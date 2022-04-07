Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!

Предлагаю вашему вниманию уникальную и эксклюзивную экскурсию по всем разводным мостам Невы на авто Nissan Qashqai (1-4 чел.) или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle (5-8 чел.).

Маршрут;Благовещенский-Дворцовый-Троицкий-Литейный-Петра Великого-Александра Невского-Володарский-Большой Обуховский (Вантовый)- по правой стороне Невы обратно-Сампсониевский-Тучков-ЗСД-Центр

Протяженность 100 км! Такого вам не предложит никто! Уникальная логистика человека, знающего город досконально, позволит вам совершить нестандартный и неповторимый променад.

Повествование из моих уст начинается с первой минуты, история мостов в Петербурге и что можно было увидеть разводные мосты не только на Неве, особенности разводных механизмов, вы узнаете каким необычным способом разводились некоторые из мостов и сможете представить как это выглядело по фотографиям, которые я вам покажу.

Курьезные, удивительные и трагические ситуации, прыжки на мотоциклах, хитрости таксистов и ленинградцев, в каких фильмах съемочной площадкой стали мосты, это и итальянцы в России, Валерий Чкалов, Поздняя встреча, Брат, Гений, Интердевочка (полный эксклюзив)и многие другие.

Увлекательная экскурсия, с искрометным юмором и знанием дела рассказчика ждет вас.