасный инструктор. Все понятно объяснил. В нашей компании было 2 девушки, которые впервые встали на сапы, и у них все получилось. Даже ни разу не упали. Маршрут- интересный: и читать дальше
по реке, и по каналам. Мы катались: мамочки с 16-летними детьми, ведь подростков сложно удивить и заинтересовать, но у нас получилось. Спасибо, было весело. Еще и столько потрясающих фотографий сделал наш инструктор Костя! Спасибо!!!
И
Ирина
25 июня 2023
Отличная прогулка!!! Море эмоций!! Очень повезло с погодой - было солнечно и тепло! Организация отличная: весь инвентарь в наличии, есть где переодеться, где оставить вещи. Ребята-инструкторы молодцы: всегда кто-то был читать дальше
впереди группы, в её середине и обязательно был замыкающий. То есть они подстраховывали всю достаточно большую группу, отчего все чувствовали себя уверенно и расслабленно. Маршрут очень приятный: с большой Невы поворачиваем в очень уютные красивые канальчики со спокойным течением и наслаждаемся прогулкой! Всё супер!
З
Злата
26 авг 2022
Отличная экскурсия. Удобные, особенно для новичков, доски (rad paddle rider), экскурсовод Константин очень подробно и понятно объяснил все необходимые моменты
И
Илья
13 июля 2022
Очень понравилась прогулка! Желающие активного отдыха - его получили, кто хотел спокойно насладиться водой и красотой Петербурга тоже. Очень рекомендуем!
Н
Наталья
14 июня 2022
Замечательная прогулка!! Впервые попробовали SUP, с легкой руки Кости все получилось. Спасибо за позитивный и душевный настрой, ребенок 11 лет очень переживал на старте, но за полчаса встал на доску, просто кайф. Рифмуйте с посещением культурных мест и будет счастье:)
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Надежда
7 сен 2021
Были на данной прогулке с дочкой 13 л. Нам понравилось. Очень подробно ознакомили с оборудованием и как им управлять. Пока не освоились дальше заводи не выплывали.
А
Алла
21 авг 2021
Волшебно!
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