Доходные дома - золотые прииски Петербурга

Увидеть ускользающую красоту архитектуры 19 века и открыть важную главу в жизни города

Это экскурсия, без которой невозможно в полной мере узнать Северную столицу.

Ведь доходные дома долго были лицом города на Неве — в 19 веке их услугами пользовались 90% горожан! Говорили, что «Лучше иметь доходный дом в Петербурге, чем золотой прииск в Сибири».

Вы поймете правдивость этой фразы, узнаете о бытовании доходных домов и посмотрите на город другими глазами.
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Жизнь доходных домов

Наш маршрут проложен по Петроградской стороне, где перед вами предстанут многие великолепные доходные дома. Как и зачем появлялись такие здания? Мы подробно поговорим об их истории и архитектуре. Вы узнаете, из чего строились доходные дома и как менялась их мода, как и с чьей помощью они существовали, что входило в арендную плату и почему жильцы постоянно переезжали с места на место.

Жизнь в доходных домах

Я открою вам много любопытных фактов и деталей:
— кто был главным в доме и почему хозяина могли оставить ночевать на улице
— по какому случаю мебель накрывали белыми простынями и куда на самом деле выходили окна хозяйской спальни
— что возили по Петербургу в разноцветных бочках
— что можно было позволить себе за 1 рубль
— какая профессия была одной из самых престижных, а какая одной из самых опасных

Еще обсудим, как сложилась жизнь нескольких талантливых личностей, в той или иной степени повлиявших на историю бытования доходных домов: архитектора, фотографа, политика и даже президента.

После такой экскурсии вы точно переоцените условия своей нынешней жизни!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Приятный бонус для групп от 4 человек: я возьму с собой специальное оборудование (наушники и приемник для каждого экскурсанта), чтобы моя история не прерывалась во время перехода от одной достопримечательности до другой
  • Рекомендую вам одеваться на один слой теплее, чем обычно, так как ветер — постоянный гость в Петербурге

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
между СТ.М. Чкаловская и СТ.М. Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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