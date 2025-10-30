Мои заказы

Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)

На этой экскурсии вы увидите десять роскошных петербургских дворцов императорской семьи и приближённых к ней представителей высшего общества.

Мы проедем по парадному Петербургу, и гид расскажет вам о тех, кому принадлежали особняки и резиденции на главных городских улицах, площадях и набережных.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
348 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)

Описание экскурсии

Роскошные особняки и таинственные резиденции

Наша прогулка начнётся с главной резиденции на Дворцовой площади. От Эрмитажа мы проедем мимо Мраморного, Шереметьевского, Аничкового, Строгановского и Шуваловского дворцов, увидим Михайловский замок, дворец Белосельских-Белозерских, особняк княгини Голицыной и Мариинский дворец на Исаакиевской площади. Вы познакомитесь с теми, кто в них жил и кому они принадлежали, а также узнаете, как здания пережили годы революции и войны. Вторая часть экскурсии — интерьерная, и для неё мы выбрали одну из самых блистательных резиденций в Петербурге — Юсуповский дворец на Мойке. Здесь вы не просто узнаете, кем были Юсуповы и откуда берёт начало этот старинный дворянский род, но и услышите, какую роль они сыграли в судьбе Романовых и Григория Распутина. Услышите вы это, пока будете идти по парадным залам и даже заглянете в домашний театр.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадная лестница и парадные залы
  • Домовой театр
  • Покои Князя Феликса
  • Мавританская гостиная
  • Экспозиция «Убийство Григория Распутина»
Что включено
  • Входные билеты по 4 маршруту
  • Услуги квалифицированного гида
  • Индивидуальный наушник для хорошей слышимости гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 348 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
332
4
12
3
2
2
1
1
1
И
Инга
30 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Алёне за интереснейшую и содержательную экскурсию. Получила огромное удовольсвтие
Н
Надежда
20 окт 2025
Замечательный экскурсовод Евгений в доступной и интересной форме рассказал о дворцах (а их мы увидели 8), которые мы проезжали на автобусе, у некоторых выходили, некоторые мимо проехали. В Юсуповском дворце гуляли около 2 часов, прошли парадные залы и экспозицию, посвященную Распутину. Как же там великолепно!!! Евгений поделился своими знаниями в интересной форме, мне эта экскурсия запомнится на долго.
Ю
Юлия
17 окт 2025
П
Полина
1 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал
читать дальше

ждать их. За это отдельное спасибо! Как говорится «семеро одного не ждут». Сам дворец особого впечатления не произвел, это коммерческая история. Вместо картин постеры. Это конечно лучше, чем голые стены, но всё же. Если вы неискушенней зритель, то можно идти, но если вы бывали, например, в Версале, то в Юсуповском вам делать нечего 🤷🏼‍♀️

Е
Елена
30 сен 2025
Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг
Л
Лилия
29 сен 2025
100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.
Е
Екатерина
23 сен 2025
Б
Бусыгина
23 сен 2025
Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.
М
Мария
21 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.
Д
Дорофеев
20 сен 2025
Все было замечательно, кроме небольшого конфуза, точки начала самой встречи с гидом. И с квадратной синей, а не овальной картонкой. Гид Валерий профессионал высшей категории. Было очень интересно его слушать.
И
Игорь
18 сен 2025
Великолепные интерьеры. Профессиональный, эрудированный, эмпатичный гид. Мы в восторге!
М
Маргарита
16 сен 2025
Все замечательно!
Е
Екатерина
12 сен 2025
Ю
Юлия
10 сен 2025
Очень красивая экскурсия, отличный гид
Г
Галина
8 сен 2025
Были на экскурсии 05.09.25. Остались очень довольны прекрасной организацией и интересным, познавательным рассказом нашего гида. К сожалению я не запомнила его имени, но большое спасибо ему за внимательное отношение (мы опаздывали, он нас ждал). Благодаря ему мы смогли насладиться красотами дворца и узнать много интересного. Ещё раз огромное спасибо.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Откройте для себя удивительные истории дворцов Петербурга, от Зимнего до Юсуповского, и узнайте о жизни их знаменитых обитателей
Начало: Площадь Искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 500 ₽ за всё до 7 чел.
Великокняжеские и купеческие дворцы Петербурга (посетите объект на выбор)
Пешая
1 час
65 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Великокняжеские и купеческие дворцы Петербурга (посетите объект на выбор)
Расписание: По субботам в 12.00
Сегодня в 14:15
6 дек в 14:15
3900 ₽ за человека
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
На автобусе
4 часа
287 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Узнайте о дворцах Санкт-Петербурга и раскройте тайны Юсуповского за 4 часа. Погрузитесь в историю и архитектуру города
Начало: Дворцовая Площадь
Сегодня в 11:00
6 дек в 11:00
2990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге