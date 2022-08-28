Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили! Вы отправитесь в фото-приключение по центру города, услышите его легенды, истории и необычные факты. А на память у вас останутся стильные фотографии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка по нарядному Санкт-Петербургу

С вами будет фотограф с десятилетним стажем, знающий и горячо любящий Петербург. Он проведет вас по яркому, торжественному центру города и сделает качественные снимки. Не переживайте, наш гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, поймает счастливые эмоции и превратит съемку в городское приключение.

Петербург вчера, сегодня, завтра

Переходя от одной локации к другой, вы за час откроете тайны Города на Неве и погрузитесь в его атмосферу. Услышите об истоках Петербурга, о русских царях и их женах, о мостах и реках, легендах и великих событиях. И конечно, помимо главных достопримечательностей, мы заглянем во дворики и красивую парадную:)

Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.

Организационные детали