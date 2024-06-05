А Анна Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга читать дальше самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉 Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и

А Алексей Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами

И Ирина Легенды русского балета в Петербурге Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.

С Светлана Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.

А Александра Город, которого нет: как развлекался царский Петербург Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️

А Анна Гуляй как петербуржец Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!

М Мария Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые

Е Екатерина Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка читать дальше Павлова и Чаплин, Маяковский, Колизей, милые котики и диковинные человечки, Алиса, Горшок, клуб 27 и много-много других персонажей оживают на стенах дворов. Никогда бы столько не увидели и не узнали за два часа. Это как раз то, чего мы ожидали, без лишнего академизма, весело, интересно, необычно и разнообразно. Спасибо Татьяне, и спасибо всем тем людям, которые делают такую красоту, радуя и удивляя. Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,

Е Елена Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.