100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В центре Петербурга кроется множество секретов! Приглашаем вас вместе с нами прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Мы покажем вам места, о которых не знают даже многие местные жители: старинные парадные, полные секретов и легенд, замечательный дворик, созданный художником, дома с удивительными историями. Вы увезете из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии: по ходу экскурсии мы проведем красивейшую съёмку.

Описание трансфер

С вами будет профессионал с более чем 10-летним опытом в портретной и художественной съёмке, все фотографии в описании — реальные работы нашей команды. Перед началом съёмки вы сможете обсудить с фотографом стиль, идеи и свои пожелания, чтобы результат полностью соответствовал вашим ожиданиям.

Что вас ожидает

Вы и Санкт-Петербург — в объективе

Прогулка пройдет для вас спокойно и комфортно: мы поможем преодолеть страх камеры и подскажем, как лучше позировать. Фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления: у нас работают гиды, которые с опытом съёмки от десяти лет, это помогает им передать характер и историю людей через объектив камеры.

Прочувствовать петербуржский колорит

Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города. Откроем секреты знаменитых двориков-колодцев и непарадных улиц, поговорим о поэзии, барах, еде и музыке. Секретный Петербург — какой он? Начнем от знаменитых Пяти Углов и откроем множество интереснейших мест, скрытых от глаз в центре города: Голубая парадная, Особняк Каншина, дом Довлатова, секретные проходные дворы-колодцы, позволяющие вам телепортироваться с одной улицы на другую — если знать, как. Вас ждут дом Елисеевых и парадная «Ромашка», черная лестница богатейшего доходного дома, через которую мы выйдем к Фонтанке, чтобы сделать еще несколько красивых кадров.

Организационные детали