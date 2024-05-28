Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с главными достопримечательностями + увлекательный рассказ о них + погружение в эстетику Петербурга + уникальные профессиональные фото.
Даже если вы местный житель, подарите себе свидание с лучшим городом земли и нетипичные кадры на фоне привычных локаций. Ничего лишнего: только вы и Петербург.
Даже если вы местный житель, подарите себе свидание с лучшим городом земли и нетипичные кадры на фоне привычных локаций. Ничего лишнего: только вы и Петербург.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы начнём прогулку у стен Исаакиевского собора. Вы узнаете секреты его постройки и сделаете атмосферные фотографии на его фоне.
- Прогуляемся по Дворцовой набережной и выйдем к Зимнему дворцу.
- Поговорим о знаменитой Александровской колонне и сделаем самые нетипичные кадры в самой туристической точке города.
- Выйдем на Невский проспект неожиданным маршрутом, о котором знают только местные. Вы увидите изнанку Петербурга, а мы запечатлим ваши эмоции в этот момент.
- Посмотрим на величественный Казанский собор и храм Спаса на Крови.
Вы узнаете:
- Почему Петербург всё-таки не откопали, а действительно построили
- По какой причине именно от Адмиралтейства исходят все главные улицы города
- Почему Зимний дворец стоит напротив Петропавловской крепости — некогда главной тюрьмы Северной столицы
- Чем был Исаакиевский собор в советские годы
- Какие тайны скрывают стены Спаса на Крови
И многое другое!
А ещё мы расскажем о самых вкусных местах Петербурга и заглянем в легендарную булочную под номером.
Кому подойдёт фотопрогулка
- Идеальна для людей, желающих говорить об исторических фактах простым языком, ценящих юмор и любящих эстетику в фотографии.
- Понравится и тем, кто видит город впервые, и местным жителям, которые хотят необычные кадры на фоне привычных локаций.
- Подходит парам и семьям с детьми любого возраста.
Организационные детали
- Мы будем сопровождать вас вдвоём, поскольку одна из нас — гид, а вторая — фотограф
- В течение суток после прогулки вы получите 30–40 фотографий в цветокоррекции через облачный хранитель
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Анита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 25 туристов
Здравствуйте! Мы — петербургский тандем экскурсовода и фотографа — Анна и Анита. Объединились, чтобы вы могли совместить приятное с полезным. В нашей фотоэкскурсии вы полностью погрузитесь в атмосферу Петербурга: узнаетеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 мая 2024
Нас было 4 человека, всем очень понравилось! Даже подростку 13и лет)) Анна рассказала много интересного про город, а Анита сделала прекрасные памятные фото. Всем рекомендую!
С
Светлана
20 мая 2024
Благодарим за прекрасную экскурсию и фотосъёмку. Всего за 1,5 часа обошли наиболее значимые достопримечательности исторического центра Петербурга. Гид отлично знает город, может посоветовать интересные места и локации. Отдельно стоит отметить прекрасные фотографии - ракурсы подобраны прекрасно, позы естественные. Фотограф подсказывала, как лучше встать или повернуться, что очень ценно, если с позированием проблемы) Рекомендуем экскурсию тем, кто в Питере впервые.
Светлана
7 апр 2024
Замечательно провела время! Узнала интересные истории. Очень приятные девушки, спасибо за вкусный бонус в конце экскурсии. . шикарные и атмосферные фото. Эта поездка навсегда останется в моем сердце 💕
Александра
26 мар 2024
Очень понравилось, узнали некоторые нюансы о городе, которых не было в городской обзорной экскурсии, что показалось плюсом… Так как разная подача делает свое дело.
Фотографу отдельное спасибо за памятные кадры и оперативность
Фотографу отдельное спасибо за памятные кадры и оперативность
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНочныеЛетниеСвятые местаФотопрогулкиРомантическиеОбзорныеДворцы, замки и особнякиИсаакиевский соборПопулярные местаМузеиЗимний дворецКазанский соборМонастыри, церкви, храмыСпас на КровиУлицы и переулкиАлександровская колоннаДворцовая площадьНеформальныеСамое главное
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
В тренде
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
29652 669₽ за человека