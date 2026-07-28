Исследуйте дворцовые залы, где аристократия встречалась с искусством, историей и роскошью. Экскурсия по Юсуповскому дворцу в Санкт-Петербурге открывает страницы жизни семьи Юсуповых, их роскошь и участие в исторических событиях. Откройте для себя частную жизнь княгини Зинаиды и князя Феликса, загляните в театр, где выступали великие артисты, и место, где была написана последняя страница жизни Распутина

Описание экскурсии

Дворец для господ

Мы уделим много внимания парадным залам Юсуповского дворца, где кипела светская жизнь, проходили балы и маскарады. Вы увидите личные покои княгини Зинаиды Николаевны в эклектичном стиле и половину князя, где, отдавая дань моде, появились Мавританская гостиная, Зал Генриха II, Кожаный и Турецкий кабинеты. Уютный «игрушечный» театр дворца, где исполняли свои произведения Лист и Шопен, пели Виардо и Шаляпин.

Дворец для слуг

Представители высшего света столицы поднимались по парадной лестнице и танцевали на балах, сверкая бриллиантами и орденами. А что в это время происходило на черных лестницах и в погребах? Поговорим и об этом. Я покажу вам лабиринты в доме Юсуповых и расскажу, сколько слуг требовалось во дворце и как они перемещались, оставаясь незамеченными для гостей.

Хроники рода

За 2 часа вы узнаете, откуда берет начало род Юсуповых, откуда их несметное богатство и какую роль эта семья сыграла в Революции 1917 года. Поймете, кем на самом деле был Григорий Распутин, и услышите о его убийстве — самом странном и страшном в начале 20 века. А еще одной темой станет эмиграция и судьба современных Юсуповых.

Организационные детали