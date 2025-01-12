Приглашаем вас в императорскую резиденцию — Петергоф. Мы прогуляемся по парадным залам Большого дворца и по живописному знаменитому Нижнему парку.

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Описание билета

Императорская резиденция

Вас ожидает захватывающее путешествие в Императорскую резиденцию, построенную по образцу французского Версаля! На протяжении всей поездки вы познакомитесь с увлекательными фактами и историей создания этого уникального дворцового комплекса.

Программа экскурсии

Посещение Большого Петергофского дворца: Вы сможете насладиться роскошными залами, личными покоями императоров, резными лестницами и золочеными стенами. Обратите внимание, что посещение дворца включено в стоимость при выборе опции «С посещением Большого дворца».

Вы сможете насладиться роскошными залами, личными покоями императоров, резными лестницами и золочеными стенами. Обратите внимание, что посещение дворца включено в стоимость при выборе опции «С посещением Большого дворца». Экскурсия по Нижнему парку: Прогулка по парку с гидом продлится полтора часа. Вы узнаете историю парка, его тайны и секреты, а также поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем».

Прогулка по парку с гидом продлится полтора часа. Вы узнаете историю парка, его тайны и секреты, а также поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем». Время для самостоятельной прогулки: После экскурсии у вас будет возможность насладиться живописным парком самостоятельно. Вы сможете перекусить, отдохнуть в тени величественных деревьев и представить, как по этим аллеям когда-то прогуливались императоры.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит окунуться в атмосферу истории и красоты. Не упустите возможность стать частью этой удивительной экскурсии!