100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы и Санкт-Петербург — в объективе

Прогулка пройдет для вас спокойно и комфортно: я помогу преодолеть страх камеры и подскажу, как лучше позировать. Фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления: я работаю фотографом десять лет, и опыт помогает мне передать характер и историю людей через объектив камеры.

Прочувствовать петербуржский колорит

Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города. Я открою секреты домов, старинных церквей и улиц, расскажу о современной культуре Петербурга, о поэзии, барах, еде и музыке. Покажу заброшенный двор духов, старинные лестницы Дома Архитектора и знаменитые дворики-колодцы. А если захотите, мы даже поднимемся на одну из крыш и осмотрим город сверху — я знаю десятки таких фотогеничных мест в самых разных местах Петербурга.