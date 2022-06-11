во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Петергоф — из тех мест, что не нуждаются в рекламе. Мы приглашаем вас посетить этот музей-заповедник в мини-группе с нашим профессиональным гидом, который увлечет и взрослых, и детей. Вы полюбуетесь фонтанами Нижнего парка и раскроете их секреты. Изучите залы Большого дворца и перенесетесь во времена императоров. В стоимость включены билеты и трансфер на минивэне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петергофская дорога

Интересно будет уже по пути: наш гид расскажет о строительстве Обводного канала и бывших промышленных окраинах 19 века, о событиях Кровавого воскресенья, о Нарвских воротах, Кировском заводе и бывшей линии фронта ВОВ. Вы узнаете историю старой Петергофской дороги, а также увидите Константиновский дворец и Петергофский собор Петра и Павла.

«Красивее, чем Версаль!» — экскурсия по Нижнему парку

Действительно ли в Петергофе почти 200 действующих фонтанов и можно ли увидеть их все? Вы разберетесь на экскурсии и поймете, чем фонтан отличается от каскада. Узнаете, почему в каждой загородной резиденции императоров был свой Эрмитаж. Пройдете по «Водной дороге», оцените фонтаны-шутихи и, конечно, великолепный Большой каскад.

Блистательные интерьеры Большого дворца

Бывает слишком много золота? Императрица Екатерина II придерживалась иного мнения. Во дворце Петергофа вы пройдете по анфиладе парадных залов и личным покоям, любуясь богатейшим декором стен, расписными плафонами, мебелью, люстрами, скульптурами. Гид расскажет об этапах строительства дворца, о придворных архитекторах и об особенностях архитектурных стилей разных эпох. Об императорах, посещавших этот дворец, и их вкусах. Другой темой станет послереволюционная жизнь и послевоенная реставрация дворца.

Программа

— 11:00 Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга)

— 11:00-12:00 Поездка в Петергоф с путевой экскурсией

— Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами

— Время на перекус

— 14:00-15:30 Экскурсия в Большом дворце

— 17:00 Возвращение в город

Организационные детали