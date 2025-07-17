На этой экскурсии вы увидите десять роскошных петербургских дворцов императорской семьи и приближённых к ней представителей высшего общества.
Мы проедем по парадному Петербургу, и гид расскажет вам о тех, кому принадлежали особняки и резиденции на главных городских улицах, площадях и набережных.
Описание экскурсииВы увидите 10 петербургских дворцов, а один из которых изучите внутри. Экскурсия начинается на Дворцовой площади. Затем вы проедете на автобусе по улицам и набережным, любуясь фасадами дворцов императоров, великих князей, состоятельных вельмож, а также богатейших представителей своей эпохи. А в залах Юсуповского дворца вас ждут удивительные по красоте подлинные интерьеры, рассказ о судьбах представителей могущественного рода и загадка Григория Распутина. Во время автобусной экскурсии “Дворцы Петербурга” вы полюбуетесь Парадным Петербургом, гид расскажет о множестве сохранившихся дворцов, принадлежавших не только императорской семье, но и представителям древних родов, состоятельным вельможам, а также богатейшим представителям своей эпохи. Рассказ пойдет об истории создания дворцов и о том, как они пережили советское время и тяжелый период Великой отечественной войны, а также о том, как они используются сегодня. И первый дворец — это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы, Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и Мариинский Дворец на Исаакиевской площади. Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди всех петербургских дворцов – Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому роду князей Юсуповых. На этой экскурсии у вас есть возможность увидеть роскошь подлинных парадных залов и домашнего театра, и не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый дворец - это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой
- Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы
- Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и
- Мариинский Дворец на Исаакиевской площади
- Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди
- Всех петербургских дворцов - Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому
- Роду князей Юсуповых
Что включено
- Экскурсия в группе до 20 человек
- Комфортабельный микроавтобус
- Экскурсовод 1 категории
- Входные билеты во Дворец
- Экскурсия по Дворцу с посещением Парадных залов и экспозиции / «Убийство Григория Распутина/»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Ул. Декабристов, 21 А, Юсуповский Дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
17 июл 2025
