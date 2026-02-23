Петербург — город дворцов. Чтобы осмотреть их, предлагаем вам отправиться на автобусную экскурсию.
Вы увидите, где жили императоры, князья и аристократы, услышите об особенностях дворцовой архитектуры города. А ещё посетите Владимирский дворец и оцените его изящные интерьеры.
Вы увидите, где жили императоры, князья и аристократы, услышите об особенностях дворцовой архитектуры города. А ещё посетите Владимирский дворец и оцените его изящные интерьеры.
Описание экскурсии
Коллекция дворцов Петербурга. Вы увидите Летний и Зимний дворцы, Меншиковский, Строгановский и Юсуповский. Полюбуетесь скульптурами у Аничкова дворца и памятником у строгого Мраморного. Запомните, чем отличается Михайловский дворец от Михайловского замка, и рассмотрите фасады многих других. А мы расскажем об истории особняков и поделимся любопытными фактами о хозяевах.
Владимирский дворец. Здание напоминает итальянские палаццо времен Ренессанса: его владелец, Великий князь Владимир Александрович, прекрасно разбирался в искусстве. Вы прогуляетесь по роскошным залам, интерьеры которых удалось сохранить в первозданном виде, и полюбуетесь богатыми коллекциями живописи, оружия и предметов декоративно-прикладного искусства.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
- Посещение Владимирского дворца входит в стоимость
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
- Окончание экскурсии во Владимирском дворце (Дворцовая наб., д. 26). Возвращение к месту отправления не предусмотрено.
во вторник, четверг и субботу в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
|Дети до 6 лет
|1550 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
|Школьники
|2300 ₽
|Студенты
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 15005 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия во дворце очень понравилась, местный экскурсовод рассказал много интересных фактов
Роза
Ответ организатора:
Нина, добрый день! Очень приятно было получить вашу оценку! Большое спасибо! Будем рады видеть вас на других экскурсиях!
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После экскурсии остались самые приятные впечатления. Хороший гид по городской части, и очень понравилась экскурсовод Дарья во Владимирском дворце. Всё прошло замечательно. Рекомендую.
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Г
Экскурсия состояла из двух частей. 1. Автобусная поездка с остановками на фото напротив Мариинского дворца, на стрелке Васильевского острова и на набережной у дворца Трезини, поездка сопровождалась рассказом гида. Все
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Организаторы экскурсии проявили внимание к моим просьбам и продемонстрировали стремление к креативным решениям
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А
Организатор заменил экскурсию без предупреждения. Экскурсия на которую я приобрела билет была схожа по тематике но она должна была проходить 4 часа. Та на которую попала 3 часа плюс опоздание отправления на 15 минут. При этом отпрвлерие задержали из-за рекламы продукции.
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И
Экскурсия понравилась. Гид, проводивший городскую часть экскурсии очень хорошо владел материалом, спокойно и очень интересно освещал тему. Понравились остановки возле Михайловского замка, стрелке Васильевского острова, памятника Трезини и на Исакиевской площади. Экскурсия во Владимирский дворец тоже была очень содержательной, открывающей факты истории дворца и ее хозяев
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