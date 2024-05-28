Благодарим за прекрасную экскурсию и фотосъёмку. Всего за 1,5 часа обошли наиболее значимые достопримечательности исторического центра Петербурга. Гид отлично знает город, может посоветовать интересные места и локации. Отдельно стоит отметить прекрасные фотографии - ракурсы подобраны прекрасно, позы естественные. Фотограф подсказывала, как лучше встать или повернуться, что очень ценно, если с позированием проблемы) Рекомендуем экскурсию тем, кто в Питере впервые.