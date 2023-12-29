Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход

Гатчинский дворец уникален не только архитектурными формами, но и таинственным подземным ходом. Мы с вами прогуляемся по парадным залам, заглянем в гостиные и опочивальни.

Вы познакомитесь с жизнью и бытом императорской семьи, восхититесь роскошными интерьерами и спуститесь в спрятанный под землёй ход.
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Ближайшие даты:
29
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 280 ₽
Дети 8-16 лет900 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дворец был и резиденцией фаворита Екатерины II, и центром императорской охоты при Александре II, и местом постоянного пребывания семья Александра III. На экскурсии мы:

  • Посетим парадные залы, и я расскажу вам об их предназначении
  • Полюбуемся интерьерами Мраморной столовой, Белого зала, парадной Опочивальни, Малиновой гостиной и Греческой галереи
  • Зайдём в Верхнюю тронную Павла I, где вы узнаете о придворных церемониалах
  • Заглянем в комнаты Николая I, спустимся в подземный ход и пройдём до придворной церкви

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Могу провести индивидуальную экскурсию для вашей компании. Цена составит 2500 руб. без учёта входных билетов.
  • Оплатить остаток суммы нужно не позднее 6 часов до начала экскурсии. Это необходимо, чтобы я могла заранее купить для вас входные билеты во дворец.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гатчинском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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