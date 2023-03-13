«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны

Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор

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Уже успели наведаться к Атлантам? Пора на поиски кариатид — лепных фигур в женском обличии. Больше всего их на Петроградской стороне, причём не только на фасадах, но и в парадных. Мы обойдём 10 доходных домов и заглянем в глаза девушкам, которые «держат небо на каменных руках». По пути расскажу об архитектурных стилях и поделюсь легендами петроградских лабиринтов.
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
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Описание

Что вас ожидает

Архитектура в деталях

Бывая на Петроградке, порой трудно отделаться от мысли, что каменных изваяний здесь больше, чем людей. С фасадов взирают на нас кариатиды — античные статуи, служительницы храма Артемиды. Гордые и бесстрастные, они словно завидуют тем, кто может просто так гулять по городу. А мы будем гулять со смыслом!

Рассматривая кариатиды во дворах, арках и парадных, мы совершим путешествие из античности в эпоху модерна. Увидим сохранившиеся памятники архитектуры — старинные доходные дома — и поговорим о том, как продвигается их реставрация. Удивимся, какую необычную форму принимают лепные украшения и как органично они вписываются в интерьер.

Непарадные парадные

Маршрут моей авторской экскурсии не повторяет ни одну из существующих программ по дворам и парадным Санкт-Петербурга. Я научу вас ориентироваться в переулках вокруг Каменноостровского проспекта, покажу дворики и бывшие каретники. А поскольку гуляем мы небольшой компанией (до 4 человек), проведу вас в дома, куда не пускают большие группы. Там мы рассмотрим кариатиды, сравним их с «дворцовыми» скульптурами на фасадах и отыщем другие творения дореволюционных мастеров, в том числе печи и камины (что? да!).

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и занимает 1,5-2 часа, выбирайте удобную обувь.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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