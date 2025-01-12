Приглашаем вас в императорскую резиденцию — Петергоф. Мы прогуляемся по парадным залам Большого дворца и по живописному знаменитому Нижнему парку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание билета
Императорская резиденция
Вас ожидает захватывающее путешествие в Императорскую резиденцию, построенную по образцу французского Версаля! На протяжении всей поездки вы познакомитесь с увлекательными фактами и историей создания этого уникального дворцового комплекса.
Программа экскурсии
- Посещение Большого Петергофского дворца: Вы сможете насладиться роскошными залами, личными покоями императоров, резными лестницами и золочеными стенами. Обратите внимание, что посещение дворца включено в стоимость при выборе опции «С посещением Большого дворца».
- Экскурсия по Нижнему парку: Прогулка по парку с гидом продлится полтора часа. Вы узнаете историю парка, его тайны и секреты, а также поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем».
- Время для самостоятельной прогулки: После экскурсии у вас будет возможность насладиться живописным парком самостоятельно. Вы сможете перекусить, отдохнуть в тени величественных деревьев и представить, как по этим аллеям когда-то прогуливались императоры.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит окунуться в атмосферу истории и красоты. Не упустите возможность стать частью этой удивительной экскурсии!
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Экскурсия по нижнему парку Петергофа
Что не входит в цену
- Билеты в Петергофский дворец с экскурсией:/n взрослые - 600р., учащиеся - 450р., дети до 16 лет - бесплатно
- В летний сезон: /n входной билет в Парк платный/n также нужно будет купить билет на гида.
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Продолжительность 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 393 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
12 янв 2025
Очень интересно и познавательно! Хорошая организация, действительно минигруппа. Гид отличный! Провела экскурсию не только по парку, но и обзорную по СПб. Спасибо
С
Светлана
12 янв 2025
Хороший и реальный пример: абсолютно ужасная метельная,"нелётная" погода и фантастический по красоте, незабываемый итог поездки! Зимний Петергоф - это Чудо, даже если вы были там летом: свободный от толп, дворец
Н
Наталья
28 дек 2024
Л
Лариса
14 дек 2024
В
Виктория
22 ноя 2024
В
Вера
20 ноя 2024
О
Ольга
28 окт 2024
Отличная экскурсия, нам повезло с гидом. Очень интересно и в высшей степени профессионально.
Л
Людмила
19 окт 2024
А
Александра
9 окт 2024
Все отлично, хорошо организовано, комфортный транспорт, сопровождающий гид Настя - молодец! Спасибо большое)
Е
Екатерина
28 сен 2024
Все очень понравилось, Алла так интересно рассказывала и показывала достопримечательности Петра 1, эти фонтаны с подколом для других 😀
А
Анатолий
26 сен 2024
Без поездки в Петергоф вы не увидите Санкт-Петербург, это однозначно! Но только не самостоятельно! Ну походите, посмотрите и все… А вот такая экскурсия, на которой был я, в мини-группе(!) 20-25
А
Анна
25 сен 2024
Большое спасибо за удачную экскурсию. Особенно понравилась эрудированный экскурсовод Алла:)
C
Chirikovamari
24 сен 2024
О
Ольга
21 сен 2024
Отличная экскурсия! Понравился формат мини группы, комфортный микроавтобус, доехали быстро, все чётко по времени. В большом дворце повезло с гидом, отличная экскурсия. Наш гид Ирена очень понравилась, профессионал своего дела!
О
Олег
20 сен 2024
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