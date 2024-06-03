Тайны Зимнего дворца: сплетни, балы и романы

Прогуляться не по дворцу-музею, а по дворцу-дому и узнать, как здесь жили люди
Нет, мы не будем изучать картины! Вместо этого мы пройдём по царскому дому.

Я расскажу о праздничной и повседневной жизни дворца и о тех, кто здесь жил: императорах, великих князьях и фрейлинах. Вы узнаете о нюансах этикета, дресс-кода и церемоний. И конечно, погрузитесь в интриги, трагедии, истории любви и мистики.
5
4 отзыва
Тайны Зимнего дворца: сплетни, балы и романы
Тайны Зимнего дворца: сплетни, балы и романы
Тайны Зимнего дворца: сплетни, балы и романы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Необычный взгляд на Эрмитаж

Предлагаю вам изучить музей не как официальное место, а как живой организм. Как и в любом доме, здесь рождались, умирали, сплетничали и любили. Фрейлины и члены императорской семьи так же, как и простые люди, решали свои проблемы. Я хочу, чтобы вы почувствовали теплоту этого дома и возвращались сюда снова и снова.

Лабиринты залов и коридоров

Вы услышите, для чего служили конкретные залы и как проходили церемонии. При каких условиях фаворит Екатерины II имел право покидать дворец, и для чего нужна была «мыленка», которая находилась под алтарём церкви.

Балы, бриллианты и светские истории

Какой дворец без торжеств! Однажды после шикарного бала, который тут давали, один из послов с ужасом написал своему другу, что во время танцев он всё время слышал треск под каблуками. Я расскажу, что это был за звук и причём здесь дворцовая челядь.

Вы увидите:

  • Иорданскую лестницу
  • Фельдмаршальский зал
  • Гербовый и Малахитовые залы
  • Дворцовую церковь
  • Военную галерею 1812 года
  • Георгиевский и Павильонные залы

Вы узнаете:

  • Как проходили балы и каким был дресс-код
  • Из-за чего произошло «восстание фрейлин»
  • Где проводили свадьбы
  • Страшную историю отравления
  • И многое другое

Организационные детали

  • Стоимость билетов не входит в стоимость экскурсии
  • Вам нужно заранее купить билеты в Эрмитаж для всех участников и гида. Это можно сделать на Трипстере: купить билет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Внутри Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
3 июня 2024
Очень понравилось, что Татьяна рассказала немало моментов, которые вряд ли просто сам найдёшь в интернете. Видно, что гид уделяет время профессиональному развитию.
Очень понравилось, что Татьяна рассказала немало моментов, которые вряд ли просто сам найдёшь в интернете. Видно,Очень понравилось, что Татьяна рассказала немало моментов, которые вряд ли просто сам найдёшь в интернете. Видно,Очень понравилось, что Татьяна рассказала немало моментов, которые вряд ли просто сам найдёшь в интернете. Видно,
Юлия
2 июня 2024
Очень понравилась экскурсия по Зимнему Дворцу! Время пролетело незаметно! Татьяна настолько погрузила нас в эпоху, что можно было даже представить себя послом или фрейлиной, живущей во дворце:) В какой-то момент мы даже забыли, что находимся в музее с картинами великих художников!
Экскурсия была интерактивная, с загадками и мистическими историями. Очень рекомендую всем посетить, не пожалеете!
Е
1 июня 2024
Повезло побывать на увлекательной экскурсии с ребенком. Очень удачный маршрут в Зимнем дворце, засвечены уникальные "мелочи", которые обогатили знания об истории России. Ребенок в восторге!
Очень советуем!
Дарья
1 июня 2024
Мне очень понравилась экскурсия!
Татьяна сразу уточнила, какие у нас ожидания, были ли мы до этого в Зимнем. А потом мы отправились на прогулку по дворцу. Какой же он красивый 😍
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прошли залы, услышали истории, разглядели детали. Время пролетело!
Татьяна - знающий гид, она рассказала нам страшные и смешные истории дворца, про жизнь фрейлин и императора, который очень не любил танцы:) Было интересно и необычно пройти по Эрмитажу ни как по картинной галерее, а как по дому. Татьяне удалось так заинтересовать нас устройством жизни здесь, что я совсем забыла, что сюда можно прийти смотреть картины) Гид просто погрузила нас в другую вселенную этого места. Я обожаю такое! Зимний дворец точно стоит того, чтобы приходить и изучать его с разных сторон.

Экскурсию советую - после неё остается очень приятное впечатление! Татьяне большое спасибо и дальнейших успехов!

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