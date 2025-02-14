Приглашаем вас в увлекательный тур по пригородам Санкт-Петербурга! В течение всего дня вы будете наслаждаться комфортом и красотой исторических мест, а также узнаете много нового об эпохе правления Екатерины Великой и жизни её сына Павла.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Однодневный тур в пригороды

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным пригородам! Этот тур включает в себя перерыв на вкусный обед, который подарит вам возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.

Екатерининский парк и дворец

Наше путешествие начнется с посещения Екатерининского парка, где вы сможете насладиться красотой природы и архитектуры. Мы посетим великолепный Екатерининский дворец, в котором находится знаменитая Янтарная комната и Золотая Анфилада. Здесь вы увидите:

Строгие здания эпохи Екатерины Великой в римском стиле;

Интересные факты о фаворитах Екатерины;

Обсуждение реформ и увлечений императрицы;

Истории о ее сыне Павле и их непростой судьбе.

Павловский дворец

После обеда мы отправимся в Павловский дворец — уютный дом Павла и Марии Федоровны. Этот дворец был создан как роскошное родовое гнездо, наполненное любовью и уникальной коллекцией произведений искусства. Внутри вы сможете увидеть:

«Парадную спальню» Павла и Марии, которая никогда не использовалась для сна;

Личные библиотеки;

Мебель, созданную специально для Марии Федоровны с учетом ее вкусов.

Прогулка по парку

После посещения дворца мы приглашаем вас на прогулку в «собственный садик Марии Федоровны», который отражает ее увлечение ботаникой. Вы сможете насладиться атмосферой этого прекрасного места и продолжить свою прогулку по парадной части парка, где вас ждут:

«Молочня»;

Павильон Дружбы;

И другие интересные достопримечательности.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя историю и красоту пригородов!