100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

С вами будет профессионал с более чем 10-летним опытом в портретной и художественной съёмке, все фотографии в описании — реальные работы нашей команды. Перед началом съёмки вы сможете обсудить с фотографом стиль, идеи и свои пожелания, чтобы результат полностью соответствовал вашим ожиданиям.
Что вас ожидает
Вы и Санкт-Петербург — в объективе
Прогулка пройдет для вас спокойно и комфортно: мы поможем преодолеть страх камеры и подскажем, как лучше позировать. Фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления: у нас работают гиды, которые с опытом съёмки от десяти лет, это помогает им передать характер и историю людей через объектив камеры.
Прочувствовать петербуржский колорит
Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города. Откроем секреты знаменитых двориков-колодцев и непарадных улиц, поговорим о поэзии, барах, еде и музыке. Секретный Петербург — какой он? Начнем от знаменитых Пяти Углов и откроем множество интереснейших мест, скрытых от глаз в центре города: Голубая парадная, Особняк Каншина, дом Довлатова, секретные проходные дворы-колодцы, позволяющие вам телепортироваться с одной улицы на другую — если знать, как. Вас ждут дом Елисеевых и парадная «Ромашка», черная лестница богатейшего доходного дома, через которую мы выйдем к Фонтанке, чтобы сделать еще несколько красивых кадров.
Организационные детали
Вход в парадную «Ромашка» по желанию — 130 ₽/чел.
Вы получите 50+ фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки, профессиональная цветокоррекция фотографий входит в стоимость
Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
При желании можем организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно
По желанию можно провести эту прогулку в формате экскурсии, без фотосессии
Возможно проведение экскурсии для любого количества человек. Доплата за чел. — 1280 ₽, от 10 чел. — 1000 ₽/чел.
В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
С вами будут гиды из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 62938 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальшеуменьшить
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 446 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Забава
Очень Крутая экскурсия-фотосессия Фотки просто огонь Девушка очень милая
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Н
Нина
Нашим экскурсаводом и по совместительству фотографом была замечательная девушка Алена. Узнали историю создания некоторых домов Питербурга, побывали в красивых парадных. Было очень интересно и познавательно. Фотографии получились просто 🔥. Часть экскурсии прошла под дождем, но это не испортило ни настроение, ни кадры. Большое спасибо Алене за чудестные семейные фото в копилку🫶
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Оксана
Алёна, вы — волшебница! Я даже не думала, что можно совместить увлекательную прогулку по Питеру с такой крутой фотосессией. Вы очень тактично руководили процессом, мы чувствовали себя естественно и раскованно. Получили невероятный заряд энергии и коробку эмоций. Спасибо!
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Е
Елена
Спасибо огромное за потрясающую экскурсию и крутые фото. Мы получили массу крутых фото и не менее интересных рассказов о Санкт-Петербурге. Я бы порекомендовала всем кто приезжает в этот волшебный город, сходить на эту экскурсию. Отдельное спасибо гиду Алексею, день запомниться на долго, и фото как приятный бонус.
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Е
Елена
Замечательная прогулка и прекрасная работа фотографа. Так как я была одна, для меня это был идеальный вариант совместить экскурсию и фотосессию. Маршрут построен отлично: за один раз успели увидеть много разных уголков, и каждый кадр не похож на предыдущий — очень сочные, яркие и живые фото. Получила огромное удовольствие, спасибо
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Людмила
Добрый день. В день нашей экскурсии пошел дождь и мы ничего уже хорошего не ждали. но Алена нас очень приятно удивила! идеальная работа с людьми, как фотографа, подсказки как и где встать, легкость в общении, интересные экскурсионные локации. В итоге мы не заметили как пролетело время!
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