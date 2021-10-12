Русский музей: шедевры Михайловского дворца

Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах

5
4 отзыва
Русский музей — один из символов культурной столицы: вы посетите только 1 из его корпусов, Михайловский дворец, но при этом получите полное представление о развитии искусства в нашей стране.

В чем ценность тех творений, что считаются знаменитыми, какие сюжеты мастера выбирали для своих полотен и в чем приукрасили действительность — об этом и другом пойдёт речь на экскурсии.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Русский музей: шедевры Михайловского дворца

Обратите внимание: важно заранее приобретать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро.

Что вас ожидает

Как дворец стал музеем

Изумительные интерьеры музея — это настоящая сокровищница русского искусства: конечно, эти залы не обойти за 1 день, но с нашим гидом вы осмотрите самые интересные полотна и скульптуры. Узнаете, кто и как строил великокняжескую резиденцию и как она превратилась в музей.

Сюжеты о художниках и знакомство с историей русского искусства

Будет рассказ и о том, как развивалось русское искусство с древних времен и как менялось отношение к нему в России. Работы выдающихся художников — Брюллова, Репина, Васнецова, Айвазовского, Сурикова и других — предстанут перед вами в новом свете и раскроют свои тайны.

Любопытные детали о творениях

Вы вспомните позабытые и малоизвестные эпизоды истории, вдохновившие мастеров. Познакомитесь с персонажами, лица которых увековечены на портретах из собрания музея. А ещё разберётесь, в чем польстили живописцы августейшим заказчикам и заказчицам.

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей оплачиваются отдельно за себя и за гида. Билеты необходимо приобрести заранее на выбранное время, иначе их может не оказаться на желаемую дату. Стоимость билета для взрослых граждан РФ — 400 рублей, для взрослых граждан других стран — 500 рублей, детям до 16 лет билет приобретать не нужно.
  • С собой возьмите средства индивидуальной защиты (маску и перчатки)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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4 настоящих отзыва от туристов

О
12 окт 2021
Прекрасная экскурсия для одного дня. За пару часов узнали много интересного. Елена рассказывает очень доходчиво, фокусируясь на особо интересных деталях. Мы в восторге!
Ю
3 сен 2021
У нас была гид Елена. Нам очень понравилась экскурсия! И подростку 15 лет и двум взрослым было очень интересно и все понятно. Я была в Русском музее четвертый раз, но мне кажется, впервые получила столько информации! Рекомендую!
Е
14 авг 2021
Очень благодарны Татьяне Аристарховой за интересную и познавательную экскурсию. Грамотный и профессиональный гид. Огромное спасибо за Вашу работу!
Н
31 июля 2021
Все было прекрасно! Гид Татьяна прекрасно провела экскурсию, не забывая о ребёнке. Спасибо

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