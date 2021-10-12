Обратите внимание: важно заранее приобретать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро.

Что вас ожидает

Как дворец стал музеем

Изумительные интерьеры музея — это настоящая сокровищница русского искусства: конечно, эти залы не обойти за 1 день, но с нашим гидом вы осмотрите самые интересные полотна и скульптуры. Узнаете, кто и как строил великокняжескую резиденцию и как она превратилась в музей.

Сюжеты о художниках и знакомство с историей русского искусства

Будет рассказ и о том, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России. Работы выдающихся художников — Брюллова, Репина, Васнецова, Айвазовского, Сурикова и других — предстанут перед вами в новом свете и раскроют свои тайны.

Любопытные детали о творениях

Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, вдохновившие мастеров. Познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. А ещё разберётесь, в чем польстили живописцы августейшим заказчикам и заказчицам.

Организационные детали