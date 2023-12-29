Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход
Гатчинский дворец уникален не только архитектурными формами, но и таинственным подземным ходом. Мы с вами прогуляемся по парадным залам, заглянем в гостиные и опочивальни.
Вы познакомитесь с жизнью и бытом императорской семьи, восхититесь роскошными интерьерами и спуститесь в спрятанный под землёй ход.
Вы познакомитесь с жизнью и бытом императорской семьи, восхититесь роскошными интерьерами и спуститесь в спрятанный под землёй ход.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 280 ₽
|Дети 8-16 лет
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дворец был и резиденцией фаворита Екатерины II, и центром императорской охоты при Александре II, и местом постоянного пребывания семья Александра III. На экскурсии мы:
- Посетим парадные залы, и я расскажу вам об их предназначении
- Полюбуемся интерьерами Мраморной столовой, Белого зала, парадной Опочивальни, Малиновой гостиной и Греческой галереи
- Зайдём в Верхнюю тронную Павла I, где вы узнаете о придворных церемониалах
- Заглянем в комнаты Николая I, спустимся в подземный ход и пройдём до придворной церкви
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
- Входные билеты включены в стоимость
- Могу провести индивидуальную экскурсию для вашей компании. Цена составит 2500 руб. без учёта входных билетов.
- Оплатить остаток суммы нужно не позднее 6 часов до начала экскурсии. Это необходимо, чтобы я могла заранее купить для вас входные билеты во дворец.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Гатчинском дворце
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Евгения. Я и мои коллеги рассказываем о Санкт-Петербурге и стараемся сделать это так, чтобы на каждой экскурсии для вас раскрывалась конкретная эпоха с её событиями, деятелями и их судьбами. Все наши гиды имеют опыт проведения экскурсий и специальное образование.
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