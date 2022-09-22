Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)

Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии

За 4 часа вы увидите 10 петербургских дворцов, а один также изучите внутри. Экскурсия начнется на Дворцовой площади.

Затем вы в группе до 20 человек проедете на автобусе по улицам и набережным, любуясь фасадами дворцов императоров и великих князей.

А в залах Юсуповского дворца вас ждут блистательные подлинные интерьеры, судьбы могущественного рода и загадка Григория Распутина.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
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Описание

Что вас ожидает

Парадное лицо Санкт-Петербурга

Где начинается экскурсия по дворцам Северной столицы? На Дворцовой площади, конечно! Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей. На автобусе вы проедете мимо других императорских и великокняжеских дворцов: гид расскажет о создании каждого из них, о том, как они пережили советское время и тяжелый Период ВОВ, а также об их современной жизни.

Вы увидите следующие дворцы: Большой Мраморный, Михайловский замок, Шереметевский, Шуваловский, Аничков, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский, Мариинский и особняк княгини Голицыной.

Юсуповский дворец снаружи и внутри

Вторая часть посвящена архитектурному ансамблю 18 века на Мойке. За элегантным фасадом вы услышите о наследии семьи Юсуповых, поразитесь роскоши интерьеров, которые сохранились почти без изменений, и представите проходившие здесь балы. Конечно, не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.

Организационные детали

  • Билеты в Юсуповский дворец включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на автобусе и во дворце в группе до 20 человек
  • Экскурсию (в том числе по Юсуповскому дворцу) для вас проведет гид из нашей команды, имеющий все необходимые аккредитации

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дворцовая Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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