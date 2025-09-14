Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии по дворцам и усадьбам Петербурга - это весна и лето. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться красотой его архитектуры и атмосферой, которую невозможно передать словами. Путешествие будет комфортным и запоминающимся.

Экскурсия «Судьбы дворцов и усадеб Петербурга» предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и архитектурой города.Путешествие начинается на площади Искусств и проходит через знаковые места, такие как Михайловский и Строгановский

дворцы. Участники узнают о химических опытах в Строгановском дворце и свадебном подарке - Мариинском дворце. Путешествие продолжается по Дворцовой набережной, где можно полюбоваться шедеврами архитектуры, такими как Зимний и Мраморный дворцы. В завершение экскурсии - посещение Смольного собора и рассказ о жизни воспитанниц института благородных девиц Екатерины Великой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ваше путешествие в царственное прошлое России начнется в центре Петербурга, на площади Искусств — здесь в центре внимания окажется Михайловский дворец, резиденция великого князя Михаила Павловича, единственного порфирородного сына императора Павла I.

Путь лежит на Невский проспект, мимо Строгановского дворца — кто из его владельцев и как проводил в этих стенах химические опыты? Затем вы побываете на Исаакиевской площади, чтобы узнать о свадебном подарке — Мариинском дворце — и о шикарном доходном доме, который стал героем поэмы Пушкина.

Проезжая по Дворцовой набережной, вы полюбуетесь шедеврами архитектуры, построенными для венценосной семьи Романовых. Заодно проследите, как менялся, согласно изменчивой моде, облик города — от пышного барокко Зимнего дворца к строгому классицизму Мраморного дворца. Не пропустите также последнюю великокняжескую резиденцию, построенную в Петербурге — Владимирский дворец.

Конечно, в программе остановка у Смольного собора, где наш гид расскажет о жизни воспитанниц института благородных девиц Екатерины Великой.

В завершение маршрута целая плеяда дворцов знаменитых представителей высшего общества с незаурядными судьбами: Таврический, Малый Мраморный, Сергиевский, Аничков, Юсуповский и Николаевский.

Организационные детали