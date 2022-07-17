Эта экскурсия — способ ненадолго выпасть из дня сегодняшнего и погрузиться в калейдоскоп истории Петербурга и всей России. В группе до 16 человек вы проедете мимо Зимнего, Мраморного, Юсуповского и других дворцов и усадеб, полюбуетесь Смольным собором и набережными. А наш гид понятно и увлекательно расскажет о становлении и расцвете самих дворцов и их блистательных хозяев.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Ваше путешествие в царственное прошлое России начнется в центре Петербурга, на площади Искусств — здесь в центре внимания окажется Михайловский дворец, резиденция великого князя Михаила Павловича, единственного порфирородного сына императора Павла I.

Путь лежит на Невский проспект, мимо Строгановского дворца — кто из его владельцев и как проводил в этих стенах химические опыты? Затем вы побываете на Исаакиевской площади, чтобы узнать о свадебном подарке — Мариинском дворце — и о шикарном доходном доме, который стал героем поэмы Пушкина.

Проезжая по Дворцовой набережной, вы полюбуетесь шедеврами архитектуры, построенными для венценосной семьи Романовых. Заодно проследите, как менялся, согласно изменчивой моде, облик города — от пышного барокко Зимнего дворца к строгому классицизму Мраморного дворца. Не пропустите также последнюю великокняжескую резиденцию, построенную в Петербурге — Владимирский дворец.

Конечно, в программе остановка у Смольного собора, где наш гид расскажет о жизни воспитанниц института благородных девиц Екатерины Великой.

В завершение маршрута целая плеяда дворцов знаменитых представителей высшего общества с незаурядными судьбами: Таврический, Малый Мраморный, Сергиевский, Аничков, Юсуповский и Николаевский.

Организационные детали