Петербург — город дворцов. Чтобы осмотреть их, предлагаем вам отправиться на автобусную экскурсию. Вы увидите, где жили императоры, князья и аристократы, услышите об особенностях дворцовой архитектуры города. А ещё посетите Владимирский дворец и оцените его изящные интерьеры.

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Описание экскурсии

Коллекция дворцов Петербурга. Вы увидите Летний и Зимний дворцы, Меншиковский, Строгановский и Юсуповский. Полюбуетесь скульптурами у Аничкова дворца и памятником у строгого Мраморного. Запомните, чем отличается Михайловский дворец от Михайловского замка, и рассмотрите фасады многих других. А мы расскажем об истории особняков и поделимся любопытными фактами о хозяевах.

Владимирский дворец. Здание напоминает итальянские палаццо времен Ренессанса: его владелец, Великий князь Владимир Александрович, прекрасно разбирался в искусстве. Вы прогуляетесь по роскошным залам, интерьеры которых удалось сохранить в первозданном виде, и полюбуетесь богатыми коллекциями живописи, оружия и предметов декоративно-прикладного искусства.

Организационные детали