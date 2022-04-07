Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»

Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»

Что вас ожидает 🤩

  • Великолепная подсветка нашего города предстанет вашему взгляду 12 разводных мостов
  • Набережные
  • Проспекты
  • В том числе самый длинный Обуховский
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость с двух сторон
  • Стрелка В. О. Храмы
  • Финляндский вокзал
  • Нахимовское училище и Аврора
  • Особняки и дворцы
  • Смольный собор
  • Музей Суворова
  • ЗСД с высоты птичьего полета 70 метров и еще множество достопримечательностей с рассказом об исторических фактах и событиях
Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!
Предлагаю вашему вниманию уникальную и эксклюзивную экскурсию по всем разводным мостам Невы на авто Nissan Qashqai (1-4 чел.) или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle (5-8 чел.).
Маршрут;Благовещенский-Дворцовый-Троицкий-Литейный-Петра Великого-Александра Невского-Володарский-Большой Обуховский (Вантовый)- по правой стороне Невы обратно-Сампсониевский-Тучков-ЗСД-Центр
Протяженность 100 км! Такого вам не предложит никто! Уникальная логистика человека, знающего город досконально, позволит вам совершить нестандартный и неповторимый променад.
Повествование из моих уст начинается с первой минуты, история мостов в Петербурге и что можно было увидеть разводные мосты не только на Неве, особенности разводных механизмов, вы узнаете каким необычным способом разводились некоторые из мостов и сможете представить как это выглядело по фотографиям, которые я вам покажу.
Курьезные, удивительные и трагические ситуации, прыжки на мотоциклах, хитрости таксистов и ленинградцев, в каких фильмах съемочной площадкой стали мосты, это и итальянцы в России, Валерий Чкалов, Поздняя встреча, Брат, Гений, Интердевочка (полный эксклюзив)и многие другие.
Увлекательная экскурсия, с искрометным юмором и знанием дела рассказчика ждет вас.
ВНИМАНИЕ! Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. В нашем городе возможно штормовое предупреждение. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на https://razvodmostov.spb.ru/

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вариант оплаты № 1 Транспорт Nissan Qashqai и экскурсионное обслуживание 3 часа 1-4 человека
  • Вариант оплаты № 2 Транспорт Volkswagen Caravelle и экскурсионное обслуживание 3 часа 5-8 человек.
  • В подарок всем гостям ссылка в облако на мой проект "Питеркинобиблиотека" с подборкой фотографий, фильмов, отрывков из кинолент и книг о Петербурге для ознакомления с моими рекомендациями
Что не входит
  • Повышение класса автомобиля (возможно до Merсedes Е-класса). Трансфер - За КАД в пределах СПБ, встреча в аэропорту и на вокзалах + 1000 рублей.
  • Возможно проведение экскурсии с радиогидами (удобно для групп 5-8 человек) + 100 рублей с человека.
  • Заказ фотосессии с профессиональным фотографом. Один из лучших в СПБ (цена по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с адреса
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в период навигации. Начало 00 30-00 50
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Мое почтение! Ваши пожелания и предложения жду в сообщениях. Обсуждаются любые нюансы. Не стесняйтесь задавать вопросы. Просьба о детях до 7 лет предупреждать заранее
  • Им требуется бустер. Одеваться по погоде
  • Желательно потеплее
  • Ночью холодает. Удобная обувь
  • Легкая и свободная одежда. Зонтики
  • Погода в Питере переменчива. Можете захватить с собой любые напитки и питание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в период навигации. Начало 00 30-00 50

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