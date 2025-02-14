Дворцы Екатерины и Павла

Приглашаем вас в увлекательный тур по пригородам Санкт-Петербурга! В течение всего дня вы будете наслаждаться комфортом и красотой исторических мест, а также узнаете много нового об эпохе правления Екатерины Великой и жизни её сына Павла.
Дворцы Екатерины и Павла
Дворцы Екатерины и Павла
Дворцы Екатерины и Павла
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Однодневный тур в пригороды

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным пригородам! Этот тур включает в себя перерыв на вкусный обед, который подарит вам возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.

Екатерининский парк и дворец

Наше путешествие начнется с посещения Екатерининского парка, где вы сможете насладиться красотой природы и архитектуры. Мы посетим великолепный Екатерининский дворец, в котором находится знаменитая Янтарная комната и Золотая Анфилада. Здесь вы увидите:

  • Строгие здания эпохи Екатерины Великой в римском стиле;
  • Интересные факты о фаворитах Екатерины;
  • Обсуждение реформ и увлечений императрицы;
  • Истории о ее сыне Павле и их непростой судьбе.

Павловский дворец

После обеда мы отправимся в Павловский дворец — уютный дом Павла и Марии Федоровны. Этот дворец был создан как роскошное родовое гнездо, наполненное любовью и уникальной коллекцией произведений искусства. Внутри вы сможете увидеть:

  • «Парадную спальню» Павла и Марии, которая никогда не использовалась для сна;
  • Личные библиотеки;
  • Мебель, созданную специально для Марии Федоровны с учетом ее вкусов.

Прогулка по парку

После посещения дворца мы приглашаем вас на прогулку в «собственный садик Марии Федоровны», который отражает ее увлечение ботаникой. Вы сможете насладиться атмосферой этого прекрасного места и продолжить свою прогулку по парадной части парка, где вас ждут:

  • «Молочня»;
  • Павильон Дружбы;
  • И другие интересные достопримечательности.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя историю и красоту пригородов!

Ежедневно с 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Екатерининский парк
  • Екатерининский дворец (посещение)
  • Без посещения:
  • Зубовский флигель
  • Павильон Эрмитаж
  • Камеронова галерея
  • Агатовые комнаты
  • Оранжереи
  • Эрмитажная кухня
  • Кавалерские мыльни
  • Верхняя ванна
  • Павловский дворец (посещение)
  • Павловский парк (парадная часть с обзором павильонов снаружи)
Что включено
  • Трассовая экскурсия от места встречи до г. Пушкина
  • Экскурсия в Екатерининском парке
  • Экскурсия по пути в Павловск
  • Экскурсия в Павловском парке
  • Автомобиль
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи - 1700 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсии в музеях проводят штатные сотрудники, в составе сборной группы
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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