1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
«Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
«Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело»
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
«На прогулке вы посетите 4 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:»
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
«Авторский маршрут и нетривиальный способ узнать Петербург»
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
«Так как это авторская экскурсия и её время ограничено, я делаю акценты именно на тех людях и событиях, которые считаю важным для общего понимания событий блокады»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800₽ за человека
Групповая
3 часа
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690₽ за человека
Групповая
4 часа
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Групповая
6 часов
Ползком по клубам и барам
Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда)
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 2 500₽ за человека
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Приготовьтесь к ночному путешествию по самому протяжённом маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
«Пешеходная авторская экскурсия»
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
«На авторской экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича мы с вами посетим парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи»
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
«Групповая авторская обзорная экскурсия по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности и хочется увидеть город с другого ракурса»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45
Завтра в 19:15
9 июня в 19:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Звери в Эрмитаже: путешествие по музею
Исследуйте звериный мир Эрмитажа, раскрывая тайны животных в искусстве вместе с опытным гидом
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 10:00
7 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в революционных дневниках: 1905-1917 гг
Воссоздать Петербург тех времен и пройти по следам жителей и борцов за власть на авторской прогулке
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 15:00
30 июня в 15:00
2 июля в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Питейная культура Петербурга: исторический тур по барам
Откройте для себя мир питейной культуры Петербурга, погрузитесь в атмосферу легендарных баров и их истории
Начало: Ст. метро «Садовая»
«- Что такое авторский коктейль и с чем его едят - при этом изучить историю города больше чем за 200 лет»
Расписание: согласно расписанию в календаре
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
«Маршрут моей авторской экскурсии не повторяет ни одну из существующих программ по дворам и парадным Санкт-Петербурга»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
«Приглашаем вас на авторский моноспектакль, в котором драматичная и захватывающая история Петербурга предстанет перед вами как наяву»
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«В стоимость входит водная прогулка, услуги капитана из нашей команды и аудиогид с авторской экскурсией»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Начало: По договоренности
«Также "Спутник" рекомендует вам ознакомиться с авторскими экскурсиями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Начало: Лиговский пр., д. 47
«Индивидуальная авторская обзорная экскурсия по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности и хочется увидеть город с другого ракурса»
Расписание: по договоренности
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Расписание: каждый день
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
- ААлексей5 июня 2024Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
- ИИрина5 июня 2024Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
- ССветлана5 июня 2024Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.
- ААлександра4 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
- ААнна4 июня 2024Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
- ММария4 июня 2024Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
- ЕЕкатерина4 июня 2024Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
- ССветлана4 июня 2024Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Авторские" можно забронировать 85 экскурсий и билетов от 800 до 12 950 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5737 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 85 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Авторские», 5737 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август