Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия.
Описание экскурсии
Дорога в Царское Село
Наш путь займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок. Мы проедем по дороге, по которой ездили российские императоры. Вы увидите верстовые столбы, оставшиеся с тех времён, музей–дачу Пушкина, где поэт провёл свой медовый месяц и дописал роман «Евгений Онегин». Полюбуемся Египетскими воротами при въезде в Царское село и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.
Екатерининский дворец и Янтарная комната
Гениальный Растрелли возвёл этот дворец в стиле самого пышного высокого барокко. Роскошь здания поражает и по сей день. Вы пройдёте по парадной лестнице и Золотой анфиладе, заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную и другие комнаты. Апофеозом нашего своеобразного путешествия в 18 век станет посещение всемирно известной Янтарной комнаты.
Прогулка по Екатерининскому парку
Роскошные интерьеры сменятся не менее шедевральным парком. Вы увидите здесь образцы архитектуры разных эпох — Камеронову галерею и Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж. Отыщете «хижину отшельника», узнаете, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе и послушать военные марши.
Александровский дворец
Вы проникнетесь атмосферой этого душевного и уютного места. Именно его Николай II сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году вместе с семьёй навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Тут же после отречения от престола царская семья находилась ровно до тех пор, пока её не отправили в Тобольск.
Александровский парк
На прогулке по парку мы полюбуемся Белой башней и Малыми китайскими мостами. Поговорим об истории Царскосельской дороги и о том, чем в этих местах любил заниматься император со своими близкими. Вспомним о болезни цесаревича Алексея и взаимоотношениях семьи с одной из самых загадочных фигур 20 века — Григорием Распутиным.
Лицей
Царское село — это ещё и место, где Александр Пушкин провёл лицейские годы, а позже и первый месяц семейной жизни. Мы подойдём к зданию лицея и вспомним «золотой» лицейский выпуск.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
- Можно организовать поездку для группы больше 4-х человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности в переписке.
- С вами будет гид из нашей команды
Что не входит в стоимость:
- Билеты в парк
- Билеты во дворец
Стоимость билетов в Екатерининский дворец и парк: взрослые — 1600 ₽, льготные категории — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Стоимость билетов в Александровский дворец: взрослые — 800 ₽, льготные категории — 500 ₽
Выходные дни: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.