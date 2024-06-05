Аптека Пеля – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Аптека Пеля» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
219 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
232 отзыва
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670 за всё до 5 чел.
Знакомство с Васильевским островом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
42 отзыва
Знакомство с Васильевским островом
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек
24 июня в 12:00
15 июля в 18:00
850 за человека
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
Начало: На улице Думская
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500 за человека
Кинематографичный Васильевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Кинематографичный Васильевский
Исходить легендарный остров вдоль и поперёк - и понять, почему его называют городом в городе
Начало: метро Спортивная-2
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
13 500 за всё до 5 чел.
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
От конки до Невы: аудиопрогулка по Васильевскому острову
Начало: Метро «Василеостровская»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Васильевский остров: было/стало
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Васильевский остров: было/стало
Пройтись по лин­иям и проспектам и оценить неожиданные исторические сюжеты на групповой прогулке
Начало: У станции метро «Василеостровская»
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
1 496 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Гуляем с детьми от конки до сфинксов
    Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина в первые же минуты
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    встречи смогла расположить к себе и заинтересовать ребенка 6 лет, и что было самым невообразимым - удерживать ее внимание в течении более чем полуторачасовой прогулки с активным темпом. Отличная дикция, последовательность и содержательность. В меру истории, легенд, хронологии для того, чтобы не запутать и не дать слушателям заскучать или отключиться. Отдельно хочется отметить то, что нам взрослым, один из которых - коренная жительница Петербурга, тоже было очень интересно, настолько грамотно, гармонично и наглядно был подан материал. По завершении прогулки моя дочь сама превратилась в экскурсовода и провела нас вдоль Университетской Набережной, по Дворцовому мосту и Большой Морской, имитируя при этом интонации и жесты Аделины, а на следующий день загадывала всем знакомым загадку Сфинкса:) Сама будучи педагогом, и тренером со стажем, замечу, что вызвать подобный "резонанс" в современном ребенке в режиме реального общения, да еще и в образовательном контексте может только настояший профессионал своего дела! Аделина, мы обязательно вернемся на прогулки с Вами при первой возможности. Желаем Вам процветания и вдохновения на новые маршруты. Маршрут "От конки до сфинксов" однозначно рекомендуем всем родителям с детьми!

    Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Истории и легенды аптеки доктора Пеля
    Это было действительно круто и захватывающе. Во время экскурсии вы погрузитесь в жизнь другой семьи, узнаете ее тайны и сложности, с которыми она столкнулась. Марина - прекраснейший экскурсовод, который ответит на любые ваши вопросы. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Берите.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Гуляем с детьми от конки до сфинксов
    Аделина🫶🏻! Дети сказали в один голос-ЛУЧШАЯ! Это факт. Подача материала на 5+, уставшие дети ожили, активно контактировали с гидом, а
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    после экскурсии осталось много интересных фактов в головах наших чад! Рекомендую однозначно! Очень жалко,что это была последняя экскурсия в нашем графике. В следующий приезд только к Аделине!!! 💞

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Экскурсия понравилась! Рекомендую семьям с детьми школьного возраста. Экскурсия в игровой форме с загадками и ответами на вопросы, дети отлично вовлекаются👍
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Истории и легенды аптеки доктора Пеля
    Было очень интересно, узнали много нового и интересного.
  • В
    Вениамин
    29 мая 2024
    Гуляем с детьми от конки до сфинксов
    Интересная экскурсия для детей на 1.5-2 часа. Постоянный диалог с детьми. Интересные места Васильевского острова. Детям понравилось.
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Истории и легенды аптеки доктора Пеля
    Экскурсия очень понравилась! Марина прекрасно излагает материал, обладает широкими знаниями в этой области. Рассказ начался на улице с истории Васильевского
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    острова, роли немцев в его развитии, особенностей архитектуры доходного дома Пелей, затем продолжился в помещении самой аптеки и ее подвале. Глубоко освещена история семьи Пелей, затронута также история развития медицины и аптечного дела в России, а также трагические дни Ленинграда. Благодарю Марину за интересный и содержательный рассказ.

  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Знакомство с Васильевским островом
    Лилия, спасибо вам огромное! Вы супер профессионал и гид от БОГА! Я много где была на экскурсиях, в разных странах,
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    но на таком высоком уровне предоставления информации я впервые! Шикарно, запоминающе, интересно, без лишней воды, четко и структурированно! Лилия, вас можно заслушаться и забыть про время! Огромная вам благодарность! Всем советую! Я уже заказала другие экскурсии на все дни пребывания в Петербурге у Лилии!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аптека Пеля»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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