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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 6 часов 365 отзывов Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей Начало: На Площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 4250 3 825 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

Билеты 30 минут 2229 отзывов Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2) 500 ₽ за билет

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 143 отзыва Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 1 час 25 отзывов Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства Начало: На набережной Фонтанки Расписание: ежедневно в 18:00 1 500 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 70 отзывов Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии» Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 477 отзывов Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ» Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии Начало: Площадь Александра Невского 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 700 отзывов Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ... Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 160 отзывов Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 135 отзывов Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: На Дворцовой площади 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚀 На метеоре Групповая 6.5 часов 72 отзыва Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате Начало: На Дворцовой площади 4 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Из Петербурга в Царское Село и Павловск Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день Начало: По договоренности 17 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 145 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 201 отзыв Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре Начало: В районе метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00 1500 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 55 отзывов Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас Начало: На площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15 3 650 ₽ за билет

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 165 отзывов Грани Васильевского: дорогами островитян Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты Начало: в районе станции метро «Василеостровская» Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 18 отзывов Петербург в объективе: курс молодого фотографа Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке Начало: Центральный район 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 360 отзывов Эрмитаж: экскурсия в мир искусства Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее Начало: На Дворцовой площади 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 217 отзывов Петропавловская крепость - сердце Российской империи Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём 4 550 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов С умом по Эрмитажу Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца 6275 5 334 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 63 отзыва Шедевры Русского музея От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея Начало: На Площади искусств 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 26 отзывов Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ... 3 350 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3 часа 29 отзывов Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу Начало: На Площади Искусств Расписание: ежедневно в 11:00 3200 2 880 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры Начало: На Сенатской площади 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 40 отзывов Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания» 3 100 ₽ за человека

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин... 18500 12 950 ₽ за всё до 4 чел.