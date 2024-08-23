К Ксения Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург» В целом все было хорошо. Материал был интересный и увлекательный. Только некоторые здания гид Анна объясняла постфактум, когда мы уже не видим здание. Также нас забыли в сувенирной лавке где-то на половине экскурсии, но это мы виноваты, слишком долго выбирали.

Л Ларикова Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Хорошо организовано. Познавательно. Экскурсия в Юсуповском дворце незабываема. Рекомендую.

Е Елена Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Спасибо огромное экскурсоводу Виталии Журавлевой! узнали много интересного. Виталия работает с душой, профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно обратимся еще

М Михаил Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург» Экскурсия супер! Всё понравилось! А+++

В Валентина Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Очень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Рассказ увлек, время пролетело ннзаметно и очень познавательно

О Ольга Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург» Замечательная экскурсия, экскурсовод профессионал своего дела. Для ознакомления с городом и достопримечательностями советую.