Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
За 4,5 часа вы увидите 10 петербургских дворцов, а один также изучите внутри. Экскурсия начнется на Дворцовой площади. Затем вы проедете по улицам и набережным, любуясь фасадами дворцов императоров и великих князей.
А в залах Юсуповского дворца вас ждут блистательные подлинные интерьеры, судьбы могущественного рода и загадка Григория Распутина.
Где начинается экскурсия по дворцам Северной столицы? На Дворцовой площади, конечно! Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей. На автобусе вы проедете мимо других императорских и великокняжеских дворцов: гид расскажет о создании каждого из них, о том, как они пережили советское время и тяжелый период ВОВ, а также об их современной жизни.
Вы увидите следующие дворцы: Большой Мраморный, Михайловский замок, Шереметевский, Шуваловский, Аничков, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский, Мариинский и особняк княгини Голицыной.
Юсуповский дворец снаружи и внутри
Вторая часть посвящена архитектурному ансамблю 18 века на Мойке. За элегантным фасадом вы услышите о наследии семьи Юсуповых, поразитесь роскоши интерьеров, которые сохранились почти без изменений, и представите проходившие здесь балы. Конечно, не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного старца.
Организационные детали
Билеты в Юсуповский дворец включены в стоимость
Экскурсию (в том числе по Юсуповскому дворцу) для вас проведет гид из нашей команды, имеющий все необходимые аккредитации
Обратите внимание
В дни высокой загруженности в Юсуповском дворце мы делимся на группы не более 20 человек и используем радиооборудование: каждый из вас получит индивидуальный наушник и будет прекрасно слышать гида. Вы сможете отходить от гида и делать фото без ущерба для экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3600 ₽
Дети до 18 лет
3200 ₽
Пенсионеры
3400 ₽
Студенты
3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворцовая Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 21965 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как читать дальшеуменьшить
один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 317 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Дата посещения: 20 июл 2026
Добрый день! Мой ответ будет состоять из двух частей. Что касается самой экскурсии - это совершенно захватывающее путешествие! Особенное восхищение - экскурсоводу Юлии. Это не просто профессионал с глубочайшими знаниями, но читать дальшеуменьшить
и человек, влюбленный в свой город. Нам очень повезло. А вот к организаторам - большой вопрос. В день экскурсии вечером я улетала домой. Спросила - можно ли взять с собой в автобус маленький чемоданчик с параметрами ручной клади. Мне категорически отказали, сославшись на гардероб музея. В автобусе он бы никому не помешал - нас в большом автобусе было 13 человек. В гардеробе музея стояло несколько дорожных сумок… то есть отказали мне без причин. В итоге пришлось от музея бежать до метро почти 40 минут с мокрой спиной, ехать в гостиницу на метро - и потом на такси до аэропорта. Учитывая мой пенсионный возраст, намучилась сильно. При этом - как после экскурсии найти городской транспорт, нигде в ваучере не указано, узнавала у прохожих, те ответили неточно, посоветовав идти вдоль канала Грибоедова - и я добежала аж до Невского проспекта, хотя вроде бы было можно сесть на Садовой ближе к музею. Словом - хотелось бы не формального, а заинтересованного и человечного отношения со стороны организаторов.
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И
Ислентьева
Дата посещения: 11 июл 2026
Отличная экскурсия. Спасибо экскурсоводу за познавательный и интересный рассказ.
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Елена
Юсуповский дворец на Мойке — это потрясающе сохранившаяся резиденция князей Юсуповых. Он поражает роскошью интерьеров, великолепным Домашним театром и исторической экспозицией, посвященной убийству Григория Распутина. Комната в подвале, где произошла читать дальшеуменьшить
знаменитая драма декабря 1916 года, вызывает мурашки. В отличие от многих других музеев, здесь сохранились личные жилые покои семьи, а не только парадные залы. Род Юсуповых считался богаче российских императоров, но их дворец имел довольно сдержанный и скромный фасад, чтобы не привлекать излишнего внимания. Во дворце сохранился миниатюрный домашний театр на 180 мест. Его сцена помнит выступления Федора Шаляпина, а в оформлении интерьеров не использовалось золото — только натуральная позолоченная резьба по дереву.
+2
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Ольга
Прекрасная экскурсия для тех, кто уже многое повидал в Питере. Очень интересно и познавательно. Юсуповский дворец - это, конечно, жемчужина. Всем советую посетить. Длится 3.5 часа вместо заявленных 4.5.
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Светлана
экскурсия понравилась, гид Евгений очень хорошо рассказал, узнала для себя много нового.
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Инна
Фантастическое путешествие по историческим местам Петербурга
Экскурсия превзошла все ожидания! Опытный экскурсовод Елена погрузила нашу небольшую группу в увлекательное путешествие по знаковым достопримечательностям Северной столицы. Благодаря индивидуальному подходу и живым рассказам читать дальшеуменьшить
мы узнали массу любопытных деталей и исторических фактов, которых часто не встретишь даже в книгах и путеводителях.
Финальным аккордом стала потрясающая прогулка по роскошному Юсуповскому дворцу, который буквально дышит историей. Мы прониклись атмосферой аристократического быта прошлых веков и почувствовали себя настоящими гостями прошлого века.
Огромное спасибо нашему гению-экскурсоводу Елене за насыщенную программу, искреннюю увлеченность и умение создать незабываемые впечатления!
📍 Рекомендуем всем: Не упустите шанс открыть для себя Санкт-Петербург глазами профессионала!
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