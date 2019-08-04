Что вас ожидает

Круговерть дворцов

Мы расскажем об истории особняков и их строительстве, поделимся любопытными фактами о хозяевах — императорах, членах большой царской семьи, крупных купцах и государственных деятелях. Вы увидите Летний и Зимний дворцы, Меньшиковский, Строгановский и Юсуповский. Полюбуетесь скульптурами у Аничкова дворца и памятником у строгого Мраморного. Запомните, чем отличается Михайловский дворец от Михайловского замка, и рассмотрите фасады многих других.

Заглянуть в покои князя

Вторая часть экскурсии — это посещение Владимирского дворца, одного из самых великолепных в городе. Здание напоминает итальянские палаццо времен Ренессанса: его владелец, Великий князь Владимир Александрович, прекрасно разбирался в искусстве, и в тонкости его вкуса вы убедитесь сами. Вы прогуляетесь по роскошным залам, интерьеры которых удалось сохранить в первозданном виде. Узнаете о богатых коллекциях живописи, оружия и предметов декоративно-прикладного искусства. И прочувствуете атмосферу эпохи, когда здесь шумели балы, устраивали приемы официальных персон и проводились музыкальные и литературные вечера.