Обратите внимание: часть постоянной экспозиции может быть временно недоступна. Подробности при необходимости уточняйте в переписке.
Обратите внимание: важно заранее покупать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро.
Что вас ожидает
Как дворец стал музеем
Изумительные интерьеры музея — это настоящая сокровищница русского искусства: конечно, эти залы не обойти за 1 день, но с нашим гидом вы осмотрите самые интересные полотна и скульптуры. Узнаете, кто и как строил великокняжескую резиденцию и как она превратилась в музей.
Сюжеты о художниках и знакомство с историей русского искусства
Будет рассказ и о том, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России. Работы выдающихся художников — Репина, Васнецова, Айвазовского, Сурикова и других — предстанут перед вами в новом свете и раскроют свои тайны.
Любопытные детали о творениях
Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, вдохновившие мастеров. Познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. А ещё разберётесь, в чем польстили живописцы августейшим заказчикам и заказчицам.
Организационные детали
Билеты в Русский музей для вас и для гида оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
Билеты можно купить на официальном сайте музея на выбранное время. Лучше сделать это заранее, иначе билетов на желаемую дату может не оказаться
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема, читать дальшеуменьшить
манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории.
Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре.
Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 271 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
257
4
5
3
6
2
2
1
1
Elena
Все супер. Отличная экскурсия, не перегружена, очень интересный гид. Интересная подача материала. 2 часа пролетели быстро. Гид Алексей рассказал много занимательной и любопытной информации.
+2
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М
Марина
Спасибо за чудесную экскурсию.
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Ксения
Экскурсия прошла замечательно! Несмотря на большой объем информации, все было легко и интересно. Большое спасибо Елене!
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В
Владимир
Светлана очень знающий и позитивный гид! Нам все понравилось.
Имейте ввиду что билеты в музей не входят в стоимость и вам помимо своих билетов нужно будет также купить билет для гида.
Мы читать дальшеуменьшить
попросили поменять нам гида и организаторы без проблем пошли навстречу и быстро ответили на запрос.
К организаторам: Вначале нам дали гида Михаила, который очень непрофессионально общался по телефону. Надеюсь что вы его не будете больше привлекать к работе.
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А
Анна
Интересная экскурсия в Михайловский дворец, все очень понравилось 🥰. Отдельная благодарность нашему гиду Диляре❤️🌺
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Д
Диана
Светлана - очень приятный экскурсовод, знающая музей очень хорошо, но не напрягающая с деталями понапрасну. приятный темп, маме удалось посидеть, когда она уставала. мне особенно понравилась линия развития искусства от иконописи до 19 века. как все связано…
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