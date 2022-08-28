Парадный Петербург: прогулка с фотографом

Получить коллекцию фото-воспоминаний из центра города и заодно узнать его поближе

4.9
7 отзывов
Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили! Вы отправитесь в фото-приключение по центру города, услышите его легенды, истории и необычные факты. А на память у вас останутся стильные фотографии.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка по нарядному Санкт-Петербургу

С вами будет фотограф с десятилетним стажем, знающий и горячо любящий Петербург. Он проведет вас по яркому, торжественному центру города и сделает качественные снимки. Не переживайте, наш гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, поймает счастливые эмоции и превратит съемку в городское приключение.

Петербург вчера, сегодня, завтра

Переходя от одной локации к другой, вы за час откроете тайны Города на Неве и погрузитесь в его атмосферу. Услышите об истоках Петербурга, о русских царях и их женах, о мостах и реках, легендах и великих событиях. И конечно, помимо главных достопримечательностей, мы заглянем во дворики и красивую парадную:)

Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.

Организационные детали

  • Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 600 руб. /чел. для компании 6-9 человек, 400 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
D
28 авг 2022
Задумка этой экскурсии очень интересная и сильно отличается от стандартных вариантов. Это и профессиональная фотосессия, и классная, необычная экскурсия. Так заинтересовали, что в итоге весь вечер читал про историю Петербурга. Фото тоже потрясающие. Атмосферные, как в журнале, реально. Спасибо гиду Илье!! Очень понравилось!!! Также хочу поблагодарить организаторов - оперативно отвечали и пошли навстречу, поменяли время время встречи. Рекомендую друзьям и обязательно приду ещё раз сам!
P
26 авг 2022
Пока все еще ждем готовые фото. Задача была провести фотосессию на прогулке. Сергей интересный собеседник. Приятно было с ним прогуляться и поработать на камеру.
В
26 авг 2022
Для тех кто не хочет толпиться в большой группе людей, а хочет получить массу эмоций и фотографий на память. Скажу сначала, что ребята молодцы и все очень хорошо организовано, бронируешь время и дату, платишь предоплату, за день с тобой связывается твой гид-фотограф, который при необходимости ответит на любой интересующий вопрос. Поможет при необходимости (если нет возможности пройти например его целиком весь, как это было у нас, мы были с коляской) подобрать маршрут прогулки так чтоб было удобно комфортно Вам. Хочу выразить благодарность нашему гиду-фотографу Сергею, за отлично проведённое время. Прогулка очень понравилась, мы были с коляской и нам подобрали так маршрут, чтоб было удобно пройти с ребёнком, за что я очень благодарна, Сергей помогал советом на протяжение всей съемки, рассказал много интересного про город, напоследок дал совет куда лучше сходить и что ещё посмотреть в Санкт-Петербурге, мы с мужем остались очень довольны. Теперь ждём наших фоточек. Рекомендую данную прогулку с фотографом, берите не пожалеете.
Ю
21 авг 2022
Гид Сергей хорошо подкован в истории исторических зданий, рассказывает увлекательно, потомной просьбе сделал основной темой Исаакиевский собор, маршрут построил по моей просьбе именно через собор. На встрече я была с 5 летним ребёнком, время до прогулки ограничено 1 часом, для маршрута с детьми это мало! Надо хотя бы 1-20, ибо под конец прогулки уже ближе к последним объектам гид постоянно говорил ускориться, а с мелким это сделать сложно, он устал, немного ныл, гида это раздражало, хоть и вёл он себя очень профессионально и вида не подавал) Фото на крыше заняли видимо чуть меньше времени, чем бы я хотела.
Предлагаю увеличить время данной экскурсии до 1-20, тогда будет в самый раз! Пи. эс. Это касается не только прогулки с детьми, если бы я была одна, тоже не хотела бы сильно бегать)))
Р
17 авг 2022
Нам очень понравилось. Прогулка была очень интересная. Сергей профессионал своего дела.
Бэлигто
17 авг 2022
Добрый день. Вчера были на прогулке с фотографом Ильей! Очень понравилось! Интересная экскурсия. Советую добавить чуть чуть добавить время и добавить в маршрут Исаакиевский собор))) ждём фотки)))
В
10 авг 2022
Были на фотосессии «парадный Петербург».
Отличный маршрут по главным достопримечательностям города. Очень понравилось,фотографу Сергею отбельное спасибо за фото и прекрасное общение

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников📸Фотопрогулки

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Прогулка на яхте по парадному Петербургу
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
3.3
3 отзыва
Прогулка на яхте по парадному Петербургу
Не упускайте возможность прогуляться по центру Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Сегодня
Завтра
23 сен
12 000 за всё до 8 чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
Станция метро «Адмиралтейская»
590 за 1 человека
Прогулка по городским садам Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
Екатерининский сад, рядом с домом Невский пр. 37
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
1 100 за 1 человека
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
1 час 45 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Театр-проект
Театр-проект
5
3 отзыва
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга
Садовая ул. , 37
17 999 за всё до 15 чел.
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите
Кирпичный переулок, 1
890 за 1 человека
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гужвинская
Гужвинская
4.9
22 отзыва
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
Прогуляйтесь по Петербургу в компании профессионального фотографа
оговаривается индивидуально
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 3 800 за всё до 5 чел.
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
4 часа
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
4.7
6 отзывов
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Приглашаем вас на обзорную прогулку по центру Петербурга
Лиговский проспект, д. 10
23 сен
26 сен
1 300 за 1 человека
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
5
1 отзыв
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Острые углы, пикантные сюжеты и секреты за ширмой на авторской экскурсии по центру города
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
7 000 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
На этой самостоятельной экскурсии, вы узнаете
станция метро «Адмиралтейская»
890 за 1 человека
Парадный Петербург
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
53 отзыва
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
у Гостиного Двора
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
4 160 за всё до 5 чел.
Обзорная по городу с прогулкой на теплоходе по рекам и каналам
4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная по городу с прогулкой на теплоходе по рекам и каналам
Автобусная с теплоходной прогулкой по рекам и каналам. Место окончания экскурсии - в центре города
1 300 за 1 человека
Необычные дворы и парадные Петербурга на индивидуальной экскурсии
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
18 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на индивидуальной экскурсии
Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
от 55004 950 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ