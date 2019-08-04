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Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»

Роза
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Роза – экскурсионное агентство
Петербург — город дворцов, и чтобы осмотреть их все, предлагаем вам отправиться автобусную экскурсию.

Вы увидите, где жили императоры, князья и аристократы, услышите об особенностях дворцовой архитектуры города.

А ещё у вас будет уникальная возможность посетить Владимирский дворец, оценить его изящные интерьеры и узнать о коллекциях Великого князя.
1300 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Гостиный двор
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург

Что вас ожидает

Круговерть дворцов
Мы расскажем об истории особняков и их строительстве, поделимся любопытными фактами о хозяевах — императорах, членах большой царской семьи, крупных купцах и государственных деятелях. Вы увидите Летний и Зимний дворцы, Меньшиковский, Строгановский и Юсуповский. Полюбуетесь скульптурами у Аничкова дворца и памятником у строгого Мраморного. Запомните, чем отличается Михайловский дворец от Михайловского замка, и рассмотрите фасады многих других.

Заглянуть в покои князя
Вторая часть экскурсии — это посещение Владимирского дворца, одного из самых великолепных в городе. Здание напоминает итальянские палаццо времен Ренессанса: его владелец, Великий князь Владимир Александрович, прекрасно разбирался в искусстве, и в тонкости его вкуса вы убедитесь сами. Вы прогуляетесь по роскошным залам, интерьеры которых удалось сохранить в первозданном виде. Узнаете о богатых коллекциях живописи, оружия и предметов декоративно-прикладного искусства. И прочувствуете атмосферу эпохи, когда здесь шумели балы, устраивали приемы официальных персон и проводились музыкальные и литературные вечера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе.
  • Посещение Владимирского дворца входит в стоимость, дополнительных трат не предвидится.
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург
Дворцовый Петербург

Экскурсия проводится в субботу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 августа 2019
Отличная экскурсия, всё чётко распланировано по маршруту. Гид оставил хорошее впечатление своим знанием темы и рассказом в целом. Все объекты описывались своевременно по ходу движения, было очень приятно и удобно воспринимать информацию об объектах программы и видеть их появление в своём поле зрения в нужный момент, что не всегда бывает на автобусных экскурсиях. Спасибо!

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