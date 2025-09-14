Лучшее время для экскурсии по дворцам и усадьбам Петербурга - это весна и лето. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться красотой его архитектуры и атмосферой, которую невозможно передать словами. Путешествие будет комфортным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зимний дворец
Мраморный дворец
Юсуповский дворец
Смольный собор
Михайловский дворец
Строгановский дворец
Мариинский дворец
Владимирский дворец
Таврический дворец
Аничков дворец
Николаевский дворец
Описание экскурсии
Ваше путешествие в царственное прошлое России начнется в центре Петербурга, на площади Искусств — здесь в центре внимания окажется Михайловский дворец, резиденция великого князя Михаила Павловича, единственного порфирородного сына императора Павла I.
Путь лежит на Невский проспект, мимо Строгановского дворца — кто из его владельцев и как проводил в этих стенах химические опыты? Затем вы побываете на Исаакиевской площади, чтобы узнать о свадебном подарке — Мариинском дворце — и о шикарном доходном доме, который стал героем поэмы Пушкина.
Проезжая по Дворцовой набережной, вы полюбуетесь шедеврами архитектуры, построенными для венценосной семьи Романовых. Заодно проследите, как менялся, согласно изменчивой моде, облик города — от пышного барокко Зимнего дворца к строгому классицизму Мраморного дворца. Не пропустите также последнюю великокняжескую резиденцию, построенную в Петербурге — Владимирский дворец.
Конечно, в программе остановка у Смольного собора, где наш гид расскажет о жизни воспитанниц института благородных девиц Екатерины Великой.
В завершение маршрута целая плеяда дворцов знаменитых представителей высшего общества с незаурядными судьбами: Таврический, Малый Мраморный, Сергиевский, Аничков, Юсуповский и Николаевский.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Mercedes Vianо
Начало и окончание экскурсии на площади Искусств
Желающие смогут подняться на колокольню Смольного собора (+200 руб.)
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 69550 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ульяна
Экскурсию для нас провел гид Александр. Экскурсия была интересной, насыщена информационно и эмоционально окрашена. Гид обладает энциклопедическими знаниями по истории города и очень интересно и творчески рассказывает. Рекомендуем всем!!
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Ольга
.Я была на экскурсии Судьбы дворцов и усадеб Петербурга 11 июля 2022 г. Экскурсия мне очень понравилась. Экскурсовод Елизавета очень подробно рассказала о дворцах Петербурга. Маршрут проходил по многим дворцам читать дальшеуменьшить
и усадьбам, очень интересна их история. Моя экскурсия,планировалась как групповая, однако была проведена как индивидуальная. За это большое спасибо команде Трипстера. Очень бы хотелось в эту экскурсию добавить еще дворец великого князя Владимира. Это великолепный дворец! Я была там самостоятельно.
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О
Оксана
Спасибо организаторам, что помогли оперативно организовать экскурсию на дополнительное число мест (менее чем за сутки до экскурсии), спасибо гиду Александру за интересный рассказ! Были учтены все пожелания, так как были дети, была немного ветреная погода - всё учли, опытный водитель провез по красивым улицам, то есть была и обзорная поездка, и узнали про дворцы и усадьбы.
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Татьяна
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасную организацию экскурсии Судьбы Дворцов и усадеб Петербурга. Гид Александр нас покорил своей эрудицией, подачей материала, увлекательным рассказом. Три часа пролетели на одном дыхании. Мы в восторге! Спасибо вам большое!
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Н
Наталия
Спасибо большое! Команда Трипстер отнеслась к моим пожеланиям очень ответственно, т. к. были дети и очень взрослые туристы. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру, обаятельному, знающему и внимательному! Обязательно буду рекомендовать вашу фирму своим друзьям!
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Татьяна
Экскурсовод Нина очень профессионально проводит экскурсию. Обладает глубоким знанием темы. Великолепный рассказчик. Всем советую посетить такую экскурсию.
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