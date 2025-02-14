Описание экскурсии
Однодневный тур в пригороды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным пригородам! Этот тур включает в себя перерыв на вкусный обед, который подарит вам возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.
Екатерининский парк и дворец
Наше путешествие начнется с посещения Екатерининского парка, где вы сможете насладиться красотой природы и архитектуры. Мы посетим великолепный Екатерининский дворец, в котором находится знаменитая Янтарная комната и Золотая Анфилада. Здесь вы увидите:
- Строгие здания эпохи Екатерины Великой в римском стиле;
- Интересные факты о фаворитах Екатерины;
- Обсуждение реформ и увлечений императрицы;
- Истории о ее сыне Павле и их непростой судьбе.
Павловский дворец
После обеда мы отправимся в Павловский дворец — уютный дом Павла и Марии Федоровны. Этот дворец был создан как роскошное родовое гнездо, наполненное любовью и уникальной коллекцией произведений искусства. Внутри вы сможете увидеть:
- «Парадную спальню» Павла и Марии, которая никогда не использовалась для сна;
- Личные библиотеки;
- Мебель, созданную специально для Марии Федоровны с учетом ее вкусов.
Прогулка по парку
После посещения дворца мы приглашаем вас на прогулку в «собственный садик Марии Федоровны», который отражает ее увлечение ботаникой. Вы сможете насладиться атмосферой этого прекрасного места и продолжить свою прогулку по парадной части парка, где вас ждут:
- «Молочня»;
- Павильон Дружбы;
- И другие интересные достопримечательности.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя историю и красоту пригородов!
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец (посещение)
- Без посещения:
- Зубовский флигель
- Павильон Эрмитаж
- Камеронова галерея
- Агатовые комнаты
- Оранжереи
- Эрмитажная кухня
- Кавалерские мыльни
- Верхняя ванна
- Павловский дворец (посещение)
- Павловский парк (парадная часть с обзором павильонов снаружи)
Что включено
- Трассовая экскурсия от места встречи до г. Пушкина
- Экскурсия в Екатерининском парке
- Экскурсия по пути в Павловск
- Экскурсия в Павловском парке
- Автомобиль
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи - 1700 руб.
- Обед
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсии в музеях проводят штатные сотрудники, в составе сборной группы
- Входные билеты оплачиваются дополнительно