Уже успели наведаться к Атлантам? Пора на поиски кариатид — лепных фигур в женском обличии. Больше всего их на Петроградской стороне, причём не только на фасадах, но и в парадных. Мы обойдём 10 доходных домов и заглянем в глаза девушкам, которые «держат небо на каменных руках». По пути расскажу об архитектурных стилях и поделюсь легендами петроградских лабиринтов.

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Описание

Что вас ожидает

Архитектура в деталях

Бывая на Петроградке, порой трудно отделаться от мысли, что каменных изваяний здесь больше, чем людей. С фасадов взирают на нас кариатиды — античные статуи, служительницы храма Артемиды. Гордые и бесстрастные, они словно завидуют тем, кто может просто так гулять по городу. А мы будем гулять со смыслом!

Рассматривая кариатиды во дворах, арках и парадных, мы совершим путешествие из античности в эпоху модерна. Увидим сохранившиеся памятники архитектуры — старинные доходные дома — и поговорим о том, как продвигается их реставрация. Удивимся, какую необычную форму принимают лепные украшения и как органично они вписываются в интерьер.

Непарадные парадные

Маршрут моей авторской экскурсии не повторяет ни одну из существующих программ по дворам и парадным Санкт-Петербурга. Я научу вас ориентироваться в переулках вокруг Каменноостровского проспекта, покажу дворики и бывшие каретники. А поскольку гуляем мы небольшой компанией (до 4 человек), проведу вас в дома, куда не пускают большие группы. Там мы рассмотрим кариатиды, сравним их с «дворцовыми» скульптурами на фасадах и отыщем другие творения дореволюционных мастеров, в том числе печи и камины (что? да!).

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и занимает 1,5-2 часа, выбирайте удобную обувь.