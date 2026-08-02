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В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле

Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
В Царском Селе находятся сразу две блистательные императорские резиденции — Екатерининский и Александровский дворцы.

Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия.
5
57 отзывов
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле

Описание экскурсии

Дорога в Царское Село

Наш путь займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок. Мы проедем по дороге, по которой ездили российские императоры. Вы увидите верстовые столбы, оставшиеся с тех времён, музей–дачу Пушкина, где поэт провёл свой медовый месяц и дописал роман «Евгений Онегин». Полюбуемся Египетскими воротами при въезде в Царское село и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната

Гениальный Растрелли возвёл этот дворец в стиле самого пышного высокого барокко. Роскошь здания поражает и по сей день. Вы пройдёте по парадной лестнице и Золотой анфиладе, заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную и другие комнаты. Апофеозом нашего своеобразного путешествия в 18 век станет посещение всемирно известной Янтарной комнаты.

Прогулка по Екатерининскому парку

Роскошные интерьеры сменятся не менее шедевральным парком. Вы увидите здесь образцы архитектуры разных эпох — Камеронову галерею и Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж. Отыщете «хижину отшельника», узнаете, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе и послушать военные марши.

Александровский дворец

Вы проникнетесь атмосферой этого душевного и уютного места. Именно его Николай II сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году вместе с семьёй навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Тут же после отречения от престола царская семья находилась ровно до тех пор, пока её не отправили в Тобольск.

Александровский парк

На прогулке по парку мы полюбуемся Белой башней и Малыми китайскими мостами. Поговорим об истории Царскосельской дороги и о том, чем в этих местах любил заниматься император со своими близкими. Вспомним о болезни цесаревича Алексея и взаимоотношениях семьи с одной из самых загадочных фигур 20 века — Григорием Распутиным.

Лицей

Царское село — это ещё и место, где Александр Пушкин провёл лицейские годы, а позже и первый месяц семейной жизни. Мы подойдём к зданию лицея и вспомним «золотой» лицейский выпуск.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
  • Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
  • Можно организовать поездку для группы больше 4-х человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности в переписке.
  • С вами будет гид из нашей команды

Что не входит в стоимость:

  • Билеты в парк
  • Билеты во дворец

Стоимость билетов в Екатерининский дворец и парк: взрослые — 1600 ₽, льготные категории — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Стоимость билетов в Александровский дворец: взрослые — 800 ₽, льготные категории — 500 ₽

Выходные дни: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11370 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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Светлана
24 июля мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале нас встретила Александра. на её удобнейшем авто мы отправились в путешествие. нас ждало Царское село. Наше погружение в историю началось фактически с
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первой минуты нашего общения. время пролетело незаметно, и вот мы уже на месте. Хочу заметить, что Александра не только великолепно владеет материалом, но и очень внимательный человек. каждую минуту мы с сыном ощущали её заботу о нашем комфорте. Мы посетили дворцы, гуляли по паркам, сделали много фотографий.
Александра, большое СПАСИБО за это день! Вы - профессионал! Однозначно рекомендуем!

24 июля мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале нас встретила Александра. на её удобнейшем авто мы
24 июля мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале нас встретила Александра. на её удобнейшем авто мы
24 июля мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале нас встретила Александра. на её удобнейшем авто мы
24 июля мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале нас встретила Александра. на её удобнейшем авто мы
24 июля мы приехали в Санкт-Петербург. На вокзале нас встретила Александра. на её удобнейшем авто мы
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Татьяна
Благодарим прекрасного гида Веронику за поездку из Питера в Пушкин. Я путешествовала с родителями весьма преклонного возраста. Мы посетили два дворца с парками, это довольно большая и непростая экскурсия для
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пожилых туристов. И они в восторге! Вероника очень пунктуальный, добрый и терпеливый экскурсовод, с пониманием отнеслась к особенностям тургруппы и учла все наши пожелания. На протяжении всей поездки на авто и прогулки по Царскому Селу интересно и непринужденно рассказывала об истории места, отвечала на наши вопросы. Казалось, мы прогуливаемся и беседуем с нашей хорошей знакомой. Большая благодарность Веронике за профессионализм, лёгкость в общении и терпение!

Благодарим прекрасного гида Веронику за поездку из Питера в Пушкин. Я путешествовала с родителями весьма преклонного
Благодарим прекрасного гида Веронику за поездку из Питера в Пушкин. Я путешествовала с родителями весьма преклонного
Благодарим прекрасного гида Веронику за поездку из Питера в Пушкин. Я путешествовала с родителями весьма преклонного
Благодарим прекрасного гида Веронику за поездку из Питера в Пушкин. Я путешествовала с родителями весьма преклонного
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Илья
Без сомнения это была самая яркая и запоминающаяся экскурсия! Не имеет смысла описывать красоту и изысканность дворцово-паркового искусства, торжественность парадных залов, исключительность янтарной комнаты - это нужно приехать и увидеть
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самому! А вот выбирая гида, я считаю своим долгом рекомендовать Вам Филиппа. Знание и умение подать материал, легкость и интеллигентность в общении, умение чувствовать гостей и направлять экскурсию по пути, который был бы наиболее понятен и приятен - это все про него! Ну и главное, никогда не думал, что отмечая работу гида, буду писать о таких качествах как выдержка, решительность и даже отвага! На обратном пути попали в настоящую бурю с «летающими» деревьями, градом и т. д. Благодаря решительности и местами без преувеличения отваги Филиппа, наша семья была спасена из казалось бы безвыходной ситуации! Филипп, низкий Вам поклон от всей нашей семьи!

Без сомнения это была самая яркая и запоминающаяся экскурсия! Не имеет смысла описывать красоту и изысканность
Без сомнения это была самая яркая и запоминающаяся экскурсия! Не имеет смысла описывать красоту и изысканность
Без сомнения это была самая яркая и запоминающаяся экскурсия! Не имеет смысла описывать красоту и изысканность
Без сомнения это была самая яркая и запоминающаяся экскурсия! Не имеет смысла описывать красоту и изысканность
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О
Прекрасная экскурсия! Спасибо нашему замечательному гиду Веронике! Все было очень хорошо спланировано и даже солнечную погоду, вопреки дождливому прогнозу погоды, нам Вероника организовала). Безмятежные прогулки по паркам, интересный рассказ, новые
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впечатления, это то, что нам нужно было после рабочей рутины)
Хотелось бы отметить, что Вероника, по нашему запросу, дала несколько полезных советов, что еще можно и нужно посмотреть в Санкт Петербурге и его окрестностей и куда сходить вкусно поесть). Это же очень важно для путешественников!))
Рекомендуем эту экскурсию с Вероникой!

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В
Самые приятные впечатления как от самой экскурсии, так и от экскурсовода Натальи. Путешествие на машине до Пушкина было комфортным, безопасным и информативным. Уже в Екатерининском дворце мы полностью оценили прелесть
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путешествия с гидом - все билеты приобретены заранее, мы везде сопровождены в густой толпе, нас вовремя и без задержек одели в "аудиогидов" и тапки. Нас везде ждали на выходе. Приятным бонусом стала информация об открытии новой галереи дворца, которую мы также посетили. Прогулка по парку была не только комфортной, но и информативной. Дорога до дома была украшена приятным разговором, за что Гиду также большое спасибо.

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С
Была в Питере уже три раза. В этот раз еще больше влюбилась в Питер. 💕 И это благодаря гиду Наталье, она так интересно рассказывала, встретила на комфортабельном автомобиле и мы поехали в царское село. И там как в сказке. Спасибо большое, Наталья. 🌺Обезательно приедем еще!!! 🌺
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