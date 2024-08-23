4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
26 авг в 10:00
2 950₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невский проспект в дни революции
Что происходило здесь в 1917 году?
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35003 150₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
3 часа
Групповая
Вечерняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: история и архитектура
Вас ждет незабываемое путешествие по вечернему Петербургу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
1200900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 августа 2024В целом все было хорошо. Материал был интересный и увлекательный. Только некоторые здания гид Анна объясняла постфактум, когда мы уже не видим здание. Также нас забыли в сувенирной лавке где-то на половине экскурсии, но это мы виноваты, слишком долго выбирали.
- ЛЛарикова16 августа 2024Хорошо организовано. Познавательно. Экскурсия в Юсуповском дворце незабываема. Рекомендую.
- ЕЕлена15 августа 2024Спасибо огромное экскурсоводу Виталии Журавлевой! узнали много интересного. Виталия работает с душой, профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно обратимся еще
- ММихаил15 августа 2024Экскурсия супер! Всё понравилось! А+++
- ВВалентина13 августа 2024Очень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Рассказ увлек, время пролетело ннзаметно и очень познавательно
- ООльга6 августа 2024Замечательная экскурсия, экскурсовод профессионал своего дела. Для ознакомления с городом и достопримечательностями советую.
- ООльга15 июля 2021Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)Петербург как всегда предстал во всем своем великолепии. Для меня он всегда блистательный!!! Юсуповский дворец поражает своей элегантностью, причем и парадные залы и покои. Интересна и его история
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Белосельских-Белозерских»
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