Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы увидите десять роскошных петербургских дворцов императорской семьи и приближённых к ней представителей высшего общества.



Описание экскурсии Роскошные особняки и таинственные резиденции Наша прогулка начнётся с главной резиденции на Дворцовой площади. От Эрмитажа мы проедем мимо Мраморного, Шереметьевского, Аничкового, Строгановского и Шуваловского дворцов, увидим Михайловский замок, дворец Белосельских-Белозерских, особняк княгини Голицыной и Мариинский дворец на Исаакиевской площади. Вы познакомитесь с теми, кто в них жил и кому они принадлежали, а также узнаете, как здания пережили годы революции и войны. Вторая часть экскурсии — интерьерная, и для неё мы выбрали одну из самых блистательных резиденций в Петербурге — Юсуповский дворец на Мойке. Здесь вы не просто узнаете, кем были Юсуповы и откуда берёт начало этот старинный дворянский род, но и услышите, какую роль они сыграли в судьбе Романовых и Григория Распутина. Услышите вы это, пока будете идти по парадным залам и даже заглянете в домашний театр.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парадная лестница и парадные залы

Домовой театр

Покои Князя Феликса

Мавританская гостиная

