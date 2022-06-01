Это экскурсия, без которой невозможно в полной мере узнать Северную столицу. Ведь доходные дома долго были лицом города на Неве — в 19 веке их услугами пользовались 90% горожан! Говорили, что «Лучше иметь доходный дом в Петербурге, чем золотой прииск в Сибири». Вы поймете правдивость этой фразы, узнаете о бытовании доходных домов и посмотрите на город другими глазами.

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Что вас ожидает

Жизнь доходных домов

Наш маршрут проложен по Петроградской стороне, где перед вами предстанут многие великолепные доходные дома. Как и зачем появлялись такие здания? Мы подробно поговорим об их истории и архитектуре. Вы узнаете, из чего строились доходные дома и как менялась их мода, как и с чьей помощью они существовали, что входило в арендную плату и почему жильцы постоянно переезжали с места на место.

Жизнь в доходных домах

Я открою вам много любопытных фактов и деталей:

— кто был главным в доме и почему хозяина могли оставить ночевать на улице

— по какому случаю мебель накрывали белыми простынями и куда на самом деле выходили окна хозяйской спальни

— что возили по Петербургу в разноцветных бочках

— что можно было позволить себе за 1 рубль

— какая профессия была одной из самых престижных, а какая одной из самых опасных

Еще обсудим, как сложилась жизнь нескольких талантливых личностей, в той или иной степени повлиявших на историю бытования доходных домов: архитектора, фотографа, политика и даже президента.

После такой экскурсии вы точно переоцените условия своей нынешней жизни!

Организационные детали