100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу.

Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице.

И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
4600 ₽
3220 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Чернышевская
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У этой экскурсии100 отзывов
4.71
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом

Что вас ожидает

Вы и Санкт-Петербург — в объективе
Прогулка пройдет для вас спокойно и комфортно: я помогу преодолеть страх камеры и подскажу, как лучше позировать. Фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления: я работаю фотографом десять лет, и опыт помогает мне передать характер и историю людей через объектив камеры.

Прочувствовать петербуржский колорит
Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города. Я открою секреты домов, старинных церквей и улиц, расскажу о современной культуре Петербурга, о поэзии, барах, еде и музыке. Покажу заброшенный двор духов, старинные лестницы Дома Архитектора и знаменитые дворики-колодцы. А если захотите, мы даже поднимемся на одну из крыш и осмотрим город сверху — я знаю десятки таких фотогеничных мест в самых разных местах Петербурга.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведем мы или другие гиды из нашей команды
  • После прогулки в течение двух дней вы получите от 20 до 50 обработанных фотографий, готовых к печати
  • При желании можем организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно
  • Все фотографии к экскурсии сделаны нашими гидами
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Секретный Петербург: прогулка с фотографом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Чернышевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Очень здорово!!! Всё понравилось!И экскурсия и фотосессия! Всегда считала,что нефотогиничная,а здесь прекрасно получилось всё,как будто не я.)))) Спасибо огромное Анастасии!!!
11 марта 2020
Интересно и необычно. Не избитые места. Лёгкая прогулка и отличные фото после экскурсии.
10 марта 2020
Все очень понравилось,Алексей показал места,о существовании которых мы и не догадывались.Спасибо!!!Теперь с нетерпением ждем фотографий...
9 марта 2020
Всё понравилось. Узнали что-то новое. Спасибо)
Виктория
6 марта 2020
Экскурсия была интересной и увлекательной. Погода была дождливой, но Ольга подобрала маршрут, чтобы было не только интересно, но и никто не промок. С нетерпением ждём фотографии. Ольге большое спасибо.
2 марта 2020
Прогулка с Ольгой была великолепной! Очень атмосферно, на одном дыхании! Она помогла взглянуть на город другими глазами
1 марта 2020
Спасибо Алексею за интересную экскурсию и красивые фото!!😍
Экскурсия была не по стандартным местам Петербурга, что ещё больше понравилось ))
Фотографии прислали буквально на следующий день после экскурсии, чему очень рады, фото получились замечательные!
Спасибо большое!!
28 февраля 2020
Если вы хотите потрясающие фотографии из Санкт-Петербурга, если хотите увидеть необычные места, то однозначно стоит пойти на эту экскурсию! Профессиональный фотограф, одновременно очень увлекательно рассказывающий гид. Легкий в общении человек. Фотосессия прошла непринуждённо, хотя муж и сын не любят все это, фотографироваться, позировать)) но все прошло супер, мы даже не замечали иногда, что нас снимают. очень рекомендуем !!!
26 февраля 2020
Интересный рассказ о питерских домах!! Узнали много интересного, увидели много прекрасного!!
22 февраля 2020
Всем привет! Мы гуляли с гидом Арсением, он очень интересно рассказывает про архитектуру, какие-то исторические моменты. Видно, что ему самому это всё интересно, а увлеченного человека всегда приятно слушать! Посетили несколько интересных мест, которые остались бы мимо нас, если бы не Арсений!)) Экскурсия - на 5+! Слабым местом, на мой взгляд, является фотография. К сожалению, не было помощи в позировании - я абсолютно не знал, куда деть свой взгляд, свои руки и прочее. В итоге, у нас получилось много дублирующихся фотографий и довольно мало локаций. :( Если бы не собственный опыт от предыдущих фотосессий, то вообще накатило бы разочарование, поскольку фотосессия заявлена как полноценная часть экскурсии. За фото 4 -!
Спасибо за интереснейшую экскурсию и оперативную обработку! Успехов в развитии! :))
Ещё 90 отзывов

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