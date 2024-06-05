Авторские экскурсии от местных гидов Санкт-Петербурга

Найдено 85 экскурсий в категории «Авторские» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200 за человека
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
«Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
«Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело»
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
100 отзывов
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
«На прогулке вы посетите 4 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:»
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500 за всё до 6 чел.
Необычные памятники Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
«Авторский маршрут и нетривиальный способ узнать Петербург»
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
5 800 за всё до 4 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
«Так как это авторская экскурсия и её время ограничено, я делаю акценты именно на тех людях и событиях, которые считаю важным для общего понимания событий блокады»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 7 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800 за человека
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
277 отзывов
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
327 отзывов
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Ползком по клубам и барам
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
785 отзывов
Ползком по клубам и барам
Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда)
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 2 500 за человека
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Приготовьтесь к ночному путешествию по самому протяжённом маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500 за всё до 6 чел.
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490 за человека
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
«Пешеходная авторская экскурсия»
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
17 отзывов
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
«На авторской экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи»
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Неформальный Петербург
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
376 отзывов
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
«Групповая авторская обзорная экскурсия по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности и хочется увидеть город с другого ракурса»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500 за человека
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45
Завтра в 19:15
9 июня в 19:15
1 500 за человека
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Звери в Эрмитаже: путешествие по музею
Исследуйте звериный мир Эрмитажа, раскрывая тайны животных в искусстве вместе с опытным гидом
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 10:00
7 850 за всё до 4 чел.
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Петербург в революционных дневниках: 1905-1917 гг
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
Петербург в революционных дневниках: 1905-1917 гг
Воссоздать Петербург тех времен и пройти по следам жителей и борцов за власть на авторской прогулке
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 15:00
30 июня в 15:00
2 июля в 15:00
900 за человека
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399 за всё до 10 чел.
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Питейная культура Петербурга: исторический тур по барам
Откройте для себя мир питейной культуры Петербурга, погрузитесь в атмосферу легендарных баров и их истории
Начало: Ст. метро «Садовая»
«- Что такое авторский коктейль и с чем его едят - при этом изучить историю города больше чем за 200 лет»
Расписание: согласно расписанию в календаре
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
2 950 за человека
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
«Маршрут моей авторской экскурсии не повторяет ни одну из существующих программ по дворам и парадным Санкт-Петербурга»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299 за человека
Великие женщины Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 450 за человека
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
543 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
«Приглашаем вас на авторский моноспектакль, в котором драматичная и захватывающая история Петербурга предстанет перед вами как наяву»
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«В стоимость входит водная прогулка, услуги капитана из нашей команды и аудиогид с авторской экскурсией»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Начало: По договоренности
«Также "Спутник" рекомендует вам ознакомиться с авторскими экскурсиями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Начало: Лиговский пр., д. 47
«Индивидуальная авторская обзорная экскурсия по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности и хочется увидеть город с другого ракурса»
Расписание: по договоренности
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500 за человека
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Расписание: каждый день
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
    читать дальше

    самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Легенды русского балета в Петербурге
    Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,
    читать дальше

    Павлова и Чаплин, Маяковский, Колизей, милые котики и диковинные человечки, Алиса, Горшок, клуб 27 и много-много других персонажей оживают на стенах дворов. Никогда бы столько не увидели и не узнали за два часа. Это как раз то, чего мы ожидали, без лишнего академизма, весело, интересно, необычно и разнообразно. Спасибо Татьяне, и спасибо всем тем людям, которые делают такую красоту, радуя и удивляя.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
    Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Петербург в блокадных дневниках
  2. Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
  3. Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
  4. Гуляй как петербуржец
  5. Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Авторские" можно забронировать 85 экскурсий и билетов от 800 до 12 950 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5737 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 85 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Авторские», 5737 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам