1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Васильевским островом
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек
24 июня в 12:00
15 июля в 18:00
850₽ за человека
Групповая
3 часа
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
Начало: На улице Думская
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кинематографичный Васильевский
Исходить легендарный остров вдоль и поперёк - и понять, почему его называют городом в городе
Начало: метро Спортивная-2
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
Начало: Метро «Василеостровская»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Васильевский остров: было/стало
Пройтись по линиям и проспектам и оценить неожиданные исторические сюжеты на групповой прогулке
Начало: У станции метро «Василеостровская»
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
1 496₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
- ММария2 июня 2024Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина в первые же минуты
- ППолина2 июня 2024Это было действительно круто и захватывающе. Во время экскурсии вы погрузитесь в жизнь другой семьи, узнаете ее тайны и сложности, с которыми она столкнулась. Марина - прекраснейший экскурсовод, который ответит на любые ваши вопросы. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Берите.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!
- ООльга31 мая 2024Аделина🫶🏻! Дети сказали в один голос-ЛУЧШАЯ! Это факт. Подача материала на 5+, уставшие дети ожили, активно контактировали с гидом, а
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась! Рекомендую семьям с детьми школьного возраста. Экскурсия в игровой форме с загадками и ответами на вопросы, дети отлично вовлекаются👍
- ТТатьяна30 мая 2024Было очень интересно, узнали много нового и интересного.
- ВВениамин29 мая 2024Интересная экскурсия для детей на 1.5-2 часа. Постоянный диалог с детьми. Интересные места Васильевского острова. Детям понравилось.
- ССветлана24 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Марина прекрасно излагает материал, обладает широкими знаниями в этой области. Рассказ начался на улице с истории Васильевского
- ЕЕкатерина22 мая 2024Лилия, спасибо вам огромное! Вы супер профессионал и гид от БОГА! Я много где была на экскурсиях, в разных странах,
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