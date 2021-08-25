Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Фотопрогулка по Петроградской стороне

Исследовать старейший район города, заглянуть во двор-колодец и получить яркие снимки на память

5
14 отзывов
Петроградская сторона — место, где начиналась история Северной столицы.

Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства.

Покажу интересные образцы стрит-арта, чудесный парк и роскошные дома в стиле модерн.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне
Фотопрогулка по Петроградской стороне

Что вас ожидает

История и легенды Петропавловской крепости

Вы прогуляетесь вдоль Петропавловской крепости и узнаете, участвовала ли она в боевых сражениях, где находилась ее тюрьма и куда отправлялись местные коменданты после смерти. А также: кого называют «дедушкой русского флота», какой ритуал открывал навигацию на Неве и где находятся «ворота смерти». Рассмотрите Нарышкин бастион, памятник Зайцу, Иоанновские и Невские ворота.

Местные секреты

Петроградская сторона состоит из нескольких островов. Я расскажу, как люди перемещались между ними в былые времена и как изменился их облик в последние годы. Раскрою, почему в Питере так много кошек и где похоронены русские цари. Напоследок посоветую, где интересно провести время в городе и в какие нетуристические рестораны заглянуть.

Организационные детали

В течение 5 дней после прогулки я пришлю вам 30-60 обработанных фото.

🚩 Начало и место завершения: у метро Горьковская
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я родилась в Ленинграде. Живу здесь уже 37 лет и безумно люблю свой город. С радостью поделюсь своими знаниями и практическими советами. А также сделаю для вас психологические фотопортреты, отражающие настоящие эмоции. До встречи в Северной столице!
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14 реальных отзывов от туристов

И
25 авг 2021
Мария отличный гид и приятный человек, рассказала много интересных фактов про Петропавловскую крепость и не только! Фотографии мне и моему молодому человеку очень понравились, живые, искренние, Мария помогала нам с позированием когда это было необходимо. Впечатления остались только положительные, большое спасибо! ❤️
М
18 авг 2021
Фотопрогулка просто замечательная. Час с небольшим пролетел незаметно. Однозначно рекомендую.
А
13 авг 2021
Время с Марией пролетело незаметно. Прогулкой очень довольны. Получились замечательные фотографии. Спасибо большое!
Л
7 авг 2021
Мы с подругой, думая чем бы таким необычным заняться в Питере, нашли эту фотопрогулку с Марией.
Столько эмоций и впечатлений в итоге!! И столько чудесных кадров на фоне любимого Петербурга!!
Очень живые, настоящие фотографии!
От души благодарим Марию за фотопрогулку и очень рекомендуем!
О
28 июля 2021
Замечательная, легкая и непринужденная фотопрогулка с Марией!
Помогала нам, зажатым и не знающим, как лучше встать и куда деть руки))), красиво позировать.
Фото получились отличные!
Наталья
16 июля 2021
Спасибо Маше за прогулку- продуманный маршрут и информация, приятная девушка. И фото почти все достойные, очень интересно получились несколько в черно- белом формате. Очень рекомендую.
Алёна
2 июля 2021
26 июня были на фотопрогулке с Марией. Всё очень понравилось. И как составлен маршрут, и какая милая собеседница) Сегодня получили фотографии, большое спасибо!
И
26 июня 2021
Понравилась! В легкой форме, в спокойном ритме прошло наше замечательное знакомство с Петропавловской крепостью. Спасибо Марии, мне было комфортно, а это было важно, т. к. со мной были мои дочери 2 и 8-ми лет! Рекомендую! Будем ждать наши фото с нетерпением 😊
Ирина
23 июня 2021
Мария отличный экскурсовод, рассказчик и фотограф. Прогулка прошла в дружественной атмосфере и через 5 дней я получила замечательные фотографии в двух вариантах обработки! Идеальный вариант если вы путешествуете один или хотели бы получить совместные фотографии. Спасибо, Мария. Рекомендую.
Н
14 июня 2021
Прогулка прошла на одном дыхании. Мария интересный собеседник, время пролетело незаметно. Жду фото, думаю, что должны быть отличные.
A
10 июня 2021
Отличная экскурсия, для базового знакомства с Петропавловской крепостью. Потом, конечно, надо вернутся и глубже исходить все дорожки и музеи. Мария хорошо и бодро рассказала исторические факты, не забывая нас фотографировать. Фото после были присланы быстро и хорошо обработаны.
Т
6 июня 2021
Отличная экскурсия, отличные фотографии, рекомендую всем! Всего час времени и столько эмоций)
Елена
3 июня 2021
Огромное спасибо Марии за экскурсию. Было легко, приятно и интересно. С точки зрения организационных моментов - все четко и без «накладок». Фото получили в течение 3-х дней.
Алиса
23 мая 2021
Спасибо Марии за восхитительную фотопрогулку! 👏Мария показала действительно интересные местечки на Петроградской стороне, о которых мало кто знает, и рассказала о доходных домах Петроградской стороны. Мы побывали в Петропавловский крепости, выходили на причал и гуляли по пляжу. Мария познакомила меня с легендарной кошкой Капой, которая 20 лет "служит" в Петропавловском соборе. На протяжении всей экскурсии Мария фотографировала меня, помогала с позами, подсказывала, как лучше встать, куда посмотреть. Я почувствовала себя настоящей моделью)) С нетерпением жду фотографий😊. Даже не заметила как пролетело время фотопрогулки, настолько легко и приятно было общаться с Марией! Прекрасно провела время, увидела новые места, услышала много интересной информации! Спасибо огромное, мне очень понравилось! 😍👍

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