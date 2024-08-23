Дворец Белосельских-Белозерских – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Белосельских-Белозерских» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
На автобусе
157 отзывов
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
26 авг в 10:00
2 950 за человека
Невский проспект в дни революции
Пешая
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невский проспект в дни революции
Что происходило здесь в 1917 году?
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35003 150 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»
На автобусе
скидка
25%
100 отзывов
3 часа
Групповая
Вечерняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: история и архитектура
Вас ждет незабываемое путешествие по вечернему Петербургу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
1200900 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Белосельских-Белозерских»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
  2. Невский проспект в дни революции
  3. Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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