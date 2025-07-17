Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы увидите десять роскошных петербургских дворцов императорской семьи и приближённых к ней представителей высшего общества.



Описание экскурсии Вы увидите 10 петербургских дворцов, а один из которых изучите внутри. Экскурсия начинается на Дворцовой площади. Затем вы проедете на автобусе по улицам и набережным, любуясь фасадами дворцов императоров, великих князей, состоятельных вельмож, а также богатейших представителей своей эпохи. А в залах Юсуповского дворца вас ждут удивительные по красоте подлинные интерьеры, рассказ о судьбах представителей могущественного рода и загадка Григория Распутина. Во время автобусной экскурсии “Дворцы Петербурга” вы полюбуетесь Парадным Петербургом, гид расскажет о множестве сохранившихся дворцов, принадлежавших не только императорской семье, но и представителям древних родов, состоятельным вельможам, а также богатейшим представителям своей эпохи. Рассказ пойдет об истории создания дворцов и о том, как они пережили советское время и тяжелый период Великой отечественной войны, а также о том, как они используются сегодня. И первый дворец — это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы, Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и Мариинский Дворец на Исаакиевской площади. Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди всех петербургских дворцов – Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому роду князей Юсуповых. На этой экскурсии у вас есть возможность увидеть роскошь подлинных парадных залов и домашнего театра, и не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Первый дворец - это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой

Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы

Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и

Мариинский Дворец на Исаакиевской площади

Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди

Всех петербургских дворцов - Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому

Роду князей Юсуповых Что включено Экскурсия в группе до 20 человек

Комфортабельный микроавтобус

Экскурсовод 1 категории

Входные билеты во Дворец

Экскурсия по Дворцу с посещением Парадных залов и экспозиции / «Убийство Григория Распутина/» Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Дворцовая площадь Завершение: Ул. Декабристов, 21 А, Юсуповский Дворец Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.