Гатчина — императорская резиденция с длинной историей и интересной судьбой. Изначально — подарок императрицы Екатерины II её фавориту графу Орлову. А в самом конце 18 века она становится любимым местом Павла I. Именно при нём дворец преображается, приобретает свой запоминающийся облик. Вы увидите всё воочию и услышите много любопытных фактов из прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Дворец с большим платцем перед входом поражает своей строгостью и словно переносит в эпоху Средневековья с его мощными замками.
- Полюбовавшись довольно аскетичными фасадами, мы заглянем внутрь и пройдём по парадным залам дворца — здесь царит совсем иная атмосфера! Вы увидите роскошные интерьеры, рассмотрите лепнину, канделябры и паркеты с узорами. Познакомитесь с господствующим на рубеже 18–19 веков стилем классицизм.
- Вы услышите истории из жизни «рыцаря печального образа», как можно назвать Павла, узнаете о его страхах и желаниях, мечтах и надеждах, развлечениях и быте.
- А закончим мы нашу экскурсию прогулкой по прекрасному парку.
Маршрут
- Гатчинский дворец.
- Пейзажный парк.
- Платц Гатчинского дворца.
- Карпиев мост и пруд.
- Павильон Венеры.
Организационные детали
- Трансфер на микроавтобусе или минивэне (в зависимости от размера группы), услуги гида, входные билеты включены в стоимость.
- Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 400 ₽
|Пенсионеры
|3 200 ₽
|Дети до 14
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2246 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мнеЗадать вопрос
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