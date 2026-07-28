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Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу

Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Исследуйте дворцовые залы, где аристократия встречалась с искусством, историей и роскошью.

Экскурсия по Юсуповскому дворцу в Санкт-Петербурге открывает страницы жизни семьи Юсуповых, их роскошь и участие в исторических событиях.

Откройте для себя частную жизнь княгини Зинаиды и князя Феликса, загляните в театр, где выступали великие артисты, и место, где была написана последняя страница жизни Распутина
5
162 отзыва
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу

Описание экскурсии

Дворец для господ

Мы уделим много внимания парадным залам Юсуповского дворца, где кипела светская жизнь, проходили балы и маскарады. Вы увидите личные покои княгини Зинаиды Николаевны в эклектичном стиле и половину князя, где, отдавая дань моде, появились Мавританская гостиная, Зал Генриха II, Кожаный и Турецкий кабинеты. Уютный «игрушечный» театр дворца, где исполняли свои произведения Лист и Шопен, пели Виардо и Шаляпин.

Дворец для слуг

Представители высшего света столицы поднимались по парадной лестнице и танцевали на балах, сверкая бриллиантами и орденами. А что в это время происходило на черных лестницах и в погребах? Поговорим и об этом. Я покажу вам лабиринты в доме Юсуповых и расскажу, сколько слуг требовалось во дворце и как они перемещались, оставаясь незамеченными для гостей.

Хроники рода

За 2 часа вы узнаете, откуда берет начало род Юсуповых, откуда их несметное богатство и какую роль эта семья сыграла в Революции 1917 года. Поймете, кем на самом деле был Григорий Распутин, и услышите о его убийстве — самом странном и страшном в начале 20 века. А еще одной темой станет эмиграция и судьба современных Юсуповых.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит экскурсионная путёвка в Юсуповкий дворец с осмотром парадных залов, будуара Зинаиды Николаевны, покоев Князя, половина Феликса и Ирины — 11 000 ₽.
  • За дополнительную плату возможно провести расширенный вариант экскурсии (2,5 часа) и дополнительно осмотреть экспозицию «Убийство Г. Распутина». Цена экскурсионной путёвки для этого маршрута — 12 900 ₽, стоимость экскурсии составит 21 400 ₽.
  • На сайте вы оплачиваете 11% стоимости экскурсии. После подтверждения заказа нужно перевести мне стоимость выбранной вами путёвки, чтобы я могла забронировать её для вас
  • Если вы бронируете экскурсию заранее, путёвку нужно оплатить не менее, чем за 72 часа до начала экскурсии. Если вы бронируете экскурсию за 1-2 дня, то оплату нужно перевести сразу после подтверждения заказа. Я пришлю вам скриншот оформленной путёвки
  • Экскурсионная путёвка невозвратная, при отмене заказа с вашей стороны я не смогу вернуть вам её стоимость
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду в день экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 11% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6678 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
159
4
3
3
2
1
Алена
Рекомендую Юлию! нам показали и закрытые комнаты, недоступные другим туристам. ну и дворец шикарный!
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Вероника
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Спасибо за прекрасную экскурсию.
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Е
самый интересный из всех дворцов Петербурга!!!
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Н
Лучшая экскурсия, на которой нам довелось побывать! и великолепный дворец! несравнимо ни с чем, потрясающе, гид полностью погрузил в атмосферу, очень внимательный подход, глубокие знания, лучше просто некуда.
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Ирина
Юля! Спасибо за экскурсию. Прошла чудесно! Будем смотреть ваши другие экскурсии, когда в очередной раз поедем в Санкт Петербург! Очень легкая речь, приятно слушать и общаться! Экскурсия была в удовольствие! Спасибо вам огромное от нашей компании друзей😊😊😊
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И
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых, что совершенно не замечаешь как проходит 2,5 часа. Мы осмотрели места, куда просто так
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не пускают туристов 😉 и весь формат больше походил на комфортную прогулку с увлекательной беседой. Я была с мамой и тетей, они у меня женщины размеренные и к долгим прогулкам уже не расположены, но и они отметили столь яркое впечатление от самого дворца и от нашей сопровождающей, что совершенно не устали и были в полном восторге. Огромная благодарность Юлии еще раз!

Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых,
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