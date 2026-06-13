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Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия

Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Русский музей — один из символов культурной столицы: вы посетите только 1 из его корпусов, Михайловский дворец, но при этом получите полное представление о развитии искусства в нашей стране.

В чем ценность тех творений, что считаются знаменитыми, какие сюжеты мастера выбирали для своих полотен и в чем приукрасили действительность — об этом и другом пойдёт речь на экскурсии.
4.9
271 отзыв
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия

Описание билета

Обратите внимание: часть постоянной экспозиции может быть временно недоступна. Подробности при необходимости уточняйте в переписке.

Обратите внимание: важно заранее покупать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро.

Что вас ожидает

Как дворец стал музеем

Изумительные интерьеры музея — это настоящая сокровищница русского искусства: конечно, эти залы не обойти за 1 день, но с нашим гидом вы осмотрите самые интересные полотна и скульптуры. Узнаете, кто и как строил великокняжескую резиденцию и как она превратилась в музей.

Сюжеты о художниках и знакомство с историей русского искусства

Будет рассказ и о том, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России. Работы выдающихся художников — Репина, Васнецова, Айвазовского, Сурикова и других — предстанут перед вами в новом свете и раскроют свои тайны.

Любопытные детали о творениях

Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, вдохновившие мастеров. Познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. А ещё разберётесь, в чем польстили живописцы августейшим заказчикам и заказчицам.

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей для вас и для гида оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
  • Билеты можно купить на официальном сайте музея на выбранное время. Лучше сделать это заранее, иначе билетов на желаемую дату может не оказаться
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
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манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 271 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
257
4
5
3
6
2
2
1
1
Elena
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро. Гид Алексей рассказал много занимательной и любопытной информации.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.+2
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро.
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М
Спасибо за чудесную экскурсию.
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Ксения
Экскурсия прошла замечательно!
Несмотря на большой объем информации, все было легко и интересно. Большое спасибо Елене!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
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В
Светлана очень знающий и позитивный гид! Нам все понравилось.

Имейте ввиду что билеты в музей не входят в стоимость и вам помимо своих билетов нужно будет также купить билет для гида.

Мы
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попросили поменять нам гида и организаторы без проблем пошли навстречу и быстро ответили на запрос.

К организаторам:
Вначале нам дали гида Михаила, который очень непрофессионально общался по телефону. Надеюсь что вы его не будете больше привлекать к работе.

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А
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
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Д
Светлана - очень приятный экскурсовод, знающая музей очень хорошо, но не напрягающая с деталями понапрасну. приятный темп, маме удалось посидеть, когда она уставала. мне особенно понравилась линия развития искусства от иконописи до 19 века. как все связано…
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