8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петербург в объективе: курс молодого фотографа

Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Эта прогулка — про любовь к фотографии, архитектуре и, конечно, Петербургу.

Захватив фотокамеру, мы пройдем по следам фотографов прошлого века, отыщем любопытные сюжеты на улицах города, рассмотрим эстетичные парадные, витражи и детали фасадов.

Я не только поделюсь с вами навыками фотосъемки, но и расскажу любимые истории и легенды Петербурга.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Центральный район
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа

Что вас ожидает

В поисках неожиданных ракурсов Петербурга
В Петербурге нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях. С любителями архитектуры мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города – Коломну. Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу. С теми, кому больше по душе природа, мы отправимся на берег Балтийского моря, к Финскому заливу. А можем прогуляться по культовым достопримечательностям Петербурга, чтобы рассмотреть их под новым углом и поймать в объектив свой личный образ города. По пути не будем скучать – я не только поделюсь опытом фотографа, но и расскажу легенды и любопытные факты из истории Петербурга, а еще проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.

Всё, что вам нужно знать о фотосъемке
Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но у получите новые навыки съемки. Как фотограф и педагог, я с удовольствием объясню вам технические азы или продвинутые аспекты съемки – в зависимости от вашего профессионального уровня. Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга.

Организационные детали

Во время прогулки снимать будем на фотокамеру – вашу или мою, цифровую или пленочную.

Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральный район.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Просто, сходите на эту экскурсию. Это намного лучше, чем экскурсия с толпой таких же как и вы зевак))) как бонус получите дополнительно знания и навык в фотографии. Гид прекрасно знает историю и поводит вас не по затоптаным маршрутам. Я даже забывал о том, что надо фотографировать. Было очень интересно
3 января 2020
Даже самая простая фотокамера - это не смартфон, однако нубы, вроде меня поначалу пытаются делать снимки так, словно имеют дело с телефоном, а потом удивляются, а чего это снимки ничем не отличаются от телефонных... Благодаря гиду Оле экспозиция, выдержка, диафрагма и другие страшные слова перестали быть такими страшными. Рекомендую всем, кто интересуется фотографией.
25 ноября 2019
Очень переживала, что будет холодно и дети не получат удовольствие от прогулки, но погода пошла к нам навстречу, хотя бы тем, что было ясно и солнечно)), а Ольга продумала маршрут с заходом в помещения, чтобы можно было погреться. Дети в восторге и от маршрута, особенно от церкви)), мечтают теперь посмотреть дворик летом,когда будет работать фонтан и от Ольги, как экскурсовода и фотографа, получилось много прекрасных снимков. Спасибо Вам огромное, приедем летом, надеюсь, и тоже прогуляемся с Вами))
27 августа 2019
С нами была Юлия. Нас выслушали все, что мы хотим. В точности попали в ожидания, очень было познавательно и информативно. Рекомендую!!!
9 августа 2019
Экскурсия подойдет людям, которые хотят освоить фотоаппарат, а также тем, кто любит всякие «неформальные» достопримечательности: старые парадные, дворы-колодцы, дворики и стены с полународным творчеством. Ольга - очень приятный доброжелательный человек.
7 августа 2019
Огромная благодарность гиду Ольге. Мы увидели город совершенно другими глазами, хотя до этого были уверены, что удивить нас будет сложно, т.к. неоднократно были в Петербурге. Дочка (11 лет) получила долгожданный мастер класс по азам фотографии. Понравилось все, и общение (дочка сложно сближается с людьми, стесняется, но здесь проблем не было), и маршрут, и знание истории города, и терпение :) Ольга поняла, что именно мы хотим, посоветовала маршрут для наших самостоятельных прогулок. Мы в восторге, если честно, не ожидала. Впервые пользуюсь такого рода услугами, боялась подвоха, но все прошло на 5+.
2 августа 2019
Экскурсия для тех, кто вообще не знаком с фотографией. Гид Ольга даёт базовые знания по предмету, не очень учитывая индивидуальные особенности. Пожелания маршрута не учитывались. Время экскурсии было уменьшено по просьбе гида.
28 июля 2019
Отлично провели время. Экскурсовод Ольга показала много интересных непарадных достопримечательностей города. Спасибо за большой объем информации по основам композиции и работе со светом с демонстрацией на практических примерах.
Рекомендуем.

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