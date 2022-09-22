За 4 часа вы увидите 10 петербургских дворцов, а один также изучите внутри. Экскурсия начнется на Дворцовой площади. Затем вы в группе до 20 человек проедете на автобусе по улицам и набережным, любуясь фасадами дворцов императоров и великих князей. А в залах Юсуповского дворца вас ждут блистательные подлинные интерьеры, судьбы могущественного рода и загадка Григория Распутина.

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Описание

Что вас ожидает

Парадное лицо Санкт-Петербурга

Где начинается экскурсия по дворцам Северной столицы? На Дворцовой площади, конечно! Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей. На автобусе вы проедете мимо других императорских и великокняжеских дворцов: гид расскажет о создании каждого из них, о том, как они пережили советское время и тяжелый Период ВОВ, а также об их современной жизни.

Вы увидите следующие дворцы: Большой Мраморный, Михайловский замок, Шереметевский, Шуваловский, Аничков, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский, Мариинский и особняк княгини Голицыной.

Юсуповский дворец снаружи и внутри

Вторая часть посвящена архитектурному ансамблю 18 века на Мойке. За элегантным фасадом вы услышите о наследии семьи Юсуповых, поразитесь роскоши интерьеров, которые сохранились почти без изменений, и представите проходившие здесь балы. Конечно, не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.

Организационные детали