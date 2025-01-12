Петергоф: императорские дворцы и парки русской Версалии (в мини-группе)

Приглашаем вас в императорскую резиденцию — Петергоф. Мы прогуляемся по парадным залам Большого дворца и по живописному знаменитому Нижнему парку.
4.8
393 отзыва
Петергоф: императорские дворцы и парки русской Версалии (в мини-группе)
Петергоф: императорские дворцы и парки русской Версалии (в мини-группе)
Петергоф: императорские дворцы и парки русской Версалии (в мини-группе)
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев21
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание билета

Императорская резиденция

Вас ожидает захватывающее путешествие в Императорскую резиденцию, построенную по образцу французского Версаля! На протяжении всей поездки вы познакомитесь с увлекательными фактами и историей создания этого уникального дворцового комплекса.

Программа экскурсии

  • Посещение Большого Петергофского дворца: Вы сможете насладиться роскошными залами, личными покоями императоров, резными лестницами и золочеными стенами. Обратите внимание, что посещение дворца включено в стоимость при выборе опции «С посещением Большого дворца».
  • Экскурсия по Нижнему парку: Прогулка по парку с гидом продлится полтора часа. Вы узнаете историю парка, его тайны и секреты, а также поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем».
  • Время для самостоятельной прогулки: После экскурсии у вас будет возможность насладиться живописным парком самостоятельно. Вы сможете перекусить, отдохнуть в тени величественных деревьев и представить, как по этим аллеям когда-то прогуливались императоры.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит окунуться в атмосферу истории и красоты. Не упустите возможность стать частью этой удивительной экскурсии!

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Экскурсия по нижнему парку Петергофа
Что не входит в цену
  • Билеты в Петергофский дворец с экскурсией:/n взрослые - 600р., учащиеся - 450р., дети до 16 лет - бесплатно
  • В летний сезон: /n входной билет в Парк платный/n также нужно будет купить билет на гида.
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Продолжительность 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 393 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
346
4
27
3
13
2
3
1
4
Е
12 янв 2025
Очень интересно и познавательно! Хорошая организация, действительно минигруппа. Гид отличный! Провела экскурсию не только по парку, но и обзорную по СПб. Спасибо
С
12 янв 2025
Хороший и реальный пример: абсолютно ужасная метельная,"нелётная" погода и фантастический по красоте, незабываемый итог поездки! Зимний Петергоф - это Чудо, даже если вы были там летом: свободный от толп, дворец
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и парк предстают в графическом, утонченном великолепии! Ну а если вас будет сопровождать гид Ольга, человек увлеченный, эрудированный,, щедрый, активный и позитивный, то я вас заранее поздравляю! С Ольгой - согласна в разведку в любую часть петербургской земли и, надеюсь, ещё встретимся!

Н
28 дек 2024
Л
14 дек 2024
В
22 ноя 2024
В
20 ноя 2024
О
28 окт 2024
Отличная экскурсия, нам повезло с гидом. Очень интересно и в высшей степени профессионально.
Л
19 окт 2024
А
9 окт 2024
Все отлично, хорошо организовано, комфортный транспорт, сопровождающий гид Настя - молодец! Спасибо большое)
Е
28 сен 2024
Все очень понравилось, Алла так интересно рассказывала и показывала достопримечательности Петра 1, эти фонтаны с подколом для других 😀
А
26 сен 2024
Без поездки в Петергоф вы не увидите Санкт-Петербург, это однозначно! Но только не самостоятельно! Ну походите, посмотрите и все… А вот такая экскурсия, на которой был я, в мини-группе(!) 20-25
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человек, с таким профессиональным экскурсоводом и таким водителем-профессионалом, вот это совершенно другое дело! После окончания экскурсии эмоции просто зашкаливали! Это такая красота, такой объем, такой заряд положительный, информации и впечатлений! Бросайте все и в Петергоф, гарантированно не пожалеете не одной минуты своего драгоценного времени! Рекомендую, как говорится, на все 100500!!!

А
25 сен 2024
Большое спасибо за удачную экскурсию. Особенно понравилась эрудированный экскурсовод Алла:)
C
24 сен 2024
О
21 сен 2024
Отличная экскурсия! Понравился формат мини группы, комфортный микроавтобус, доехали быстро, все чётко по времени. В большом дворце повезло с гидом, отличная экскурсия. Наш гид Ирена очень понравилась, профессионал своего дела!
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Интересный рассказ по дороге и на экскурсии по фонтанам. Для тех, кто хочет познакомиться с Петергофом или обновить впечатления (я была не первый раз) хороший вариант. Если хочется погулять подольше, то стоит выбрать более длительную прогулку. Мне понравилось!

О
20 сен 2024

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