На этой экскурсии вы увидите десять роскошных петербургских дворцов императорской семьи и приближённых к ней представителей высшего общества.
Мы проедем по парадному Петербургу, и гид расскажет вам о тех, кому принадлежали особняки и резиденции на главных городских улицах, площадях и набережных.
Описание экскурсии
Роскошные особняки и таинственные резиденцииНаша прогулка начнётся с главной резиденции на Дворцовой площади. От Эрмитажа мы проедем мимо Мраморного, Шереметьевского, Аничкового, Строгановского и Шуваловского дворцов, увидим Михайловский замок, дворец Белосельских-Белозерских, особняк княгини Голицыной и Мариинский дворец на Исаакиевской площади. Вы познакомитесь с теми, кто в них жил и кому они принадлежали, а также узнаете, как здания пережили годы революции и войны. Вторая часть экскурсии — интерьерная, и для неё мы выбрали одну из самых блистательных резиденций в Петербурге — Юсуповский дворец на Мойке. Здесь вы не просто узнаете, кем были Юсуповы и откуда берёт начало этот старинный дворянский род, но и услышите, какую роль они сыграли в судьбе Романовых и Григория Распутина. Услышите вы это, пока будете идти по парадным залам и даже заглянете в домашний театр.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадная лестница и парадные залы
- Домовой театр
- Покои Князя Феликса
- Мавританская гостиная
- Экспозиция «Убийство Григория Распутина»
Что включено
- Входные билеты по 4 маршруту
- Услуги квалифицированного гида
- Индивидуальный наушник для хорошей слышимости гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 348 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
30 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Алёне за интереснейшую и содержательную экскурсию. Получила огромное удовольсвтие
Н
Надежда
20 окт 2025
Замечательный экскурсовод Евгений в доступной и интересной форме рассказал о дворцах (а их мы увидели 8), которые мы проезжали на автобусе, у некоторых выходили, некоторые мимо проехали. В Юсуповском дворце гуляли около 2 часов, прошли парадные залы и экспозицию, посвященную Распутину. Как же там великолепно!!! Евгений поделился своими знаниями в интересной форме, мне эта экскурсия запомнится на долго.
Ю
Юлия
17 окт 2025
П
Полина
1 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал
Е
Елена
30 сен 2025
Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг
Л
Лилия
29 сен 2025
100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.
Е
Екатерина
23 сен 2025
Б
Бусыгина
23 сен 2025
Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.
М
Мария
21 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.
Д
Дорофеев
20 сен 2025
Все было замечательно, кроме небольшого конфуза, точки начала самой встречи с гидом. И с квадратной синей, а не овальной картонкой. Гид Валерий профессионал высшей категории. Было очень интересно его слушать.
И
Игорь
18 сен 2025
Великолепные интерьеры. Профессиональный, эрудированный, эмпатичный гид. Мы в восторге!
М
Маргарита
16 сен 2025
Все замечательно!
Е
Екатерина
12 сен 2025
Ю
Юлия
10 сен 2025
Очень красивая экскурсия, отличный гид
Г
Галина
8 сен 2025
Были на экскурсии 05.09.25. Остались очень довольны прекрасной организацией и интересным, познавательным рассказом нашего гида. К сожалению я не запомнила его имени, но большое спасибо ему за внимательное отношение (мы опаздывали, он нас ждал). Благодаря ему мы смогли насладиться красотами дворца и узнать много интересного. Ещё раз огромное спасибо.
