Русский музей — один из символов культурной столицы: вы посетите только 1 из его корпусов, Михайловский дворец, но при этом получите полное представление о развитии искусства в нашей стране. В чем ценность тех творений, что считаются знаменитыми, какие сюжеты мастера выбирали для своих полотен и в чем приукрасили действительность — об этом и другом пойдёт речь на экскурсии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Обратите внимание: часть постоянной экспозиции может быть временно недоступна. Подробности при необходимости уточняйте в переписке.

Обратите внимание: важно заранее покупать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро.

Что вас ожидает

Как дворец стал музеем

Изумительные интерьеры музея — это настоящая сокровищница русского искусства: конечно, эти залы не обойти за 1 день, но с нашим гидом вы осмотрите самые интересные полотна и скульптуры. Узнаете, кто и как строил великокняжескую резиденцию и как она превратилась в музей.

Сюжеты о художниках и знакомство с историей русского искусства

Будет рассказ и о том, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России. Работы выдающихся художников — Репина, Васнецова, Айвазовского, Сурикова и других — предстанут перед вами в новом свете и раскроют свои тайны.

Любопытные детали о творениях

Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, вдохновившие мастеров. Познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. А ещё разберётесь, в чем польстили живописцы августейшим заказчикам и заказчицам.

Организационные детали