8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В поисках неожиданных ракурсов Петербурга

В Петербурге нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях. С любителями архитектуры мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города – Коломну. Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу. С теми, кому больше по душе природа, мы отправимся на берег Балтийского моря, к Финскому заливу. А можем прогуляться по культовым достопримечательностям Петербурга, чтобы рассмотреть их под новым углом и поймать в объектив свой личный образ города. По пути не будем скучать – я не только поделюсь опытом фотографа, но и расскажу легенды и любопытные факты из истории Петербурга, а еще проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.

Всё, что вам нужно знать о фотосъемке

Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но у получите новые навыки съемки. Как фотограф и педагог, я с удовольствием объясню вам технические азы или продвинутые аспекты съемки – в зависимости от вашего профессионального уровня. Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга.