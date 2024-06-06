Развод мостов в Санкт-Петербурге

Найдено 63 экскурсии в категории «Развод мостов» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
«Мы проедем мимо Александро-Невской лавры, по самому длинному разводному мосту Северной столицы — мосту Александра Невского»
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Вы увидите самый широкий в мире мост и разводной мост 18 века»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Совместить прогулку с просмотром разведения мостов, стоимость экскурсии увеличится (начало прогулки в 00:00)»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Маршрут можно корректировать с учетом ваших пожеланий, времени года, развода мостов и места встречи»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«Объясню, что такое развод мостов (это не то, что вы думаете) и чем отличалась эта система в царское время от сегодняшней»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«Развод мостов: увидеть хотя бы раз»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
«На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Вы увидите: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Смольный собор, 6 разводных мостов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
«Разведение мостов — сложное техническое мероприятие, и поэтому бывают отмены по независящим от гида обстоятельствам»
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000 за всё до 4 чел.
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Чтобы разобраться в механизме разводных мостов, я общался с инженерами-мостостроителями и выпускниками архитектурной академии и университета морского и речного флота»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«Именно ночью происходит то самое чудо — развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдёте мимо основных достопримечательностей Петербурга:»
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Во второй, также полуторачасовой, части вы сможете коснуться рукой изящного града Петра и увидеть ночную разводку мостов в историческом центре»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара)»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«И конечно же главное зрелище невской акватории — развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 11 чел.
Романтика белых ночей и разводных мостов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Романтика белых ночей и разводных мостов
Прочувствовать пульс летнего Петербурга на дружеской авто-экскурсии
Начало: По договоренности
20 июня в 23:30
2 июля в 23:30
12 600 за всё до 3 чел.
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Что вас ожидает: Огни ночного Петербурга, грандиозная разводка мостов и драйв зажигательного концерта»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
«Так же выезжаем на развод мостов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
«Романтика Белых ночей в Петербурге известна всем, но неотъемлемой частью этой романтики являются разводные мосты»
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, чтобы понаблюдать за знаменитым разводом мостов»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
«00 у Дворцового моста, где мы сможете впечатлиться процессом разводки мостов Санкт-Петербурга и проникнуться чудесной атмосферой белых ночей»
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
14 отзывов
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Но развод мостов вы обязательно увидите»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
«Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы»
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«И конечно, увидите главное зрелище летнего Петербурга: развод мостов»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«В случае штормового ветра СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ может отменить разведение мостов перед самим разведением»
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Прогулка проводится независимо от решения города о разведении мостов в конкретную дату, не отменяется и не переносится»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Развод мостов под звуки саксофона»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
«Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688 за человека
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
«Романтика ночного Петербурга На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса»
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
К разводным мостам - на ночном теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«На уютном теплоходе мы отправимся в северную часть города, чтобы полюбоваться лучшими видами и легендарным зрелищем — разводом мостов»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Успеете сделать фотографии, по желанию посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
122 отзыва
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Кульминацией станет, разумеется, развод мостов: Дворцовый и Троицкий вы увидите вблизи, а Благовещенский — возможно, застанете издалека»
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000 за человека
Они, мосты Петербурга
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
«Мы проедем по набережным рек и каналов, остановимся возле необычных мостов, а затем насладимся разведением мостов над Невой»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
«К разводным мостам — на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«И финалом путешествия станут разводные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий и Литейный»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
«В дни государственных праздников разводка мостов не производится»
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000 за всё до 6 чел.
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
«Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты»
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600 за всё до 7 чел.
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
«Далее вы увидите незабываемое шоу: разведение мостов»
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Разводные мосты — кульминация прогулки»
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700 за всё до 11 чел.

Советы к посещению

Несколько раз в году разведенные мосты в СПб можно наблюдать не только ночью, но и в дневные часы. Например, в День Военно-морского флота России или на музыкальном празднике «Алые Паруса». При проведении торжественных мероприятий можно с детьми посетить достопримечательности города и сделать красивые кадры разведенных пролетов во время фотопрогулки, не дожидаясь позднего времени. Передвигаясь на машине или на мотоцикле, обратите внимание, что некоторые навигаторы для транспортных средств при построении маршрута не берут во внимание ночной развод мостов. Практичнее находиться в той части города, где расположена ваша гостиница или отель. Иначе, придется подождать несколько часов, чтобы попасть на место

Немного истории

Еще в XVIII веке основная часть мостовых конструкций была изготовлена из дерева и располагалась на баржах, которые могли передвигаться по воде. Устройство мостов было выполнено подобно голландским. Разводные секции поднимались с помощью рычагов или лебедок. К концу XVIII века одновременно с появлением в архитектуре города гранитных набережных начали появляться и каменные мосты. В начале XX века стали возводить железобетонные конструкции. За время своего существования питерские мосты подвергались перестройке, их устройство изменялось. Развод некоторых из них осуществлялся совершенно по-другому, нежели сейчас. Разводные секции Благовещенского, Троицкого и Литейного моста раньше не поднимались вверх, а отводились в стороны параллельно набережным

Местные экскурсоводы

Предлагаем полюбоваться видами ночного города в сопровождении лучших гидов. На нашем сайте представлены различные варианты тематических пешеходных прогулок для активного отдыха, групповые и индивидуальные круизы, VIP-туры с описанием и указанием стоимости. Наблюдать за разводом мостов, сидя на палубе музыкального теплохода или прогуливаясь набережной – решать только вам. Для туристов организуются гастрономические туры, возможен прокат/аренда катера. Выбирайте удобную дату и бронируйте недорого экскурсию прямо на сайте! Отзывы туристов и фото с экскурсий помогут определиться с выбором

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
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    завершению экскурсии без суеты организовали выход на причал. Сама экскурсия очень понравилась, было интересно послушать аудиогида, для себя подчеркнул много нового и интересного. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить данную экскурсию, чтобы увидеть наш прекрасный город с воды. Выражаю благодарность организаторам и обязательно вернусь!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
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    куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!

    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
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    и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла.

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов»

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  5. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов" можно забронировать 63 экскурсии от 850 до 24 480 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 10913 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Санкт-Петербург входит в число городов, где можно увидеть незабываемое зрелище – развод мостов. Предлагаем недорогие групповые и индивидуальные пешеходные экскурсии, а также круизы на музыкальном теплоходе. Проплывая по рекам и каналам ночного города, вы сможете наблюдать за разводом мостов и любоваться достопримечательностями северной столицы. Только в центре Санкт-Петербурга находятся 3 из 12 разводных мостов. Опытные гиды поделятся интересными фактами о них. Можно выбрать экскурсии ниже, подобрать удобную дату в 2024 году, просмотреть отзывы и забронировать экскурсии по низкой цене
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