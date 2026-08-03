8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка — про любовь к фотографии, архитектуре и, конечно, Петербургу. Захватив фотокамеру, мы пройдём по следам фотографов прошлого века, отыщем любопытные сюжеты на улицах города, рассмотрим эстетичные парадные, витражи и детали фасадов. Я не только поделюсь с вами навыками фотосъемки, но и расскажу любимые истории и легенды Петербурга.

Описание фото-прогулки

В поисках неожиданных ракурсов Петербурга

В Петербурге нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях. С любителями архитектуры мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города – Коломну. Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу. А можем прогуляться по культовым достопримечательностям Петербурга, чтобы рассмотреть их под новым углом и поймать в объектив свой личный образ города. По пути не будем скучать – я не только поделюсь опытом фотографа, но и расскажу легенды и любопытные факты из истории Петербурга, а ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.

Всё, что вам нужно знать о фотосъёмке

Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но и получите новые навыки съемки. Как фотограф и педагог, я с удовольствием объясню вам технические азы или продвинутые аспекты съёмки – в зависимости от вашего профессионального уровня. Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга.

Организационные детали