Михайловский дворец

Дворец имеет четыре этажа. Высота центрального помещения — парадного вестибюля — ок. 25 м. Нижний этаж предназначался для повседневного пользования: личные комнаты владельцев, детские, резервные для гостей. В бельэтаже залы располагались анфиладой: на западной и северной сторонах — бальные, на восточной — парадные покои великой княгини и великого князя. В юго-восточном углу антресольного этажа был поставлен домовый храм св. Архистратига Михаила, цокольном этаже размещались кухни 🥧.

Внутреннее убранство поражало великолепием и выдержанностью стиля не меньше, чем внешний вид. Все было продумано изобретательным гением России и исполнено в сотрудничестве с лучшими мастерами. В каждом зале дворца Росси создал свой ансамбль из элементов, сосуществующих в единой гармонии. Особое впечатление оставляет сохранившийся доныне грандиозный Вестибюль — широкая входная арка, торжественные марши парадной лестницы, венчающая ее коринфская колоннада в бельэтаже, богато украшенный росписью плафон с верхним просветом (работы Джованни-Батиста Скотти), а по стенам — ряды прекрасно исполненных барельефов.

В залах Михайловского дворца размещаются следующие постоянные экспозиции: Древнерусское искусство ХII—XVII веков, Русское искусство XVIII века, Русское искусство первой половины XIX века, Русское искусство второй половины XIX века, Русское народное искусство XVII-XXI веков.