Нет, мы не будем изучать картины! Вместо этого мы пройдём по царскому дому. Я расскажу о праздничной и повседневной жизни дворца и о тех, кто здесь жил: императорах, великих князьях и фрейлинах. Вы узнаете о нюансах этикета, дресс-кода и церемоний. И конечно, погрузитесь в интриги, трагедии, истории любви и мистики.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Необычный взгляд на Эрмитаж

Предлагаю вам изучить музей не как официальное место, а как живой организм. Как и в любом доме, здесь рождались, умирали, сплетничали и любили. Фрейлины и члены императорской семьи так же, как и простые люди, решали свои проблемы. Я хочу, чтобы вы почувствовали теплоту этого дома и возвращались сюда снова и снова.

Лабиринты залов и коридоров

Вы услышите, для чего служили конкретные залы и как проходили церемонии. При каких условиях фаворит Екатерины II имел право покидать дворец, и для чего нужна была «мыленка», которая находилась под алтарём церкви.

Балы, бриллианты и светские истории

Какой дворец без торжеств! Однажды после шикарного бала, который тут давали, один из послов с ужасом написал своему другу, что во время танцев он всё время слышал треск под каблуками. Я расскажу, что это был за звук и причём здесь дворцовая челядь.

Вы увидите:

Иорданскую лестницу

Фельдмаршальский зал

Гербовый и Малахитовые залы

Дворцовую церковь

Военную галерею 1812 года

Георгиевский и Павильонные залы

Вы узнаете:

Как проходили балы и каким был дресс-код

Из-за чего произошло «восстание фрейлин»

Где проводили свадьбы

Страшную историю отравления

И многое другое

Организационные детали