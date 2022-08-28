Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фотопрогулка по нарядному Санкт-Петербургу
С вами будет фотограф с десятилетним стажем, знающий и горячо любящий Петербург. Он проведет вас по яркому, торжественному центру города и сделает качественные снимки. Не переживайте, наш гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, поймает счастливые эмоции и превратит съемку в городское приключение.
Петербург вчера, сегодня, завтра
Переходя от одной локации к другой, вы за час откроете тайны Города на Неве и погрузитесь в его атмосферу. Услышите об истоках Петербурга, о русских царях и их женах, о мостах и реках, легендах и великих событиях. И конечно, помимо главных достопримечательностей, мы заглянем во дворики и красивую парадную:)
Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.
Организационные детали
Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки
По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
Также можно увеличить число участников, доплата составит 600 руб. /чел. для компании 6-9 человек, 400 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 9571 экскурсию для 14192 туристов
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить вас с неформальными памятниками Петербурга и раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Danil
28 авг 2022
Задумка этой экскурсии очень интересная и сильно отличается от стандартных вариантов. Это и профессиональная фотосессия, и классная, необычная экскурсия. Так заинтересовали, что в итоге весь вечер читал про историю Петербурга. Фото тоже потрясающие. Атмосферные, как в журнале, реально. Спасибо гиду Илье!! Очень понравилось!!! Также хочу поблагодарить организаторов - оперативно отвечали и пошли навстречу, поменяли время время встречи. Рекомендую друзьям и обязательно приду ещё раз сам!
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Pavel
26 авг 2022
Пока все еще ждем готовые фото. Задача была провести фотосессию на прогулке. Сергей интересный собеседник. Приятно было с ним прогуляться и поработать на камеру.
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Виктория
26 авг 2022
Для тех кто не хочет толпиться в большой группе людей, а хочет получить массу эмоций и фотографий на память. Скажу сначала, что ребята молодцы и все очень хорошо организовано, бронируешь время и дату, платишь предоплату, за день с тобой связывается твой гид-фотограф, который при необходимости ответит на любой интересующий вопрос. Поможет при необходимости (если нет возможности пройти например его целиком весь, как это было у нас, мы были с коляской) подобрать маршрут прогулки так чтоб было удобно комфортно Вам. Хочу выразить благодарность нашему гиду-фотографу Сергею, за отлично проведённое время. Прогулка очень понравилась, мы были с коляской и нам подобрали так маршрут, чтоб было удобно пройти с ребёнком, за что я очень благодарна, Сергей помогал советом на протяжение всей съемки, рассказал много интересного про город, напоследок дал совет куда лучше сходить и что ещё посмотреть в Санкт-Петербурге, мы с мужем остались очень довольны. Теперь ждём наших фоточек. Рекомендую данную прогулку с фотографом, берите не пожалеете.
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Юлия
21 авг 2022
Гид Сергей хорошо подкован в истории исторических зданий, рассказывает увлекательно, потомной просьбе сделал основной темой Исаакиевский собор, маршрут построил по моей просьбе именно через собор. На встрече я была с 5 летним ребёнком, время до прогулки ограничено 1 часом, для маршрута с детьми это мало! Надо хотя бы 1-20, ибо под конец прогулки уже ближе к последним объектам гид постоянно говорил ускориться, а с мелким это сделать сложно, он устал, немного ныл, гида это раздражало, хоть и вёл он себя очень профессионально и вида не подавал) Фото на крыше заняли видимо чуть меньше времени, чем бы я хотела. Предлагаю увеличить время данной экскурсии до 1-20, тогда будет в самый раз! Пи. эс. Это касается не только прогулки с детьми, если бы я была одна, тоже не хотела бы сильно бегать)))
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Рафиков
17 авг 2022
Нам очень понравилось. Прогулка была очень интересная. Сергей профессионал своего дела.
Бэлигто
17 авг 2022
Добрый день. Вчера были на прогулке с фотографом Ильей! Очень понравилось! Интересная экскурсия. Советую добавить чуть чуть добавить время и добавить в маршрут Исаакиевский собор))) ждём фотки)))
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Вадим
10 авг 2022
Были на фотосессии «парадный Петербург». Отличный маршрут по главным достопримечательностям города. Очень понравилось,фотографу Сергею отбельное спасибо за фото и прекрасное общение
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