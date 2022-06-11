во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)

Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в комфортном формате

Петергоф — из тех мест, что не нуждаются в рекламе.

Мы приглашаем вас посетить этот музей-заповедник в мини-группе с нашим профессиональным гидом, который увлечет и взрослых, и детей. Вы полюбуетесь фонтанами Нижнего парка и раскроете их секреты. Изучите залы Большого дворца и перенесетесь во времена императоров. В стоимость включены билеты и трансфер на минивэне.
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Петергоф в мини-группе (билеты включены)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петергофская дорога

Интересно будет уже по пути: наш гид расскажет о строительстве Обводного канала и бывших промышленных окраинах 19 века, о событиях Кровавого воскресенья, о Нарвских воротах, Кировском заводе и бывшей линии фронта ВОВ. Вы узнаете историю старой Петергофской дороги, а также увидите Константиновский дворец и Петергофский собор Петра и Павла.

«Красивее, чем Версаль!» — экскурсия по Нижнему парку

Действительно ли в Петергофе почти 200 действующих фонтанов и можно ли увидеть их все? Вы разберетесь на экскурсии и поймете, чем фонтан отличается от каскада. Узнаете, почему в каждой загородной резиденции императоров был свой Эрмитаж. Пройдете по «Водной дороге», оцените фонтаны-шутихи и, конечно, великолепный Большой каскад.

Блистательные интерьеры Большого дворца

Бывает слишком много золота? Императрица Екатерина II придерживалась иного мнения. Во дворце Петергофа вы пройдете по анфиладе парадных залов и личным покоям, любуясь богатейшим декором стен, расписными плафонами, мебелью, люстрами, скульптурами. Гид расскажет об этапах строительства дворца, о придворных архитекторах и об особенностях архитектурных стилей разных эпох. Об императорах, посещавших этот дворец, и их вкусах. Другой темой станет послереволюционная жизнь и послевоенная реставрация дворца.

Программа

— 11:00 Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга)
— 11:00-12:00 Поездка в Петергоф с путевой экскурсией
— Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами
— Время на перекус
— 14:00-15:30 Экскурсия в Большом дворце
— 17:00 Возвращение в город

Организационные детали

  • Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне в группе до 16 человек
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Вы можете взять с собой что-то для перекуса, также в парке есть много кафе

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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