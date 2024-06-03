Прогуляться не по дворцу-музею, а по дворцу-дому и узнать, как здесь жили люди
Нет, мы не будем изучать картины! Вместо этого мы пройдём по царскому дому.
Я расскажу о праздничной и повседневной жизни дворца и о тех, кто здесь жил: императорах, великих князьях и фрейлинах. Вы узнаете о нюансах этикета, дресс-кода и церемоний. И конечно, погрузитесь в интриги, трагедии, истории любви и мистики.
Предлагаю вам изучить музей не как официальное место, а как живой организм. Как и в любом доме, здесь рождались, умирали, сплетничали и любили. Фрейлины и члены императорской семьи так же, как и простые люди, решали свои проблемы. Я хочу, чтобы вы почувствовали теплоту этого дома и возвращались сюда снова и снова.
Лабиринты залов и коридоров
Вы услышите, для чего служили конкретные залы и как проходили церемонии. При каких условиях фаворит Екатерины II имел право покидать дворец, и для чего нужна была «мыленка», которая находилась под алтарём церкви.
Балы, бриллианты и светские истории
Какой дворец без торжеств! Однажды после шикарного бала, который тут давали, один из послов с ужасом написал своему другу, что во время танцев он всё время слышал треск под каблуками. Я расскажу, что это был за звук и причём здесь дворцовая челядь.
Вы увидите:
Иорданскую лестницу
Фельдмаршальский зал
Гербовый и Малахитовые залы
Дворцовую церковь
Военную галерею 1812 года
Георгиевский и Павильонные залы
Вы узнаете:
Как проходили балы и каким был дресс-код
Из-за чего произошло «восстание фрейлин»
Где проводили свадьбы
Страшную историю отравления
И многое другое
Организационные детали
Стоимость билетов не входит в стоимость экскурсии
Вам нужно заранее купить билеты в Эрмитаж для всех участников и гида. Это можно сделать на Трипстере: купить билет.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я работаю гидом более 10 лет — создала больше 15 авторских экскурсий. Сценарист на телевидении по теме «История одного шедевра». Работала в отделе редких книг Академии Художеств. Петербурженка во втором поколении. Работаю с детьми и взрослыми, люблю придумывать новые темы. Есть большой опыт работы с особыми детьми.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
3 июня 2024
Очень понравилось, что Татьяна рассказала немало моментов, которые вряд ли просто сам найдёшь в интернете. Видно, что гид уделяет время профессиональному развитию.
Юлия
2 июня 2024
Очень понравилась экскурсия по Зимнему Дворцу! Время пролетело незаметно! Татьяна настолько погрузила нас в эпоху, что можно было даже представить себя послом или фрейлиной, живущей во дворце:) В какой-то момент мы даже забыли, что находимся в музее с картинами великих художников! Экскурсия была интерактивная, с загадками и мистическими историями. Очень рекомендую всем посетить, не пожалеете!
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Елена
1 июня 2024
Повезло побывать на увлекательной экскурсии с ребенком. Очень удачный маршрут в Зимнем дворце, засвечены уникальные "мелочи", которые обогатили знания об истории России. Ребенок в восторге! Очень советуем!
Дарья
1 июня 2024
Мне очень понравилась экскурсия! Татьяна сразу уточнила, какие у нас ожидания, были ли мы до этого в Зимнем. А потом мы отправились на прогулку по дворцу. Какой же он красивый 😍 читать дальше
прошли залы, услышали истории, разглядели детали. Время пролетело! Татьяна - знающий гид, она рассказала нам страшные и смешные истории дворца, про жизнь фрейлин и императора, который очень не любил танцы:) Было интересно и необычно пройти по Эрмитажу ни как по картинной галерее, а как по дому. Татьяне удалось так заинтересовать нас устройством жизни здесь, что я совсем забыла, что сюда можно прийти смотреть картины) Гид просто погрузила нас в другую вселенную этого места. Я обожаю такое! Зимний дворец точно стоит того, чтобы приходить и изучать его с разных сторон.
Экскурсию советую - после неё остается очень приятное впечатление! Татьяне большое спасибо и дальнейших успехов!
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