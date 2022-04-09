Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу

Перенестись в 19 век, открывая парадную и непарадную жизнь за фасадами на Мойке

Индивидуальная
Дворец Юсуповых — свидетель важных событий и знаковый архитектурный ансамбль, где время остановилось.

Вы пройдете по его парадным залам и покоям, полюбуетесь интерьерами и ощутите атмосферу аристократических салонов.

Узнаете о быте дворца, заглянете в его скрытые уголки и часть для слуг.

Откроете тайну убийства Распутина и услышите о потомках Юсуповых.
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дворец для господ

Мы уделим много внимания парадным залам Юсуповского дворца, где кипела светская жизнь, проходили балы и маскарады. Вы увидите личные покои княгини Зинаиды Николаевны в эклектичном стиле и половину князя, где отдавая дань моде, появились Мавританская гостиная, Зал Генриха II, Кожаный и Турецкий кабинеты. Уютный «игрушечный» театр дворца, где исполняли свои произведения Лист и Шопен, пели Виардо и Шаляпин. И конечно, заглянем в гарсоньерку Феликса Юсупова, чьи стены хранят тайну убийства Григория Распутина.

Дворец для слуг

Представители высшего света столицы поднимались по парадной лестнице и танцевали на балах, сверкая бриллиантами и орденами. А что в это время происходило на черных лестницах и в погребах? Поговорим и об этом. Я покажу вам лабиринты в доме Юсуповых и расскажу, сколько слуг требовалось во дворце и как они перемещались, оставаясь незамеченными для гостей.

Хроники рода

За 2 часа вы узнаете, откуда берет начало род Юсуповых, откуда их несметное богатство и какую роль эта семья сыграла в Революции 1917 года. Поймете, кем на самом деле был Григорий Распутин и услышите о его убийстве — самом странном и страшном в начале 20 века. А еще одной темой станет эмиграция и судьба современных Юсуповых.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида — 950 руб. с человека
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек: в этом случае стоимость входа во дворец с гидом составит 10 000 руб. за всю группу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мойка, 22
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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