8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Научитесь снимать Петербург как профессионал: мастер-класс на улицах города

Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Эта прогулка — про любовь к фотографии, архитектуре и, конечно, Петербургу.

Захватив фотокамеру, мы пройдём по следам фотографов прошлого века, отыщем любопытные сюжеты на улицах города, рассмотрим эстетичные парадные, витражи и детали фасадов.

Я не только поделюсь с вами навыками фотосъемки, но и расскажу любимые истории и легенды Петербурга.
5
35 отзывов
Научитесь снимать Петербург как профессионал: мастер-класс на улицах города
Научитесь снимать Петербург как профессионал: мастер-класс на улицах города
Научитесь снимать Петербург как профессионал: мастер-класс на улицах города

Описание фото-прогулки

В поисках неожиданных ракурсов Петербурга

В Петербурге нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях. С любителями архитектуры мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города – Коломну. Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу. А можем прогуляться по культовым достопримечательностям Петербурга, чтобы рассмотреть их под новым углом и поймать в объектив свой личный образ города. По пути не будем скучать – я не только поделюсь опытом фотографа, но и расскажу легенды и любопытные факты из истории Петербурга, а ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.

Всё, что вам нужно знать о фотосъёмке

Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но и получите новые навыки съемки. Как фотограф и педагог, я с удовольствием объясню вам технические азы или продвинутые аспекты съёмки – в зависимости от вашего профессионального уровня. Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга.

Организационные детали

  • Возможен любой уровень и необязательно иметь камеру — мы предоставим
  • Мы можем работать с фотоаппаратом любой модели или даже снимать на смартфон
  • Прогулка подойдет и для взрослых, и для детей
  • Эту прогулку для вас проведут наши коллеги

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 62541 туриста
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
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цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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Н
Отлично организован формат! Очень приятный в общении Илья доступно рассказал о нюансах работы с фотоаппаратом и нашел время так же для не большой фотосессии. Данный формат я выбрала для дочери 17 лет и она в восторге)) Благодарю организаторов и конечно Илью за волшебный эмоциональный ряд! Рекомендую!
Отлично организован формат! Очень приятный в общении Илья доступно рассказал о нюансах работы с фотоаппаратом и
Отлично организован формат! Очень приятный в общении Илья доступно рассказал о нюансах работы с фотоаппаратом и
Отлично организован формат! Очень приятный в общении Илья доступно рассказал о нюансах работы с фотоаппаратом и
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Светлана
Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно. Илья оказался не только приятным собеседником, но и настоящим профессионалом: он талантливый фотограф и
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замечательный учитель.
Благодаря его руководству я смогла освежить свои навыки в фотографировании, а также получила множество прекрасных фотографий, которые теперь радуют глаз и напоминают о чудесном дне.
Если вы хотите не только увидеть красивые места, но и прокачать свои фотонавыки в компании интересного человека — смело обращайтесь к Илье!
PS: автор приложенных фото - Илья.

Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно.
Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно.
Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно.
Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно.
Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно.
Хочу выразить благодарность Илье за незабываемую фотопрогулку! Экскурсия прошла на одном дыхании — время пролетело незаметно.
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Т
У нас был гид Илья. Очень интересная подача материала.
Сыну 9 лет- в восторге от интересной информации, особенно про настройки и способы съёмок.
У нас был гид Илья. Очень интересная подача материала.
У нас был гид Илья. Очень интересная подача материала.
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В
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили фотосессию в живописных местах Санкт-Петербурга))
Нашим учителем стал Илья. Ученице - 10 лет, без опыта
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работы с фотокамерой. Поэтому сначала Илья рассказал об устройстве фотоаппарата (привет поколению, снимающему только на смартфоны). Потом ученица снимала под чутким руководством профессионала. Илья подсказывал удачные ракурсы, рассказывал об интересных вариантах экспозиции, особенностях съемки движущихся и стационарных объектов, сыпал терминами (дисторсия, экспозиционное число, фокусное расстояние, аберрация, фрейминг и пр.) и сразу же понятными словами объяснял, что это такое.
Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий (в частности, интересовали дворы-"колодцы" и смотровые крыши) со стартом от Казанского собора. За отведенное время успели побывать во всех локациях. Илья также согласился выступать при необходимости моделью (параллельно показывая, к примеру, как фигурой снимаемого закрыть нежелательные объекты на фото - строительный кран и т. п.).

P.S. Хочу вот еще что добавить… Порадовало максимально корректное общение фотографа с девочкой. (расшифровывать? в частности, он ее не касался. держал дистанцию, даже когда надо было встать очень близко. как "яжемамка" я такие вещи отслеживаю, более того, родственницы, которым показывала снимки с мастер-класса, тоже обратили на этот момент внимание). И вообще Илья нашел подход к стеснительному подростку. Что отразилось на портретных фотографиях - девочка не напряжена, в кадре естественные эмоции.
Считаю, это еще раз говорит о профессионализме фотографа! В общем, нам с учителем на мастер-классе повезло!))
Желаем всей команде успехов, денежных и адекватных клиентов!

Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили+1
Полный восторг! Во-первых, узнали массу сведений о нюансах профессиональной фотосъемки. Во-вторых, за стоимость мастер-класса дополнительно получили
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В
Экскурсию проводил Илья.
Было интересно и полезно.
(экскурсия была 4 марта 2026)
Спасибо за мастер-класс.
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А
Наверное, лучшая экскурсия в Питере))) Юля большая молодец - много знает о городе, отлично разбирается в своей теме и ещё талантливый человек.
Увидели Питер через взгляд фотографа, запечатлели его, себя, наконец,
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т. к. обычно фотографируем сам город, а здесь ещё и друг друга. С экскурсии остались классные фотографии. Причём мы ходили всей семьёй, у каждого получились красивые фотографии. Плюс Юля нам сделала шикарные снимки. А ещё повезло с погодой и был красивый закат.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и Юлю!

Наверное, лучшая экскурсия в Питере))) Юля большая молодец - много знает о городе, отлично разбирается в своей теме и ещё талантливый человек.
Наверное, лучшая экскурсия в Питере))) Юля большая молодец - много знает о городе, отлично разбирается в своей теме и ещё талантливый человек.
Наверное, лучшая экскурсия в Питере))) Юля большая молодец - много знает о городе, отлично разбирается в своей теме и ещё талантливый человек.
Наверное, лучшая экскурсия в Питере))) Юля большая молодец - много знает о городе, отлично разбирается в своей теме и ещё талантливый человек.
Наверное, лучшая экскурсия в Питере))) Юля большая молодец - много знает о городе, отлично разбирается в своей теме и ещё талантливый человек.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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