Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)

5
2 отзыва
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ по Михайловскому дворцу не просто познакомит вас с шедеврами русской живописи и скульптуры.

С гидом вы узнаете о том, как строилось одно из самых красивых 🤩 зданий Петербурга — Михайловский дворец, и как благодаря архитектору Росси в центре города появился блистательный ансамбль в стиле ампир, в который вошел дворец, площадь и улица, названные в честь великого князя Михаила Павловича.
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Билеты

850 ₽ за человека

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Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)

Что вы увидите

  • Михайловский дворец
Михайловский дворец
Дворец имеет четыре этажа. Высота центрального помещения — парадного вестибюля — ок. 25 м. Нижний этаж предназначался для повседневного пользования: личные комнаты владельцев, детские, резервные для гостей. В бельэтаже залы располагались анфиладой: на западной и северной сторонах — бальные, на восточной — парадные покои великой княгини и великого князя. В юго-восточном углу антресольного этажа был поставлен домовый храм св. Архистратига Михаила, цокольном этаже размещались кухни 🥧.
Внутреннее убранство поражало великолепием и выдержанностью стиля не меньше, чем внешний вид. Все было продумано изобретательным гением России и исполнено в сотрудничестве с лучшими мастерами. В каждом зале дворца Росси создал свой ансамбль из элементов, сосуществующих в единой гармонии. Особое впечатление оставляет сохранившийся доныне грандиозный Вестибюль — широкая входная арка, торжественные марши парадной лестницы, венчающая ее коринфская колоннада в бельэтаже, богато украшенный росписью плафон с верхним просветом (работы Джованни-Батиста Скотти), а по стенам — ряды прекрасно исполненных барельефов.
В залах Михайловского дворца размещаются следующие постоянные экспозиции: Древнерусское искусство ХII—XVII веков, Русское искусство XVIII века, Русское искусство первой половины XIX века, Русское искусство второй половины XIX века, Русское народное искусство XVII-XXI веков.
+Что входит
  • Экскурсия
  • Входной билет
Что не входит
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Инженерная ул., 4, Санкт-Петербург
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)

Доступно Смотрите свободные даты

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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