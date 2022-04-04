Что вас ожидает

Истории слободы и связь поколений

Дворцовая слобода — это место, где можно подметить, насколько неоднороден и разношерстен Петербург. На прогулке мы выясним, как этот совсем не помпезный район получил свое название, кто мог позволить себе здесь поселиться и какие следы 18, 19 и 20 веков в Дворцовой слободе дошли до наших дней. Поговорим о живших здесь предпринимателях, ремесленниках, чиновниках и ученых. Пройдем по следам Дельвига, Достоевского, Довлатова и прикоснемся к изнанке города в колоритных дворах.

Места притяжения Дворцовой слободы

Как вы убедитесь, дворцов в Дворцовой слободе мы действительно не увидим, зато обнаружим множество других любопытных локаций:

добрую собачку Гаврюшу, исполняющую желание;

кошку в тельняшке; названную в честь СИЗО ;

; одну из старейших школ Санкт-Петербурга, среди выпускников которой был, например, композитор М. И. Глинка;

интересные образцы современной городской скульптуры: памятники «Слепой», «Агитатор» и «Три ангела»;

дворик по мотивам сказки «Волшебник страны ОЗ»;

самых очаровательных медведей Санкт-Петербурга;

единственную пятиугольную площадь Санкт-Петербурга.

доходные дома и образцы промышленной фабричной архитектуры.

Во время прогулки с помощью иллюстраций и архивных фото вы сможете представить, как выглядели эти места раньше. А я, конечно, постараюсь снабдить вас увлекательными историями про обитателей доходных домов Дворцовой слободы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже познакомился с достопримечательностями парадного Петербургом и готов дополнить впечатления менее известными, но не менее колоритными образами города.

Организационные детали

Никаких дополнительных моментов нет, но есть рекомендация одеваться тепло и брать с собой дождевик или зонтик, чтобы особенности климата Петербурга не помешали открывать что-то новое для себя)