Мы уделим много внимания парадным залам Юсуповского дворца, где кипела светская жизнь, проходили балы и маскарады. Вы увидите личные покои княгини Зинаиды Николаевны в эклектичном стиле и половину князя, где, отдавая дань моде, появились Мавританская гостиная, Зал Генриха II, Кожаный и Турецкий кабинеты. Уютный «игрушечный» театр дворца, где исполняли свои произведения Лист и Шопен, пели Виардо и Шаляпин.
Дворец для слуг
Представители высшего света столицы поднимались по парадной лестнице и танцевали на балах, сверкая бриллиантами и орденами. А что в это время происходило на черных лестницах и в погребах? Поговорим и об этом. Я покажу вам лабиринты в доме Юсуповых и расскажу, сколько слуг требовалось во дворце и как они перемещались, оставаясь незамеченными для гостей.
Хроники рода
За 2 часа вы узнаете, откуда берет начало род Юсуповых, откуда их несметное богатство и какую роль эта семья сыграла в Революции 1917 года. Поймете, кем на самом деле был Григорий Распутин, и услышите о его убийстве — самом странном и страшном в начале 20 века. А еще одной темой станет эмиграция и судьба современных Юсуповых.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит экскурсионная путёвка в Юсуповкий дворец с осмотром парадных залов, будуара Зинаиды Николаевны, покоев Князя, половина Феликса и Ирины — 11 000 ₽.
За дополнительную плату возможно провести расширенный вариант экскурсии (2,5 часа) и дополнительно осмотреть экспозицию «Убийство Г. Распутина». Цена экскурсионной путёвки для этого маршрута — 12 900 ₽, стоимость экскурсии составит 21 400 ₽.
На сайте вы оплачиваете 11% стоимости экскурсии. После подтверждения заказа нужно перевести мне стоимость выбранной вами путёвки, чтобы я могла забронировать её для вас
Если вы бронируете экскурсию заранее, путёвку нужно оплатить не менее, чем за 72 часа до начала экскурсии. Если вы бронируете экскурсию за 1-2 дня, то оплату нужно перевести сразу после подтверждения заказа. Я пришлю вам скриншот оформленной путёвки
Экскурсионная путёвка невозвратная, при отмене заказа с вашей стороны я не смогу вернуть вам её стоимость
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду в день экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 11% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6678 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
159
4
3
3
–
2
–
1
–
Алена
Рекомендую Юлию! нам показали и закрытые комнаты, недоступные другим туристам. ну и дворец шикарный!
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Вероника
Спасибо за прекрасную экскурсию.
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Е
Екатерина
самый интересный из всех дворцов Петербурга!!!
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Н
Наталья
Лучшая экскурсия, на которой нам довелось побывать! и великолепный дворец! несравнимо ни с чем, потрясающе, гид полностью погрузил в атмосферу, очень внимательный подход, глубокие знания, лучше просто некуда.
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Ирина
Юля! Спасибо за экскурсию. Прошла чудесно! Будем смотреть ваши другие экскурсии, когда в очередной раз поедем в Санкт Петербург! Очень легкая речь, приятно слушать и общаться! Экскурсия была в удовольствие! Спасибо вам огромное от нашей компании друзей😊😊😊
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И
Ирина
Огромна благодарность Юлии, за такую замечательную экскурсию. Она настолько увлеченно и интересно рассказывает историю рода Юсуповых, что совершенно не замечаешь как проходит 2,5 часа. Мы осмотрели места, куда просто так читать дальшеуменьшить
не пускают туристов 😉 и весь формат больше походил на комфортную прогулку с увлекательной беседой. Я была с мамой и тетей, они у меня женщины размеренные и к долгим прогулкам уже не расположены, но и они отметили столь яркое впечатление от самого дворца и от нашей сопровождающей, что совершенно не устали и были в полном восторге. Огромная благодарность Юлии еще раз!
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