Фокус на Питер

Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с главными достопримечательностями + увлекательный рассказ о них + погружение в эстетику Петербурга + уникальные профессиональные фото.

Даже если вы местный житель, подарите себе свидание с лучшим городом земли и нетипичные кадры на фоне привычных локаций. Ничего лишнего: только вы и Петербург.
5
4 отзыва
Фокус на Питер
Фокус на Питер
Фокус на Питер
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Мы начнём прогулку у стен Исаакиевского собора. Вы узнаете секреты его постройки и сделаете атмосферные фотографии на его фоне.
  • Прогуляемся по Дворцовой набережной и выйдем к Зимнему дворцу.
  • Поговорим о знаменитой Александровской колонне и сделаем самые нетипичные кадры в самой туристической точке города.
  • Выйдем на Невский проспект неожиданным маршрутом, о котором знают только местные. Вы увидите изнанку Петербурга, а мы запечатлим ваши эмоции в этот момент.
  • Посмотрим на величественный Казанский собор и храм Спаса на Крови.

Вы узнаете:

  • Почему Петербург всё-таки не откопали, а действительно построили
  • По какой причине именно от Адмиралтейства исходят все главные улицы города
  • Почему Зимний дворец стоит напротив Петропавловской крепости — некогда главной тюрьмы Северной столицы
  • Чем был Исаакиевский собор в советские годы
  • Какие тайны скрывают стены Спаса на Крови

И многое другое!

А ещё мы расскажем о самых вкусных местах Петербурга и заглянем в легендарную булочную под номером.

Кому подойдёт фотопрогулка

  • Идеальна для людей, желающих говорить об исторических фактах простым языком, ценящих юмор и любящих эстетику в фотографии.
  • Понравится и тем, кто видит город впервые, и местным жителям, которые хотят необычные кадры на фоне привычных локаций.
  • Подходит парам и семьям с детьми любого возраста.

Организационные детали

  • Мы будем сопровождать вас вдвоём, поскольку одна из нас — гид, а вторая — фотограф
  • В течение суток после прогулки вы получите 30–40 фотографий в цветокоррекции через облачный хранитель

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Малой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
Д
28 мая 2024
Нас было 4 человека, всем очень понравилось! Даже подростку 13и лет)) Анна рассказала много интересного про город, а Анита сделала прекрасные памятные фото. Всем рекомендую!
Нас было 4 человека, всем очень понравилось! Даже подростку 13и лет)) Анна рассказала много интересного проНас было 4 человека, всем очень понравилось! Даже подростку 13и лет)) Анна рассказала много интересного проНас было 4 человека, всем очень понравилось! Даже подростку 13и лет)) Анна рассказала много интересного про
С
20 мая 2024
Благодарим за прекрасную экскурсию и фотосъёмку. Всего за 1,5 часа обошли наиболее значимые достопримечательности исторического центра Петербурга. Гид отлично знает город, может посоветовать интересные места и локации. Отдельно стоит отметить прекрасные фотографии - ракурсы подобраны прекрасно, позы естественные. Фотограф подсказывала, как лучше встать или повернуться, что очень ценно, если с позированием проблемы) Рекомендуем экскурсию тем, кто в Питере впервые.
Светлана
7 апр 2024
Замечательно провела время! Узнала интересные истории. Очень приятные девушки, спасибо за вкусный бонус в конце экскурсии. . шикарные и атмосферные фото. Эта поездка навсегда останется в моем сердце 💕
Замечательно провела время! Узнала интересные истории. Очень приятные девушки, спасибо за вкусный бонус в конце экскурсии.Замечательно провела время! Узнала интересные истории. Очень приятные девушки, спасибо за вкусный бонус в конце экскурсии.Замечательно провела время! Узнала интересные истории. Очень приятные девушки, спасибо за вкусный бонус в конце экскурсии.
Александра
26 мар 2024
Очень понравилось, узнали некоторые нюансы о городе, которых не было в городской обзорной экскурсии, что показалось плюсом… Так как разная подача делает свое дело.
Фотографу отдельное спасибо за памятные кадры и оперативность

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