Ваше путешествие в царственное прошлое России начнется в центре Петербурга, на площади Искусств — здесь в центре внимания окажется Михайловский дворец, резиденция великого князя Михаила Павловича, единственного порфирородного сына императора Павла I.
Путь лежит на Невский проспект, мимо Строгановского дворца — кто из его владельцев и как проводил в этих стенах химические опыты? Затем вы побываете на Исаакиевской площади, чтобы узнать о свадебном подарке — Мариинском дворце — и о шикарном доходном доме, который стал героем поэмы Пушкина.
Проезжая по Дворцовой набережной, вы полюбуетесь шедеврами архитектуры, построенными для венценосной семьи Романовых. Заодно проследите, как менялся, согласно изменчивой моде, облик города — от пышного барокко Зимнего дворца к строгому классицизму Мраморного дворца. Не пропустите также последнюю великокняжескую резиденцию, построенную в Петербурге — Владимирский дворец.
Конечно, в программе остановка у Смольного собора, где наш гид расскажет о жизни воспитанниц института благородных девиц Екатерины Великой.
В завершение маршрута целая плеяда дворцов знаменитых представителей высшего общества с незаурядными судьбами: Таврический, Малый Мраморный, Сергиевский, Аничков, Юсуповский и Николаевский.