Наш маршрут проложен по Петроградской стороне, где перед вами предстанут многие великолепные доходные дома. Как и зачем появлялись такие здания? Мы подробно поговорим об их истории и архитектуре. Вы узнаете, из чего строились доходные дома и как менялась их мода, как и с чьей помощью они существовали, что входило в арендную плату и почему жильцы постоянно переезжали с места на место.
Я открою вам много любопытных фактов и деталей:
— кто был главным в доме и почему хозяина могли оставить ночевать на улице
— по какому случаю мебель накрывали белыми простынями и куда на самом деле выходили окна хозяйской спальни
— что возили по Петербургу в разноцветных бочках
— что можно было позволить себе за 1 рубль
— какая профессия была одной из самых престижных, а какая одной из самых опасных
Еще обсудим, как сложилась жизнь нескольких талантливых личностей, в той или иной степени повлиявших на историю бытования доходных домов: архитектора, фотографа, политика и даже президента.
После такой экскурсии вы точно переоцените условия своей нынешней жизни!