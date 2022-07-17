Судьбы дворцов и усадеб Петербурга

Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории

5
1 отзыв
Эта экскурсия — способ ненадолго выпасть из дня сегодняшнего и погрузиться в калейдоскоп истории Петербурга и всей России.

В группе до 16 человек вы проедете мимо Зимнего, Мраморного, Юсуповского и других дворцов и усадеб, полюбуетесь Смольным собором и набережными.

А наш гид понятно и увлекательно расскажет о становлении и расцвете самих дворцов и их блистательных хозяев.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Ваше путешествие в царственное прошлое России начнется в центре Петербурга, на площади Искусств — здесь в центре внимания окажется Михайловский дворец, резиденция великого князя Михаила Павловича, единственного порфирородного сына императора Павла I.

Путь лежит на Невский проспект, мимо Строгановского дворца — кто из его владельцев и как проводил в этих стенах химические опыты? Затем вы побываете на Исаакиевской площади, чтобы узнать о свадебном подарке — Мариинском дворце — и о шикарном доходном доме, который стал героем поэмы Пушкина.

Проезжая по Дворцовой набережной, вы полюбуетесь шедеврами архитектуры, построенными для венценосной семьи Романовых. Заодно проследите, как менялся, согласно изменчивой моде, облик города — от пышного барокко Зимнего дворца к строгому классицизму Мраморного дворца. Не пропустите также последнюю великокняжескую резиденцию, построенную в Петербурге — Владимирский дворец.

Конечно, в программе остановка у Смольного собора, где наш гид расскажет о жизни воспитанниц института благородных девиц Екатерины Великой.

В завершение маршрута целая плеяда дворцов знаменитых представителей высшего общества с незаурядными судьбами: Таврический, Малый Мраморный, Сергиевский, Аничков, Юсуповский и Николаевский.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Vito или Mercedes Vianо
  • Начало и окончание экскурсии на площади Искусств
  • Желающие смогут подняться на колокольню Смольного собора (+200 руб.)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
17 июля 2022
.Я была на экскурсии Судьбы дворцов и усадеб Петербурга 11 июля 2022 г. Экскурсия мне очень понравилась. Экскурсовод Елизавета очень подробно рассказала о дворцах Петербурга. Маршрут проходил по многим дворцам и усадьбам, очень интересна их история. Моя экскурсия,планировалась как групповая, однако была проведена как индивидуальная. За это большое спасибо команде Трипстера. Очень бы хотелось в эту экскурсию добавить еще дворец великого князя Владимира. Это великолепный дворец! Я была там самостоятельно.

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