За 4,5 часа вы увидите 10 петербургских дворцов, а один также изучите внутри. Экскурсия начнется на Дворцовой площади. Затем вы проедете по улицам и набережным, любуясь фасадами дворцов императоров и великих князей. А в залах Юсуповского дворца вас ждут блистательные подлинные интерьеры, судьбы могущественного рода и загадка Григория Распутина.

Описание экскурсии

Парадное лицо Санкт-Петербурга

Где начинается экскурсия по дворцам Северной столицы? На Дворцовой площади, конечно! Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей. На автобусе вы проедете мимо других императорских и великокняжеских дворцов: гид расскажет о создании каждого из них, о том, как они пережили советское время и тяжелый период ВОВ, а также об их современной жизни.

Вы увидите следующие дворцы: Большой Мраморный, Михайловский замок, Шереметевский, Шуваловский, Аничков, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский, Мариинский и особняк княгини Голицыной.

Юсуповский дворец снаружи и внутри

Вторая часть посвящена архитектурному ансамблю 18 века на Мойке. За элегантным фасадом вы услышите о наследии семьи Юсуповых, поразитесь роскоши интерьеров, которые сохранились почти без изменений, и представите проходившие здесь балы. Конечно, не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.

Организационные детали

Билеты в Юсуповский дворец включены в стоимость

Экскурсию (в том числе по Юсуповскому дворцу) для вас проведет гид из нашей команды, имеющий все необходимые аккредитации

Обратите внимание

В дни высокой загруженности в Юсуповском дворце мы делимся на группы не более 20 человек и используем радиооборудование: каждый из вас получит индивидуальный наушник и будет прекрасно слышать гида. Вы сможете отходить от гида и делать фото без ущерба для экскурсии