Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Парадное лицо Санкт-Петербурга
Где начинается экскурсия по дворцам Северной столицы? На Дворцовой площади, конечно! Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей. На автобусе вы проедете мимо других императорских и великокняжеских дворцов: гид расскажет о создании каждого из них, о том, как они пережили советское время и тяжелый Период ВОВ, а также об их современной жизни.
Вы увидите следующие дворцы: Большой Мраморный, Михайловский замок, Шереметевский, Шуваловский, Аничков, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский, Мариинский и особняк княгини Голицыной.
Юсуповский дворец снаружи и внутри
Вторая часть посвящена архитектурному ансамблю 18 века на Мойке. За элегантным фасадом вы услышите о наследии семьи Юсуповых, поразитесь роскоши интерьеров, которые сохранились почти без изменений, и представите проходившие здесь балы. Конечно, не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.
Организационные детали
Билеты в Юсуповский дворец включены в стоимость
Экскурсия проходит на автобусе и во дворце в группе до 20 человек
Экскурсию (в том числе по Юсуповскому дворцу) для вас проведет гид из нашей команды, имеющий все необходимые аккредитации
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 1596 экскурсий для 2912 туристов
Наша компания предлагает качественные экскурсии — и без скрытых издержек, все включено! Мы позаботились об организации, а вам остается только наслаждаться красотой достопримечательностей Петербурга и его окрестностей.