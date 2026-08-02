В Царском Селе находятся сразу две блистательные императорские резиденции — Екатерининский и Александровский дворцы. Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога в Царское Село

Наш путь займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок. Мы проедем по дороге, по которой ездили российские императоры. Вы увидите верстовые столбы, оставшиеся с тех времён, музей–дачу Пушкина, где поэт провёл свой медовый месяц и дописал роман «Евгений Онегин». Полюбуемся Египетскими воротами при въезде в Царское село и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната

Гениальный Растрелли возвёл этот дворец в стиле самого пышного высокого барокко. Роскошь здания поражает и по сей день. Вы пройдёте по парадной лестнице и Золотой анфиладе, заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную и другие комнаты. Апофеозом нашего своеобразного путешествия в 18 век станет посещение всемирно известной Янтарной комнаты.

Прогулка по Екатерининскому парку

Роскошные интерьеры сменятся не менее шедевральным парком. Вы увидите здесь образцы архитектуры разных эпох — Камеронову галерею и Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж. Отыщете «хижину отшельника», узнаете, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе и послушать военные марши.

Александровский дворец

Вы проникнетесь атмосферой этого душевного и уютного места. Именно его Николай II сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году вместе с семьёй навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Тут же после отречения от престола царская семья находилась ровно до тех пор, пока её не отправили в Тобольск.

Александровский парк

На прогулке по парку мы полюбуемся Белой башней и Малыми китайскими мостами. Поговорим об истории Царскосельской дороги и о том, чем в этих местах любил заниматься император со своими близкими. Вспомним о болезни цесаревича Алексея и взаимоотношениях семьи с одной из самых загадочных фигур 20 века — Григорием Распутиным.

Лицей

Царское село — это ещё и место, где Александр Пушкин провёл лицейские годы, а позже и первый месяц семейной жизни. Мы подойдём к зданию лицея и вспомним «золотой» лицейский выпуск.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)

Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Можно организовать поездку для группы больше 4-х человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности в переписке.

С вами будет гид из нашей команды

Что не входит в стоимость:

Билеты в парк

Билеты во дворец

Стоимость билетов в Екатерининский дворец и парк: взрослые — 1600 ₽, льготные категории — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Стоимость билетов в Александровский дворец: взрослые — 800 ₽, льготные категории — 500 ₽

Выходные дни: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.