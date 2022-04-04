Дворцовая без дворцов: необычный Петербург

Открыть изнанку города и незаурядные истории доходных домов на прогулке по Дворцовой слободе

5
1 отзыв
Групповая
В Петербурге есть Дворцовая площадь с Зимним дворцом, есть Дворцовая набережная с роскошными особняками.

Почему же в Дворцовой слободе нет ни единого дворца? Мы разберемся в истории этого места, пройдем тропами Достоевского, заглянем во дворики и найдем интересные скульптуры.

А в итоге сложим цельный образ района из контрастов и интересных деталей.
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
Дворцовая без дворцов: необычный Петербург
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Что вас ожидает

Истории слободы и связь поколений

Дворцовая слобода — это место, где можно подметить, насколько неоднороден и разношерстен Петербург. На прогулке мы выясним, как этот совсем не помпезный район получил свое название, кто мог позволить себе здесь поселиться и какие следы 18, 19 и 20 веков в Дворцовой слободе дошли до наших дней. Поговорим о живших здесь предпринимателях, ремесленниках, чиновниках и ученых. Пройдем по следам Дельвига, Достоевского, Довлатова и прикоснемся к изнанке города в колоритных дворах.

Места притяжения Дворцовой слободы

Как вы убедитесь, дворцов в Дворцовой слободе мы действительно не увидим, зато обнаружим множество других любопытных локаций:

  • добрую собачку Гаврюшу, исполняющую желание;
  • кошку в тельняшке; названную в честь СИЗО;
  • одну из старейших школ Санкт-Петербурга, среди выпускников которой был, например, композитор М. И. Глинка;
  • интересные образцы современной городской скульптуры: памятники «Слепой», «Агитатор» и «Три ангела»;
  • дворик по мотивам сказки «Волшебник страны ОЗ»;
  • самых очаровательных медведей Санкт-Петербурга;
  • единственную пятиугольную площадь Санкт-Петербурга.
  • доходные дома и образцы промышленной фабричной архитектуры.

Во время прогулки с помощью иллюстраций и архивных фото вы сможете представить, как выглядели эти места раньше. А я, конечно, постараюсь снабдить вас увлекательными историями про обитателей доходных домов Дворцовой слободы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже познакомился с достопримечательностями парадного Петербургом и готов дополнить впечатления менее известными, но не менее колоритными образами города.

Организационные детали

Никаких дополнительных моментов нет, но есть рекомендация одеваться тепло и брать с собой дождевик или зонтик, чтобы особенности климата Петербурга не помешали открывать что-то новое для себя)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Звенигородская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
4 апр 2022
Я в восторге и от экскурсии и от гида. Так получилось,что на экскурсии мы были вдвоем с внучкой и что приятно,экскурсию не отменили.
Евгений так интересно рассказывал,что даже ребенок внимательно слушал.
На экскурсии я открыла для себя много новых и интересных мест в знакомом городе.
Евгений, ещё раз большое Вам спасибо, обязательно порекомендую Вас знакомым

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