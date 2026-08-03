8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Захватив фотокамеру, мы пройдём по следам фотографов прошлого века, отыщем любопытные сюжеты на улицах города, рассмотрим эстетичные парадные, витражи и детали фасадов.
Я не только поделюсь с вами навыками фотосъемки, но и расскажу любимые истории и легенды Петербурга.
Описание фото-прогулки
В поисках неожиданных ракурсов Петербурга
В Петербурге нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях. С любителями архитектуры мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города – Коломну. Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу. А можем прогуляться по культовым достопримечательностям Петербурга, чтобы рассмотреть их под новым углом и поймать в объектив свой личный образ города. По пути не будем скучать – я не только поделюсь опытом фотографа, но и расскажу легенды и любопытные факты из истории Петербурга, а ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.
Всё, что вам нужно знать о фотосъёмке
Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но и получите новые навыки съемки. Как фотограф и педагог, я с удовольствием объясню вам технические азы или продвинутые аспекты съёмки – в зависимости от вашего профессионального уровня. Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга.
Организационные детали
- Возможен любой уровень и необязательно иметь камеру — мы предоставим
- Мы можем работать с фотоаппаратом любой модели или даже снимать на смартфон
- Прогулка подойдет и для взрослых, и для детей
- Эту прогулку для вас проведут наши коллеги
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сыну 9 лет- в восторге от интересной информации, особенно про настройки и способы съёмок.
Нашим учителем стал Илья. Ученице - 10 лет, без опыта
Было интересно и полезно.
(экскурсия была 4 марта 2026)
Спасибо за мастер-класс.
Увидели Питер через взгляд фотографа, запечатлели его, себя, наконец,