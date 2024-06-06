1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
«Мы проедем мимо Александро-Невской лавры, по самому длинному разводному мосту Северной столицы — мосту Александра Невского»
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
4 000₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Вы увидите самый широкий в мире мост и разводной мост 18 века»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Совместить прогулку с просмотром разведения мостов, стоимость экскурсии увеличится (начало прогулки в 00:00)»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Маршрут можно корректировать с учетом ваших пожеланий, времени года, развода мостов и места встречи»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«Объясню, что такое развод мостов (это не то, что вы думаете) и чем отличалась эта система в царское время от сегодняшней»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«Развод мостов: увидеть хотя бы раз»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
«На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Вы увидите: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Смольный собор, 6 разводных мостов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
«Разведение мостов — сложное техническое мероприятие, и поэтому бывают отмены по независящим от гида обстоятельствам»
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Чтобы разобраться в механизме разводных мостов, я общался с инженерами-мостостроителями и выпускниками архитектурной академии и университета морского и речного флота»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«Именно ночью происходит то самое чудо — развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдёте мимо основных достопримечательностей Петербурга:»
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Во второй, также полуторачасовой, части вы сможете коснуться рукой изящного града Петра и увидеть ночную разводку мостов в историческом центре»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа 45 минут
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара)»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500₽ за человека
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«И конечно же главное зрелище невской акватории — развод мостов»
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Романтика белых ночей и разводных мостов
Прочувствовать пульс летнего Петербурга на дружеской авто-экскурсии
Начало: По договоренности
20 июня в 23:30
2 июля в 23:30
12 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Что вас ожидает: Огни ночного Петербурга, грандиозная разводка мостов и драйв зажигательного концерта»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
«Так же выезжаем на развод мостов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
«Романтика Белых ночей в Петербурге известна всем, но неотъемлемой частью этой романтики являются разводные мосты»
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, чтобы понаблюдать за знаменитым разводом мостов»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
«00 у Дворцового моста, где мы сможете впечатлиться процессом разводки мостов Санкт-Петербурга и проникнуться чудесной атмосферой белых ночей»
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Но развод мостов вы обязательно увидите»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
«Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы»
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688₽ за человека
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«И конечно, увидите главное зрелище летнего Петербурга: развод мостов»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
Групповая
3 часа
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«В случае штормового ветра СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ может отменить разведение мостов перед самим разведением»
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Прогулка проводится независимо от решения города о разведении мостов в конкретную дату, не отменяется и не переносится»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Развод мостов под звуки саксофона»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
«Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
«Романтика ночного Петербурга На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса»
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2.5 часа
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«На уютном теплоходе мы отправимся в северную часть города, чтобы полюбоваться лучшими видами и легендарным зрелищем — разводом мостов»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Успеете сделать фотографии, по желанию посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Кульминацией станет, разумеется, развод мостов: Дворцовый и Троицкий вы увидите вблизи, а Благовещенский — возможно, застанете издалека»
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
«Мы проедем по набережным рек и каналов, остановимся возле необычных мостов, а затем насладимся разведением мостов над Невой»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
«К разводным мостам — на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«И финалом путешествия станут разводные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий и Литейный»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
«В дни государственных праздников разводка мостов не производится»
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
«Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты»
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
«Далее вы увидите незабываемое шоу: разведение мостов»
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Разводные мосты — кульминация прогулки»
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700₽ за всё до 11 чел.
Несколько раз в году разведенные мосты в СПб можно наблюдать не только ночью, но и в дневные часы. Например, в День Военно-морского флота России или на музыкальном празднике «Алые Паруса». При проведении торжественных мероприятий можно с детьми посетить достопримечательности города и сделать красивые кадры разведенных пролетов во время фотопрогулки, не дожидаясь позднего времени. Передвигаясь на машине или на мотоцикле, обратите внимание, что некоторые навигаторы для транспортных средств при построении маршрута не берут во внимание ночной развод мостов. Практичнее находиться в той части города, где расположена ваша гостиница или отель. Иначе, придется подождать несколько часов, чтобы попасть на место
Еще в XVIII веке основная часть мостовых конструкций была изготовлена из дерева и располагалась на баржах, которые могли передвигаться по воде. Устройство мостов было выполнено подобно голландским. Разводные секции поднимались с помощью рычагов или лебедок. К концу XVIII века одновременно с появлением в архитектуре города гранитных набережных начали появляться и каменные мосты. В начале XX века стали возводить железобетонные конструкции. За время своего существования питерские мосты подвергались перестройке, их устройство изменялось. Развод некоторых из них осуществлялся совершенно по-другому, нежели сейчас. Разводные секции Благовещенского, Троицкого и Литейного моста раньше не поднимались вверх, а отводились в стороны параллельно набережным
Предлагаем полюбоваться видами ночного города в сопровождении лучших гидов. На нашем сайте представлены различные варианты тематических пешеходных прогулок для активного отдыха, групповые и индивидуальные круизы, VIP-туры с описанием и указанием стоимости. Наблюдать за разводом мостов, сидя на палубе музыкального теплохода или прогуливаясь набережной – решать только вам. Для туристов организуются гастрономические туры, возможен прокат/аренда катера. Выбирайте удобную дату и бронируйте недорого экскурсию прямо на сайте! Отзывы туристов и фото с экскурсий помогут определиться с выбором
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
- EElena5 июня 2024Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
- ММихаил5 июня 2024Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
- ЕЕлена5 июня 2024Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
- ВВасилий5 июня 2024Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
- ИИрина5 июня 2024Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
- ААнастасия5 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ААнна4 июня 2024Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
- ИИрина4 июня 2024Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
- ЮЮлия4 июня 2024Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов" можно забронировать 63 экскурсии от 850 до 24 480 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 10913 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Санкт-Петербург входит в число городов, где можно увидеть незабываемое зрелище – развод мостов. Предлагаем недорогие групповые и индивидуальные пешеходные экскурсии, а также круизы на музыкальном теплоходе. Проплывая по рекам и каналам ночного города, вы сможете наблюдать за разводом мостов и любоваться достопримечательностями северной столицы. Только в центре Санкт-Петербурга находятся 3 из 12 разводных мостов. Опытные гиды поделятся интересными фактами о них. Можно выбрать экскурсии ниже, подобрать удобную дату в 2024 году, просмотреть отзывы и забронировать экскурсии по низкой цене