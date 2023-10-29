Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия.
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Что вас ожидает
Дорога в Царское Село
Наш путь займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок. Мы проедем по дороге, по которой ездили российские императоры. Вы увидите верстовые столбы, оставшиеся с тех времён, музей–дачу Пушкина, где поэт провёл свой медовый месяц и дописал роман «Евгений Онегин». Полюбуемся Египетскими воротами при въезде в Царское село и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.
Екатерининский дворец и Янтарная комната
Гениальный Растрелли возвёл этот дворец в стиле самого пышного высокого барокко. Роскошь здания поражает и по сей день. Вы пройдёте по парадной лестнице и Золотой анфиладе, заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную и другие комнаты. Апофеозом нашего своеобразного путешествия в 18 век станет посещение всемирно известной Янтарной комнаты.
Прогулка по Екатерининскому парку
Роскошные интерьеры сменятся не менее шедевральным парком. Вы увидите здесь образцы архитектуры разных эпох — Камеронову галерею и Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж. Отыщете «хижину отшельника», узнаете, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе и послушать военные марши.
Перерыв на обед (по вашему желанию)
Если вы захотите прервать ненадолго нашу историческую прогулку, отличным вариантом для обеда и отдыха станет ресторанный комплекс «Певческая башня» со смотровой площадкой.
Александровский дворец
Вы проникнетесь атмосферой этого душевного и уютного места. Именно его Николай II сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году вместе с семьёй навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Тут же после отречения от престола царская семья находилась ровно до тех пор, пока её не отправили в Тобольск.
Александровский парк
На прогулке по парку мы полюбуемся Белой башней и Малыми китайскими мостами. Поговорим об истории Царскосельской дороги и о том, чем в этих местах любил заниматься император со своими близкими. Вспомним о болезни цесаревича Алексея и взаимоотношениях семьи с одной из самых загадочных фигур 20 века — Григорием Распутиным.
Фёдоровский собор
Мы посетим красивейший собор, выстроенный в старорусском стиле и ставший любимым храмом последней императорской семьи. Полюбуемся Фёдоровским городком, где в госпитале во время Первой Мировой войны работал сам Сергей Есенин, а императорские дочери делали перевязки раненым.
Лицей
Царское село — это ещё и место, где Александр Пушкин провёл лицейские годы, а позже и первый месяц семейной жизни. Мы подойдём к зданию лицея и вспомним «золотой» лицейский выпуск.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
- Можно организовать поездку для группы больше 4-х человек. В таком случае нужно будет доплатить за минивэн или автобус. Подробности в переписке.
Что не входит в стоимость:
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк
- Билеты во дворец
Стоимость билетов в Екатерининский дворец и парк:
Взрослые — 1000 руб.
Студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб.
Дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Стоимость билетов в Александровский дворец:
Взрослые — 650 руб.
Студенты, учащиеся, пенсионеры — 400 руб.
Дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
Выходные дни: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.