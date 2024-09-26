Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Групповая экскурсия

Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Русский музей — один из символов культурной столицы: вы посетите только 1 из его корпусов, Михайловский дворец, но при этом получите полное представление о развитии искусства в нашей стране.

В чем ценность тех творений, что считаются знаменитыми, какие сюжеты мастера выбирали для своих полотен и в чем приукрасили действительность — об этом и другом пойдёт речь на экскурсии.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Групповая экскурсия
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Групповая экскурсия
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Как дворец стал музеем

Изумительные интерьеры музея — это настоящая сокровищница русского искусства: конечно, эти залы не обойти за 1 день, но с нашим гидом вы осмотрите самые интересные полотна и скульптуры. Узнаете, кто и как строил великокняжескую резиденцию и как она превратилась в музей.

Сюжеты о художниках и знакомство с историей русского искусства

Будет рассказ и о том, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России. Работы выдающихся художников — Брюллова, Репина, Васнецова, Айвазовского, Сурикова и других — предстанут перед вами в новом свете и раскроют свои тайны.

Любопытные детали о творениях

Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, вдохновившие мастеров. Познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. А ещё разберётесь, в чем польстили живописцы августейшим заказчикам и заказчицам.

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей входят в цену экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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