в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Елисейские поля Петербурга: модная история

Узнать, что носили в Серебряном веке, на авторской прогулке по Петроградской стороне

Мини-группа
Это приглашение в модное прошлое одного из старейших районов города, Петроградской стороны.

Одежда, обувь и шляпки в магазинах по забытым адресам, новые костюмы, египетские маскарады, роскошные букеты «от Эйлерса»: Ее Величество Мода времен Серебряного века неспешно идет по Елисейским полям Петербурга — Каменноостровскому проспекту.

Вместе с ней прогуляемся и мы!
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Елисейские поля Петербурга: модная история
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Модная история на рубеже веков

Я увлекаюсь культурой и искусством Петербурга, в том числе историей моды — с радостью поделюсь своими знаниями. Вы представите роскошные витрины и проследите, как менялась мода — например, с развитием транспорта. Узнаете, что Анна Ахматова писала про шляпки, что такое «корсетная остановка», как проходил первый в столице конкурс красоты, почему маскарады стали так популярны и как называли распродажи.

Модный маршрут

Наш небольшой, но насыщенный маршрут проложен по Каменноостровскому проспекту — месту притяжения модных жителей на рубеже 19-20 вв. Здесь располагалось множество бутиков и других знаковых заведений. Вы увидите доходный дом портных Лидвалей, Австрийскую площадь, дом и цветники императорского флориста Эйлерса, пройдете по Пушкарской улице. А дополнят мои рассказы исторические фото и иллюстрации.

Организационные детали

  • Это экскурсия для путешественников строго 18+, так как она содержит материалы соответствующего содержания. Сообщите нам, если вы хотите организовать прогулку для детей, и мы адаптируем рассказ с учетом возраста участников.
  • Я использую радиогид для вашего комфорта: вы можете прогуливаться и при этом всегда меня слышать
  • Мы пройдем 1,4 км, при желании группы можем зайти на полчаса в кафе на чай/кофе
  • Рекомендую взять с собой смартфон с доступом к Google.doc: для удобства вы сможете рассматривать фотографии и картинки на экране телефона по ссылке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Горьковская
Когда и сколько длится
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

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