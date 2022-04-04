Дворцовая слобода — это место, где можно подметить, насколько неоднороден и разношерстен Петербург. На прогулке мы выясним, как этот совсем не помпезный район получил свое название, кто мог позволить себе здесь поселиться и какие следы 18, 19 и 20 веков в Дворцовой слободе дошли до наших дней. Поговорим о живших здесь предпринимателях, ремесленниках, чиновниках и ученых. Пройдем по следам Дельвига, Достоевского, Довлатова и прикоснемся к изнанке города в колоритных дворах.
Как вы убедитесь, дворцов в Дворцовой слободе мы действительно не увидим, зато обнаружим множество других любопытных локаций:
Во время прогулки с помощью иллюстраций и архивных фото вы сможете представить, как выглядели эти места раньше. А я, конечно, постараюсь снабдить вас увлекательными историями про обитателей доходных домов Дворцовой слободы.
Тем, кто уже познакомился с достопримечательностями парадного Петербургом и готов дополнить впечатления менее известными, но не менее колоритными образами города.
Никаких дополнительных моментов нет, но есть рекомендация одеваться тепло и брать с собой дождевик или зонтик, чтобы особенности климата Петербурга не помешали открывать что-то новое для себя)