в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

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Модная история на рубеже веков

Я увлекаюсь культурой и искусством Петербурга, в том числе историей моды — с радостью поделюсь своими знаниями. Вы представите роскошные витрины и проследите, как менялась мода — например, с развитием транспорта. Узнаете, что Анна Ахматова писала про шляпки, что такое «корсетная остановка», как проходил первый в столице конкурс красоты, почему маскарады стали так популярны и как называли распродажи.

Модный маршрут

Наш небольшой, но насыщенный маршрут проложен по Каменноостровскому проспекту — месту притяжения модных жителей на рубеже 19-20 вв. Здесь располагалось множество бутиков и других знаковых заведений. Вы увидите доходный дом портных Лидвалей, Австрийскую площадь, дом и цветники императорского флориста Эйлерса, пройдете по Пушкарской улице. А дополнят мои рассказы исторические фото и иллюстрации.

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