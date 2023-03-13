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Описание
Что вас ожидает
Архитектура в деталях
Бывая на Петроградке, порой трудно отделаться от мысли, что каменных изваяний здесь больше, чем людей. С фасадов взирают на нас кариатиды — античные статуи, служительницы храма Артемиды. Гордые и бесстрастные, они словно завидуют тем, кто может просто так гулять по городу. А мы будем гулять со смыслом!
Рассматривая кариатиды во дворах, арках и парадных, мы совершим путешествие из античности в эпоху модерна. Увидим сохранившиеся памятники архитектуры — старинные доходные дома — и поговорим о том, как продвигается их реставрация. Удивимся, какую необычную форму принимают лепные украшения и как органично они вписываются в интерьер.
Непарадные парадные
Маршрут моей авторской экскурсии не повторяет ни одну из существующих программ по дворам и парадным Санкт-Петербурга. Я научу вас ориентироваться в переулках вокруг Каменноостровского проспекта, покажу дворики и бывшие каретники. А поскольку гуляем мы небольшой компанией (до 4 человек), проведу вас в дома, куда не пускают большие группы. Там мы рассмотрим кариатиды, сравним их с «дворцовыми» скульптурами на фасадах и отыщем другие творения дореволюционных мастеров, в том числе печи и камины (что? да!).
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и занимает 1,5-2 часа, выбирайте удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Дмитрий, я фотограф, путешественник, руфер. Я люблю наш город и его историю. Летом я живу в Петербурге, организую прогулки по парадным и дворам. Подобные экскурсии мы с единомышленниками проводим уже более десяти лет. Для меня это хобби и работа: каждый год нахожу для себя что-то новое, а для путешественников составляю наиболее интересный маршрут.
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